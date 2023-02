Cariló 2023: test drives en las dunas, conciertos y deporte al aire libre

Volkswagen tendrá actividades para toda la familia en Cariló hasta el 28 de febrero (Volkswagen Argentina)

La propuesta de Volkswagen Argentina para este verano se ubica en Cariló, localidad en donde la automotriz cuenta con un stand con exhibiciones de vehículos nuevos, juegos para niños, actividades deportivas y shows musicales.

En el punto de encuentro de VW, ubicado sobre la Avenida Divisadero, se exhiben los nuevos Vento GLI, Tiguan Allspace, Taos MY23, Amarok Extreme y la kombi 100% eléctrica ID.Buzz, uno de los modelos más novedosos de la industria automotriz.

Quienes deseen mejorar su manejo en arena pueden participar de las clínicas de manejo del programa Amarok Experto, mientras que Volkswagen Financial Services invita a todos los interesados a realizar test drives de todos los vehículos SUVW y Amarok en el horario de 9 a 12 horas.

La experiencia está pensada de forma sustentable desde el primer momento, ya que se relaciona con la iniciativa Way to Zero para reducir la huella de carbono. El punto de encuentro es un espacio diseñado con iluminación 100% LED, hierros modulares reutilizados, madera de reforestación, ladrillos y placas de plástico obtenidas de tapas de gaseosa, vasos y piezas de automóviles.

Los clientes de Volkswagen podrán pasear por los bosques de Cariló a bordo de las bicicletas VW los días lunes, miércoles y viernes

Entre las actividades deportivas, se puede realizar paseos en los bosques de Cariló a bordo de bicicletas Volkswagen los días lunes, miércoles y viernes. Los niños cuentan con el espacio Kids, en donde pueden practicar sus habilidades de manejo a bordo de un Volkswagen Taos virtual.

La propuesta virtual consiste en juntar elementos biodegradables -a través de movimientos corporales- para sumar puntos y conseguir un certificado de Eco Driver en papel reciclado.

Todos los viernes y sábado de enero y febrero a partir de las 20 horas se realizan music sessions en el stand de Volkswagen

Además, hay conciertos para toda la familia en el stand todos los viernes y sábados a partir de las 20 horas de la mano de una gran variedad de artistas; momento en el que se puede realizar compras en vivo de repuestos, accesorios y hasta bicicletas en Mercado Libre a través de un código QR.

Los usuarios de camionetas pick-up o vehículos con sistema de tracción total “4Motion” pueden chequear de forma rápida y gratuita sus vehículos en la Unidad de Servicio Móvil de Volkswagen ubicada en la frontera de Pinamar, para ingresar de forma segura a la arena.

Los asesores de la automotriz reciben todos los días de 18 a 24 horas en Cariló a clientes o interesados en VW que deseen resolver dudas

Otra novedad es que una Amarok de servicio móvil se encuentra patrullando las playas de Pinamar para dar soporte gratuito, exclusivo para todos los clientes de la automotriz.

Por último, hasta el 28 de febrero, un equipo de asesores comerciales recibirá en el stand de Cariló a todos los clientes o interesados en Volkswagen para resolver dudas de 18 a 24 horas.