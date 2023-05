Viajar a Uruguay: cuáles son los precios más bajos para ir en barco

En el Hot Sale del 8, 9 y 10 de mayo, Colonia Express ofrecerá hasta 50% off en pasajes (Colonia Express)

Para cualquier argentino, Uruguay es sinónimo de turismo, de relax, de vacaciones largas o visitas cortas. Lo mismo sucede con los turistas que visitan Buenos Aires o extranjeros radicados. Lo primero que viene a la cabeza son los destinos preferidos: Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este.

La empresa de transporte fluvial Colonia Express lo sabe por lo que se sumó al Hot Sale 2023 con ofertas para los tres destinos y con la mejor tarifa del mercado, según datos de la compañía. Opera los 365 días del año y, por la temporada otoño invierno, cuenta con 10 frecuencias diarias distribuidas durante todo el día.

Durante los días 8, 9 y 10 de mayo, Colonia Express ofrecerá 50% off en pasajes, 40% off en bodegas para vehículos, 30% off en day tours y una gran variedad de descuentos en paquetes turísticos seleccionados.

El superferry de Colonia Express es uno de los integrantes de su flota (Colonia Express)

Colonia Express es pet-friendly

La compañía de transporte fluvial que une Argentina con Uruguay también ofrece la posibilidad de viajar con el compañero peludo a bordo. Las mascotas pueden ingresar al país de acuerdo a disposiciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El servicio de traslado de mascotas es gratuito. Además, es pet-friendly ya que pueden viajar junto a sus familias, tanto en el interior como en el exterior del barco.

Aire libre, compras tentadoras y bicicletas gratis

Salir de la rutina implica desconectar la cabeza, pero también el cuerpo. En tal sentido, poder disfrutar del aire libre durante el viaje ya es un regalo y no hay que esperar a llegar a destino para vivir una aventura inolvidable en un ambiente relajado y seguro.

Por otra parte, Colonia Express cuenta con un free shop que tiene una gran variedad de productos. Ya sea a la ida o a la vuelta, las compras de chocolates, golosinas y embutidos, de perfumes, maquillaje e indumentaria, anteojos, mochilas y carteras, así como juguetes, artículos de tecnología y suvenires se pueden hacer a bordo.

Relax sobre el mar, camino a las vacaciones en Uruguay, una propuesta perfecta de Colonia Express (Colonia Express)

La naviera también cuenta con una bodega para autos y motos para garantizar unas vacaciones con todas las comodidades. Ahora, si el plan es disfrutar de las increíbles rutas ciclísticas en Uruguay, la compañía regala el traslado de la bicicleta ya que es posible llevar la bici a bordo totalmente gratis.

A todo ello se suma el hecho de que los argentinos, como los que provienen de la mayoría de los países de América Latina, pueden ingresar simplemente con su documento de identidad y su seguro de viaje. Para más información se puede ingresar aquí.