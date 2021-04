“Remitee” y “Mujer Financiera”, los dos emprendimientos argentinos que desembarcarán en España

Las problemáticas sociales suelen ser una fuente de inspiración para los emprendedores que buscan generar un cambio positivo en el entorno donde se desarrollan. Este tipo de negocios despiertan cada vez más interés en los inversores. Este es el caso de Sabrina Castelli, fundadora y CEO de “Mujer Financiera” y de Sergio Saravia, fundador y CEO de “Remitee”. Ambos lograron alcanzar el primer puesto en el concurso Acelerar España, la aceleradora liderada por Leandro Sigman enfocada en potenciar startups argentinas en proceso de internacionalización en España.

En el caso de Sabrina, la idea surgió a través de una experiencia personal que tuvo cuando era apenas una niña. Cuando tenía 9 años su padre, quien era el que tomaba las decisiones económicas y financieras de la casa, fallece. A raíz de ese evento, la familia tuvo que acomodarse de un día para el otro para seguir adelante: “En ese momento mi mamá no trabajaba, no tenía una cuenta bancaria ni tarjeta y yo viví de cerca el impacto que implica que una mujer no tenga inclusión financiera”, expresó Sabrina a Infobae.

Sabrina Castelli, fundadora y CEO de “Mujer Financiera” .

Cinco años después, la crisis más feroz en Argentina hizo que perdieran el 80% del dinero que tenían ahorrado en el banco. Estas dos circunstancias fueron el puntapié para que Sabrina se dedique a estudiar una carrera relacionada a la economía, para así poder aprender el funcionamiento de las finanzas y buscar soluciones a los problemas que ella veía desde que era una niña: “Cuando crecí me puse a investigar estos temas y me di cuenta de que mi historia y la de mi familia era tan solo una entre un millón de familias en el país”, reconoce.

En la actualidad existen más de mil millones de mujeres en el mundo que no tienen acceso a los servicios financieros, por eso decidió crear Mujer Financiera

Hoy la empresa cuenta con 14 empleados y, gracias al primer puesto en Acelerar España, van a poder expandirse en el país europeo y sumar más gente para que el impacto social y la inclusión de las mujeres en el ámbito financiero sea cada vez mayor. Las personas pueden acceder a esta plataforma a través de su app Felicity -disponible tanto en IOS como Android-, o adquirir más conocimientos en su IG donde continuamente suben contenidos de calidad.

Del otro lado se encuentra Sergio Saravia, quien también creó su proyecto, Remitee, debido a su experiencia en la industria de pagos bancarios y envíos de dinero: “Investigando el tema, surgía claramente que la industria de pagos internacionales entre personas no había cambiado en 30 años en Latinoamérica. No había innovación y el sacrificio que implica hacer envíos de dinero a través de los servicios tradicionales era un problema gigante, de millones de personas”, explica a Infobae.

Luego de un tiempo, tuvo la posibilidad de renunciar a su trabajo e irse a estudiar al MIT, lugar que apoya mucho a startups que buscan usar las nuevas tecnologías para solucionar problemas reales que afectan a millones de personas en el mundo. En ese contexto, conoció a sus socios fundadores, con los cuales pudo estudiar y trabajar profundamente la idea que él ya tenía en su mente y que más tarde, se convirtió en Remitee.

Sergio Saravia, CEO y fundador de Remitee.

Hoy, Remitee, es una empresa que busca facilitarle la vida a millones de personas migrantes. A través de la plataforma, permite a las personas no bancarizadas -además de las que sí están bancarizadas-, usar su celular para ayudar a familiares y amigos en otros países y enviarles dinero, recargarles el celular, pagar las facturas, etc.

¿Cuál es el diferencial que aporta? Principalmente que puede ser utilizada por personas no bancarizadas o que no saben usar sus cuentas bancarias

“A lo largo del camino tuve muchos desafíos. Lanzar un proyecto desde cero implica manejar mucha incertidumbre y uno tiene que prepararse. Una frase que aprendí en MIT es que es infinitamente más difícil pasar de 0 a 1 que de 1 a 10”, finaliza Sergio Saravia.

Los ganadores de Acelerar España recibieron un premio de 15 mil euros además de una red de inversores posibles, formación y acompañamiento de expertos en emprendedurismo durante el programa.

En la final de esta edición del programa, participaron 12 emprendedores con sus proyectos, tras una ardua selección en la que participaron más de 600 startups argentinas: Fredi Vivas con Rocking Data, Andrés Lawson con Osana, Germán Dyzenchauz con Go Integro, Sergio Saravia con Remitee Mauri Boiko con Welivery, Pablo Baldoma con Celerative, Verónica Cheja con URBAN, Ian Bogado con Uali, Marcos Passarini con SkyMed, Sabrina Castelli con Mujer Financiera, Fernando Manjarín con Quales Group, y Mario López con Poincenot.

En esta última etapa, los emprendedores volaron a Madrid donde pudieron disfrutar y exprimir al máximo cuatro días de completo aprendizaje y formación con más de 50 ‘speakers’ referentes del mundo emprendedor en España, entre los que destacan Juan de Antonio, founder y CEO de Cabify; Dr. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Amuda Goueli; co-founder y CEO de Destina.com; Silvia Mendez; Enel Hub Innovation; Javier Monzón, economista; Alex Pallete, founder y Chief Strategy Officer de PICNIC; Martin Varsavasky, CEO de Overture y Goggo Network, entre otros.

“Gracias a este programa, los emprendedores pudieron establecer un fuerte vínculo con grandes referentes del mundo empresarial español y ampliar su red de contactos”, destaca el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien escuchó cada una de sus propuestas emprendedoras y les invitó a internacionalizarse para mejorar la economía y situación financiera española. Destacó que afianzar el puente internacional entre Argentina y España podrá ser la base de un mercado prometedor.