Con Trueno y Fuerza Bruta: cómo fue la fiesta para celebrar los 150 años del jean más icónico de los últimos tiempos

Fuerza Bruta sorprendió a los invitados con sus riesgosas performances (Levi's)

Ya pasó un siglo y medio desde la creación del jean, la prenda de vestir más icónica e influyente. La historia cuenta que Jacob Davis y Levi Strauss se juntaron para transformaron un simple pantalón de lona y mezclilla en lo que hoy se conoce como el Levi´s 501.

150 años después de ese hecho, que desafió las reglas y códigos de vestimenta de distintas épocas, Levi’s organizó una fiesta a la que invitó a 501 personas entre clientes y amigos de la marca.

El encuentro tuvo lugar en uno de los predios que GEBA tiene en Palermo. El evento comenzó a las nueve de la noche donde los invitados, entre selfies y fotos, pudieron disfrutar del cóctel preparado para la ocasión, sin saber que las sorpresas que la marca de jeans había preparado era una performance de Fuerza Bruta, las bandejas de DJ Zucker y el gran cierre junto Trueno.

Levi´s organizó un festejo donde clientes y amigos se juntaron para celebrar el aniversario del 501, el modelo de jean más conocido del mundo.

“El Levi’s 501 cumple 150 años y como todo cumpleaños decidimos hacer una celebración a este nivel invitando a todos los amigos de la marca y a todos los medios y gente que nos acompañó durante tantos años”, expresó Paula Blankleder gerenta de Brand Marketing y Visual Merchandising de Levi´s Argentina.

Como parte de las sorpresas que la marca había preparado para esa noche, en primer lugar, fue una muestra de AVEN el más reciente espectáculo de Fuerza Bruta donde no faltó la adrenalina de ver a los artistas saltando con arneses al ritmo de la música en vivo por todo el complejo.

La fiesta continuó con un DJ set de Zuker, donde no faltaron los clásicos de los 80, 90 y 2000, mientras Trueno se preparaba para hacer saltar a todos al ritmo de Dance Crip.

Trueno fue la gran sorpresa de la noche (Levi's)

Además, a lo largo de la noche, se los pudo ver conversando y disfrutando del evento a Joaquin Levinton de Turf, Juliana Gattas de Miranda, Franco Massini, Juan Ingaramo, Lizardo Ponce y Nahuel Mutti, entre otros.

“Este cumpleaños se celebra durante todo el año porque es un festejo muy grande, entonces vamos a seguir celebrando este cumpleaños durante toda la temporada y también un poco activando las cápsulas que van a salir más cerca del verano, pero sobre todo los 150 años del jean más icónico del mundo”, aseguró Blankleder.

Los jeans Levi´s son un ícono adoptado por cada generación como único (Matías Arbotto)

La colección

La familia del jean que cumplió 150 años se compone de seis modelos. En primer lugar el 501 Original, para hombres y mujeres, es el jean con una pierna recta clásica y ajuste regular a través de la caja y el muslo.

Luego está el 501 Crop para mujer, que sigue el molde del original con un icónico corte recto, recortado para un estilo moderno.

Por su parte, el modelo 501 Skinny para mujer da la sensación de atemporalidad, reinterpretado para hoy con una elegante pierna delgada.

Los jeans Levi´s se convirtieron en poco tiempo en una de las prendas de vestir más reconocibles del mundo (Matías Arbotto)

El Women’s 501 ‘90s tiene un calce de tiro medio de inspiración vintage con una pierna lo suficientemente holgada, mientras el Men’s 501 ‘93 es un jean de corte vintage inspirado en la cultura del skate de principios de los 90.

Por último está el Men’s 501 Taper con un toque vintage y un corte más contemporáneo, siendo ligeramente más delgado.

“Yo creo que es una prenda icónica porque atravesó clases sociales géneros, décadas, no hay ninguna prenda que sea superado, no tiene no tiene un uso definido tiene múltiples usos y creo que eso lo hace única”, afirmó Paula Blankleder.

Para obtener más información sobre la marca Levi ‘s, se puede visitar su sitio y tienda online.