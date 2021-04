La comodidad es tendencia: la moda se adapta a la nueva normalidad

Stefi Roiman, la nueva cara de Sarkany (Crédito: Prensa Sarkany)

La moda tiene esa magia que le permite ir cambiando de estilos o colores con el transcurso de los años. Reinventarse, volver con más pasión una y otra vez. Luego de casi un año de estar cada uno en su casa por la pandemia del COVID-19, las personas debieron adaptarse, redescubrirse y con la moda se vivió algo similar. Hoy los básicos son más descontracturados y está comprobado que se puede estar arreglada sin perder la esencia. Por eso, la nueva colección de Ricky Sarkany muestra looks distendidos que pueden acompañar a cualquier mujer durante todo el día y en diversas ocasiones.

Así, con este paradigma, se lanzó la campaña realizada íntegramente en espacios abiertos, rodeados de naturaleza que invitan a la calma. El mar fue el gran protagonista y resaltó la belleza de la actriz e influencer, Stefi Roitman; la elegida para este nuevo ciclo. El resultado: un nuevo renacer con toda la energía y el poder que brinda la playa.

Para la locación se utilizó una casa flotante construida en 1920, que se encuentra en el mar de Miami, a una hora de Key Biscayne. La idea fue buscar la calma luego de un año de encierro en el que cada uno, desde su lugar, intentó una conexión interna para salir de nuevo a la vida. Es un lugar ideal para rearmarse y cargar baterías con el fin de volver con toda la fuerza.

Sarkany

“Con esta nueva campaña de Sarkany me sentí identificada desde el primer momento. Ya con el nombre, “Reset” y con el mensaje que se quería transmitir, me sumé a eso sin pensarlo, con todas las ganas. Ricky y su equipo me hablaban de un reiniciar y es algo que me toca muy de cerca porque en muchos aspectos esta pandemia significó un comenzar de nuevo, un reajustar, un reinventarse para la mayoría de la sociedad. Fue un año muy difícil, donde pasamos meses de ansiedad, de tristeza, de soledad pero en donde también pudimos sacar a la luz diferentes herramientas y ser más creativos; ir hacia la introspección, para ser mejores. Me siento muy identificada con esta campaña con todo el mensaje que transmite de libertad, de reiniciar, de salir adelante a pesar de todo y encontrar siempre el lado positivo de la vida”, comentó Stefi Roitman.

Para la campaña se realizó una producción en Winwood que se combinó con fotografías del atardecer en la playa, a orillas del mar. Diferentes looks para lucir a toda hora y siempre estar arregladas. Lo que se buscó es la comodidad del look y lo natural del escenario. La necesidad de soltar amarras y dejarse llevar por lo que brinda la naturaleza.

Se buscó la comodidad del look y lo natural del escenario (Crédito: Prensa Sarkany)

De esta manera, Sarkany presentó su colección Winter ´21 - Reset en la que se observa la evolución en los diseños de sneakers. Siempre con la mirada puesta en la sustentabilidad, la marca presenta zapatillas confeccionadas con la innovación del material de piña, compuesto por fibras de hojas de plantas del ananá natural y jersey 100% biodegradable con hilado reciclado, teñido con pigmentos naturales sin químicos; lavado con aceite de cáscara de naranja , bases de eva reciclable y cordones 100% de algodón.

Por otro lado, se pueden ver líneas diferentes como las Chelsea Boots, borcegos militares, bucaneras medias en microfibra elastizada eco-friendly y botas texanas. Este estilo de calzados están pensados para acompañar outfits deportivos y le agregan ese condimento que logra completar los looks con la firme intención de estar arregladas, sin resignar comodidad.

“La moda que se viene me fascina. ¡Es una bomba! Zapatillas, botas, borcegos, súper cool, canchero, cómodo, pero sin descuidar la parte sexy. Es de mis temporadas favoritas y me da felicidad y emoción verla de cerca. La ropa también se viene con todo. Amo la moda porque me divierto y juego con ella, y lo que se viene me da todo el lugar para hacerlo”, cuenta Roitman.

Looks con la intención de estar arregladas, sin resignar comodidad (Crédito: Prensa Sarkany)

La marca comentó que está por lanzar una colección totalmente innovadora que consiste en una cápsula con toda la indumentaria utilizada en esta campaña por Stefi Roitman. Esas prendas pensadas para las mujeres libres que mezclan brillos con zapatillas o borcegos acompañados por ropa deportiva.

Stefi aseguró que Sarkany será parte de su casamiento (se casará en los próximos meses con el cantante Ricky Montaner, con quien convive desde hace un año). “Siempre estuvo en los momentos importantes de mi vida. Y esta no va a ser la excepción”, concluyó.

Estar a la moda sólo dependerá de la libre elección porque la comodidad de disfrutar de un outfit determinado poco tendrá que ver con prendas y calzados. Esa mezcla que dan los joggers junto con unos tacos. Una combinación de zapatillas y los clásicos blazers. Lo que viene es gozar de la libertad y para eso no hay límites ni barreras que puedan impedirlo.