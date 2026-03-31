Paraguay promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abre paso a su aplicación provisional el 1 de mayo

El presidente Santiago Peña firma la ley de reforma del sistema de pensiones públicas

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, completando el proceso de adhesión en los cuatro países fundadores del bloque. La firma despeja el camino para que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según anunció la Comisión Europea el pasado 23 de marzo.

“Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña en su cuenta de X tras estampar su firma. El mandatario destacó que el acuerdo abrirá a los productos paraguayos las puertas de uno de los mercados más grandes del mundo y facilitará la llegada de tecnología y maquinaria europea a menores costos. La promulgación llega trece días después de que la Cámara de Diputados aprobara el tratado por unanimidad, con los 57 legisladores presentes votando a favor. Paraguay se convirtió así en el último miembro fundador en completar el trámite interno, tras Argentina, Brasil y Uruguay.

El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra un proceso de negociación iniciado en 1999. Abarca un mercado conjunto de aproximadamente 720 millones de personas y una economía combinada estimada en 22 billones de dólares, equivalentes al 30% del PIB mundial. Prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de los intercambios entre ambas regiones.

20/11/2024 Bandera de Mercosur. ECONOMIA UNIÓN DE UNIONES

Para Paraguay, el tratado incluye condiciones específicas: cuotas con arancel cero para determinados productos, normas de origen adaptadas a su estructura productiva y plazos más extendidos para cumplir regulaciones sanitarias europeas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, señaló a AFP que el acuerdo representa “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”. En 2024, la UE representó apenas el 5,9% del comercio total de Paraguay: exportaciones de 431 millones de dólares frente a importaciones por 1.233 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

El acuerdo enfrenta en Europa un recorrido incierto. El 21 de enero, el Parlamento Europeo aprobó por diez votos —334 a favor, 324 en contra— remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, consulta que suele demorar entre 18 y 24 meses. La iniciativa, impulsada por grupos de izquierda, contó también con el respaldo de Francia, que lidera la resistencia al pacto por el impacto que teme sobre su agricultura y ganadería.

La Comisión sorteó ese impasse estructurando el acuerdo en dos instrumentos jurídicos separados: un pilar comercial de competencia exclusiva europea y otro político y de cooperación. Esa arquitectura permite aplicar provisionalmente el capítulo de libre comercio sin esperar el voto de la Eurocámara. El abogado general del Tribunal de Justicia emitió recientemente un dictamen favorable a ese diseño, lo que reduce el riesgo de que la corte bloquee la vigencia provisional del pacto.

Asunción ejerce además la presidencia pro tempore del Mercosur y fue sede de la firma del tratado fundacional del bloque en 1991. Treinta y cinco años después, la misma capital cierra el proceso de ratificación suramericano de un acuerdo que todavía aguarda el veredicto de Luxemburgo para consolidarse de forma definitiva.