Un evento en Buenos Aires permitirá al público probar un tratamiento efectivo contra el acné, los poros dilatados y la oleosidad

El truck interactivo invita a todas las personas a probar la nueva línea ofrece tratamientos faciales antiacné en locaciones clave de la Ciudad de Buenos Aires (Ramiro Plá)

El acné es una de las condiciones dermatológicas más comunes que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque eventualmente se asocia con la adolescencia, no es exclusivo de esta etapa de la vida. En la Argentina, la piel tiene una tendencia particular: es sensible, pero con características mixtas o grasas, lo que aumenta las posibilidades de desarrollar este problema.

En el marco del lanzamiento de su nueva línea Express Aclara Anti-imperfecciones, Garnier puso en marcha una iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires: presentará esta gama de productos a través de un tráiler itinerante que estará presente en diferentes espacios públicos.

La propuesta comienza el 18 de octubre de 16 a 18 horas en el Rosedal de Palermo y continuará al día siguiente en el mismo lugar desde las 14 hasta las 18. En tanto, el domingo 20, el truck se trasladará al Planetario, donde permanecerá de 14 a 18.

Quienes se sumen a esta propuesta podrán probar este tratamiento contra el acné y tendrán la oportunidad de participar en juegos interactivos para ganar descuentos exclusivos. Además, en línea con el enfoque sustentable que posee la marca, aquellos que lleven envases reciclables podrán obtener beneficios adicionales. Como último punto, todas las compras realizadas en el stand vendrán con regalos exclusivos.

Los asistentes al truck descubren la nueva rutina completa prácticas innovadoras para el tratamiento del acné y la mejora del tono de piel (Garnier)

Una fórmula eficaz para una piel más uniforme

Más allá del impacto físico, el acné puede tener graves consecuencias en la autoestima de quienes lo padecen. Muchas personas sienten que les afecta negativamente su confianza, lo que genera inseguridad y dificulta las interacciones sociales.

Cabe destacar que existen numerosos tratamientos efectivos que ayudan a controlarlo. Entre los ingredientes más recomendados se encuentran el ácido salicílico, el ácido glicólico, la niacinamida y los retinoides. Estos componentes son conocidos por su capacidad para limpiar los poros, reducir la inflamación y prevenir la aparición de nuevas lesiones.

Consciente de la necesidad de productos que respondan eficazmente a estos problemas, la línea Express Aclara Anti-imperfecciones de Garnier fue creada para combatir efectivamente los granos y trabajar en la reducción de manchas, un aspecto crucial para las personas que experimentan brotes graves.

Esta nueva solución se destaca por su avanzada fórmula que combina varios ingredientes de alta eficacia. El ácido salicílico, por ejemplo, es fundamental para limpiar los poros y eliminar el exceso de sebo. A su vez, la Vitamina Cg contribuye a iluminar la piel y reducir la apariencia de las manchas, lo que proporciona un tono más uniforme.

La iniciativa móvil busca acercar soluciones avanzadas contra el acné, promoviendo un compromiso con la sostenibilidad (Garnier)

Por otro lado, la niacinamida representa un elemento clave que ayuda disminuir la inflamación, algo esencial para pieles sensibles. Además, este activo es muy efectivo para tratar las manchas que deja el acné. En tanto, el ácido láctico (AHA), que también está presente en la fórmula, ofrece una exfoliación suave que elimina las células muertas y promueve una renovación saludable.

Para obtener los mejores resultados, Garnier recomienda complementar el uso Express Aclara Anti-imperfecciones con otros productos de su línea. Un paso fundamental en esta rutina es el agua micelar, que contribuye a la aparición de acné y puntos negros. Esta opción asegura una limpieza profunda.

Además, el gel limpiador de la marca, enriquecido con ácido salicílico y vitamina C, consiste en una excelente opción para reducir imperfecciones y unificar el tono de su piel. Este limpiador ayuda a combatir las manchas y a prevenir nuevos brotes de acné.

Garnier integra tecnología y naturaleza, proporcionando soluciones efectivas para la piel con tendencia al acné (Garnier)

Garnier y su enfoque en el cuidado del medioambiente

Más allá de ofrecer soluciones eficaces para el cuidado de la piel, Garnier está comprometida con el cuidado del planeta. A través de su programa Green Beauty, la marca implementa una serie de medidas destinadas a reducir su impacto ambiental.

En esa línea, desde 2022, se asegura que todos los ingredientes utilizados en sus productos sean de origen natural y provienen de fuentes renovables. Esto es parte de su estrategia de Green Science, una filosofía que busca combinar la innovación científica con el respeto por la naturaleza.

Asimismo, Garnier ha concretado alianzas con más de 1.400 comunidades en 14 países, principalmente en África, para asegurar un abastecimiento ético y responsable de sus ingredientes. Al mismo tiempo, trabaja en conjunto con B&S (Business & Sustainability) y cooperativas de reciclaje para mejorar la gestión del plástico.

Hoy, más que nunca, con productos como el Sérum Anti Acné, Express Aclara, la marca continúa su misión de brindar soluciones eficaces a los problemas de la piel, adaptándose a las necesidades de cada consumidor. Al mismo tiempo, mantiene su visión de respeto por el medioambiente, lo que demuestra que la belleza y la sostenibilidad pueden ir de la mano.