Descuentos de hasta un 40% en juguetes, tecnología y artículos para el aire libre por el Día del Niño

El Día del Niño se acerca y el comercio electrónico argentino despliega propuestas orientadas a chicos de todas las edades. Para el domingo 17 de agosto, diferentes plataformas presentan alternativas que incluyen descuentos importantes, variedad de productos, esquemas de pago flexibles y soluciones ágiles para la entrega de los pedidos.

OnCity surge como uno de los referentes actuales dentro del sector en la Argentina y presenta un marketplace que abarca desde juguetes clásicos y juegos de mesa hasta tecnología, movilidad urbana y artículos para actividades al aire libre. Entre las ofertas más buscadas aparecen consolas de videojuegos, tablets, bicicletas, patinetas eléctricas y opciones para compartir en familia.

El sitio aplica descuentos de hasta un 40% y permite financiar regalos en 18 cuotas sin interés. Además, despliega servicios pensados para facilitar el retiro y la entrega: envío rápido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y áreas cercanas, junto a la posibilidad de retirar los productos en sucursales ubicadas en diversos puntos del país. Este sistema brinda alternativas a quienes buscan optimizar gastos y aprovechar el tiempo.

En los puntos de venta físicos, la tarjeta de crédito de la tienda ofrece condiciones exclusivas: el pago se puede distribuir hasta en 24 cuotas fijas, con la primera cuota en septiembre. Esta opción permite organizar compras de manera más ordenada durante una época donde la demanda crece y las familias valoran la previsibilidad.

Selección personalizada para la experiencia de compra

Gran parte del diferencial de agosto se focaliza en la construcción de secciones específicas para el Día del Niño. En ese sentido, OnCity dispone de apartados en su sitio donde se recomiendan alternativas de regalo de acuerdo con la edad, los gustos o el presupuesto, con el objetivo de agilizar las búsquedas.

Desde la compañía señalan que su área de atención al cliente acompaña todo el proceso y mantiene canales directos para resolver dudas, lo que brinda una experiencia de compra con el asesoramiento dedicado.

Envíos rápidos en CABA y alrededores, junto con retiro en sucursales, facilitan la compra de regalos (OnCity)

En el escenario actual, la variedad, los precios competitivos y la atención durante todo el proceso constituyen ejes centrales para las empresas de retail digital y presencial. El acceso a herramientas tecnológicas convive con propuestas personalizadas, lo que amplía las opciones para usuarios en toda la Argentina.

Aperturas y crecimiento de sucursales en todo el país

El desarrollo de nuevos puntos de venta físicos tiene impacto directo en la vida económica de varias provincias. Durante 2025, OnCity sumó locales en ubicaciones estratégicas como la ciudad de La Plata y otras localidades del conurbano bonaerense. Recientemente, la expansión incluyó centros comerciales y avenidas principales, con el objetivo de acercar productos y servicios a vecindarios diversos.

La creación de 70 nuevos puestos de trabajo directos a lo largo del primer semestre del año forma parte de este proceso de crecimiento. Muchas empresas del rubro priorizan acciones que fortalecen las economías regionales, amplían el acceso a bienes y aumentan la presencia en el territorio nacional.

Campañas integradas para una experiencia a medida

Las estrategias pensadas para el Día del Niño se orientan a simplificar el proceso de compra, ofrecer buenos precios y acercar a los comercios y a sus compradores. La fusión de iniciativas presenciales y digitales da lugar a alternativas flexibles, actualizadas y preparadas para el contexto específico de cada familia. Así, la atención personalizada y el valor agregado de la tecnología influyen en la decisión de compra y en la percepción del servicio brindado.

Con acciones específicas hasta la fecha clave, las principales plataformas de venta online se posicionan como aliadas de quienes buscan aprovechar descuentos valiosos y celebrar el Día del Niño con regalos adaptados a todas las edades. El objetivo es lograr un festejo accesible, memorable y orientado a distintas realidades familiares en la Argentina.

