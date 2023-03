Unisex y “oversize”: así es la nueva ropa sin género que diseñan tres jóvenes argentinos

Pedro Vega, Agustín y Tomás Faena, los creadores de Resuelto (Resuelto)

“Fuimos aprendiendo obviamente a los golpes, pero es así como se tiene que aprender. No tengo dudas”, dice Agustín Faena (23). Junto con Tomás -su hermano mellizo- y Pedro Vega (27), es el fundador y joven CEO de una marca de ropa unisex.

Ninguno llega a las tres décadas, pero a mediados del 2021 -cuando iniciaron el proyecto- los tres se pusieron de acuerdo en una premisa: “Vamos a tener un nombre, vamos a tener una identidad y vamos a hacer algo nuestro”. Están en camino, aunque Resuelto tiene poco más de un año de existencia.

Entre las prendas del sitio web se pueden encontrar joggers, musculosas, sweaters, buzos, remeras, jeans y camperas. Los diseños no tienen género y su corte es oversize, un estilo moderno que da la sensación de haber seleccionado varios talles de más.

La ropa de Resuelto se destaca por ser unisex y oversize (Resuelto)

Actualmente tienen dos puntos de venta: al por mayor -el más fuerte- y el minorista a través de su sitio de e-commerce.

Al principio los emprendedores quisieron darle al proyecto el nombre de “Suelto”, pero esa marca ya estaba registrada y lo resolvieron sumando un “re”. El concepto no es casual, sino que remonta a lo que quieren apuntar: estar cómodo, relajado, seguro en la forma de expresarse. Un nombre lindo, sencillo y sobre todo, fácil de recordar.

“Nuestro target creo que es muy joven. Resuelto es una marca joven, aspiracional, muy moderna. Buscamos ese tipo de gente, que le guste la moda, que busque cosas nuevas, que le interese la adrenalina en la ropa y que obviamente se sienta identificada”, explica Agustin.

“Nuestro target creo que es muy joven. Resuelto es una marca joven, aspiracional, muy moderna”, explica Agustin (Resuelto)

Y agrega: “No somos una marca que le guste transmitir cosas oscuras. Resuelto somos nosotros”. Por momentos la entrevista es interrumpida por personas que entran y salen de su oficina para consultarle cosas, pero él rápidamente vuelve a recomponerse.

“Una forma de sacar tendencia es hacer dos viajes al año, si es que nos da el presupuesto y decidimos invertir. Es impresionante la moda que hay en Nueva York, habremos hecho ya tres viajes de producto y los tres fueron ahí”, sigue.

¿Algunas inspiraciones? Alexander Wang, Off-White, John Elliott, Balenciaga, Prada, Adidas, Nike. Conocer las tendencias en el mundo los ayuda a estar un paso adelante, aunque el estilo de Resuelto se distingue por sus estampas, texturas y cortes característicos, así como el logo de un joven con capucha.

Las colecciones de Resuelto se distinguen por sus estampas, texturas y cortes característicos, así como el logo de un joven con capucha (Resuelto)

“Tuvimos millones de obstáculos y siento que va a haber millones más”, asegura Agustin. El textil no es un rubro fácil, cualquier leve error puede derivar en grandes pérdidas. Entre sus anécdotas, problemas con estampadores, cheques rechazados o producciones fallidas.

“No me olvido más. Nosotros nos quedábamos a vivir horas en el showroom, trayendo clientes y cada vez que nos armaban un pedido nos terminábamos abrazando los tres diciendo ‘no puedo creer lo que está pasando’”, recuerda Agustín, y agrega: “Después fuimos creciendo y ahora queremos ir vendiendo más y produciendo más todo el tiempo, temporada a temporada”.

Ahora mismo Resuelto está a punto de lanzar la temporada de invierno 2023, en donde se van a encontrar camperas, sacos, remeras y los clásicos joggers en colores fuertes y muchas estampas. Cada artículo de la colección fue pensado en profundidad, por lo que las prendas tienen una conexión entre sí.

En la temporada de invierno 2023 de Resuelto se encuentran camperas, sacos, remeras y los clásicos joggers en colores fuertes y muchas estampas (Resuelto)

“Si me decís en un futuro cercano, mi objetivo más fuerte es tener un local propio. Me lo imagino en Palermo, en una callecita. Después es tan grande lo que uno puede soñar que a veces no sabes, pero ojalá tener bastantes locales. Ojalá vender Resuelto en otros países, me imagino en Estados Unidos, en Europa. No tienen techo los sueños de uno”, dice el joven.

“Yo siempre pensé ‘puedo ser el hijo de y estar trabajando para’ o puedo hacer algo propio. A mí me gustan los desafíos”, concluye.

