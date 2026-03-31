América Latina

Paraguay promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abre paso a su aplicación provisional el 1 de mayo

El presidente Santiago Peña firma la ley que completa la ratificación en los cuatro países fundadores del bloque; la entrada en vigor plena queda supeditada al Tribunal de Justicia de la UE

Guardar
Santiago Peña, de traje, sentado en un escritorio firmando, con otro hombre de pie al lado. Detrás, la bandera de Paraguay y una imagen del Palacio de López
El presidente Santiago Peña firma la ley de reforma del sistema de pensiones públicas

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, completando el proceso de adhesión en los cuatro países fundadores del bloque. La firma despeja el camino para que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según anunció la Comisión Europea el pasado 23 de marzo.

Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña en su cuenta de X tras estampar su firma. El mandatario destacó que el acuerdo abrirá a los productos paraguayos las puertas de uno de los mercados más grandes del mundo y facilitará la llegada de tecnología y maquinaria europea a menores costos. La promulgación llega trece días después de que la Cámara de Diputados aprobara el tratado por unanimidad, con los 57 legisladores presentes votando a favor. Paraguay se convirtió así en el último miembro fundador en completar el trámite interno, tras Argentina, Brasil y Uruguay.

El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra un proceso de negociación iniciado en 1999. Abarca un mercado conjunto de aproximadamente 720 millones de personas y una economía combinada estimada en 22 billones de dólares, equivalentes al 30% del PIB mundial. Prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de los intercambios entre ambas regiones.

20/11/2024 Bandera de Mercosur. ECONOMIA UNIÓN DE UNIONES
20/11/2024 Bandera de Mercosur. ECONOMIA UNIÓN DE UNIONES

Para Paraguay, el tratado incluye condiciones específicas: cuotas con arancel cero para determinados productos, normas de origen adaptadas a su estructura productiva y plazos más extendidos para cumplir regulaciones sanitarias europeas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, señaló a AFP que el acuerdo representa “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”. En 2024, la UE representó apenas el 5,9% del comercio total de Paraguay: exportaciones de 431 millones de dólares frente a importaciones por 1.233 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

El acuerdo enfrenta en Europa un recorrido incierto. El 21 de enero, el Parlamento Europeo aprobó por diez votos —334 a favor, 324 en contra— remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, consulta que suele demorar entre 18 y 24 meses. La iniciativa, impulsada por grupos de izquierda, contó también con el respaldo de Francia, que lidera la resistencia al pacto por el impacto que teme sobre su agricultura y ganadería.

La Comisión sorteó ese impasse estructurando el acuerdo en dos instrumentos jurídicos separados: un pilar comercial de competencia exclusiva europea y otro político y de cooperación. Esa arquitectura permite aplicar provisionalmente el capítulo de libre comercio sin esperar el voto de la Eurocámara. El abogado general del Tribunal de Justicia emitió recientemente un dictamen favorable a ese diseño, lo que reduce el riesgo de que la corte bloquee la vigencia provisional del pacto.

Asunción ejerce además la presidencia pro tempore del Mercosur y fue sede de la firma del tratado fundacional del bloque en 1991. Treinta y cinco años después, la misma capital cierra el proceso de ratificación suramericano de un acuerdo que todavía aguarda el veredicto de Luxemburgo para consolidarse de forma definitiva.

Temas Relacionados

MercosurUnión EuropeaParaguay

Últimas Noticias

Explotó la turbina de un avión de Delta cuando despegaba en Brasil

Una aeronave que cubría la ruta hacia Atlanta registró una falla en uno de sus motores instantes después del despegue, lo que resultó en una maniobra inesperada que evitó daños y permitió evacuar a los pasajeros con seguridad

Infobae

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

Cooperación incluye a Costa Rica y Guatemala para mejorar vigilancia y atención en casos de malaria, VIH y tuberculosis.

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

Detienen en Panamá a fugitivo francés incluido entre los más buscados de Europa

Autoridades desarticulan caso de tráfico de personas con víctimas de Ghana y Camerún

Detienen en Panamá a fugitivo francés incluido entre los más buscados de Europa

La exportación de cannabis medicinal abre mercado europeo para Costa Rica

Un primer envío realizado por una empresa local motiva a importadores europeos a mostrar interés en adquirir toda la producción anual, respaldado por certificaciones internacionales y condiciones técnicas que cumplen las estrictas exigencias de la región

La exportación de cannabis medicinal abre mercado europeo para Costa Rica

Panamá entra al segundo trimestre con lluvias irregulares y calor elevado

Abril, mayo y junio mostrarán una distribución desigual de las lluvias y temperaturas por encima del promedio

Panamá entra al segundo trimestre con lluvias irregulares y calor elevado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco frutas que combaten la inflamación del estómago y cómo consumirlas para obtener sus beneficios

Cinco frutas que combaten la inflamación del estómago y cómo consumirlas para obtener sus beneficios

Extraían agua sin concesión: clausuran una zona turística en Cuatrociénegas

Soldado fue apuñalado a muerte en Atlántico a pocos días de celebrar la revelación del sexo de su primer hijo

CFE anuncia nuevas subestaciones y operativos: más energía y fiabilidad para México

“Fue un orgullo y lo volveríamos a hacer”: el emotivo homenaje a veteranos de Malvinas en el Senado

INFOBAE AMÉRICA
Amnistía pide que se investigue como "crimen de guerra" el bombardeo iraní que dejó 9 muertos en Israel

Amnistía pide que se investigue como "crimen de guerra" el bombardeo iraní que dejó 9 muertos en Israel

New York Times denuncia al Pentágono por incumplir orden judicial sobre acceso a prensa

Respuesta de Chicago a política migratoria de Trump es modelo para otras grandes ciudades

La coalición cierra filas con Meloni tras el fracaso del referéndum y descarta elecciones anticipadas

Coalición de ONG piden a la UE que mantenga el cuero en su lista contra la deforestación

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

El fenómeno de “Golden”: cómo una canción de película rompió récords y emocionó al mundo

“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire

Taylor Swift enfrenta demanda por el título de su álbum “The Life of a Showgirl”

El insólito trofeo de Zendaya y Tom Holland que asombró a Robert Pattinson: “Es uno de mis mayores tesoros”