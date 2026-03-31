Paraguay promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abre paso a su aplicación provisional el 1 de mayo

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, completando el proceso de adhesión en los cuatro países fundadores del bloque. La firma despeja el camino para que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según anunció la Comisión Europea el pasado 23 de marzo.
“Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña en su cuenta de X tras estampar su firma. El mandatario destacó que el acuerdo abrirá a los productos paraguayos las puertas de uno de los mercados más grandes del mundo y facilitará la llegada de tecnología y maquinaria europea a menores costos. La promulgación llega trece días después de que la Cámara de Diputados aprobara el tratado por unanimidad, con los 57 legisladores presentes votando a favor. Paraguay se convirtió así en el último miembro fundador en completar el trámite interno, tras Argentina, Brasil y Uruguay.
El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra un proceso de negociación iniciado en 1999. Abarca un mercado conjunto de aproximadamente 720 millones de personas y una economía combinada estimada en 22 billones de dólares, equivalentes al 30% del PIB mundial. Prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de los intercambios entre ambas regiones.
Para Paraguay, el tratado incluye condiciones específicas: cuotas con arancel cero para determinados productos, normas de origen adaptadas a su estructura productiva y plazos más extendidos para cumplir regulaciones sanitarias europeas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, señaló a AFP que el acuerdo representa “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”. En 2024, la UE representó apenas el 5,9% del comercio total de Paraguay: exportaciones de 431 millones de dólares frente a importaciones por 1.233 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
El acuerdo enfrenta en Europa un recorrido incierto. El 21 de enero, el Parlamento Europeo aprobó por diez votos —334 a favor, 324 en contra— remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, consulta que suele demorar entre 18 y 24 meses. La iniciativa, impulsada por grupos de izquierda, contó también con el respaldo de Francia, que lidera la resistencia al pacto por el impacto que teme sobre su agricultura y ganadería.
La Comisión sorteó ese impasse estructurando el acuerdo en dos instrumentos jurídicos separados: un pilar comercial de competencia exclusiva europea y otro político y de cooperación. Esa arquitectura permite aplicar provisionalmente el capítulo de libre comercio sin esperar el voto de la Eurocámara. El abogado general del Tribunal de Justicia emitió recientemente un dictamen favorable a ese diseño, lo que reduce el riesgo de que la corte bloquee la vigencia provisional del pacto.
Asunción ejerce además la presidencia pro tempore del Mercosur y fue sede de la firma del tratado fundacional del bloque en 1991. Treinta y cinco años después, la misma capital cierra el proceso de ratificación suramericano de un acuerdo que todavía aguarda el veredicto de Luxemburgo para consolidarse de forma definitiva.