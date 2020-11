Vacaciones en la nueva normalidad: cómo son los protocolos para viajar este verano

Tras los cambios empujados por la pandemia, de cara a la próxima temporada estival ya se empieza reactivar el turismo: destinos y veraneantes deberán aplicar nuevos hábitos para disfrutar de su descanso, a la vez que se cuidan y cuidan a los demás.

A pocas semanas del inicio del verano argentino, muchos ya esperan las vacaciones y se sabe que la forma de viajar de ahora en más será distinta: mantener la distancia en la playa, actividades al aire libre, optar por tomar el desayuno en la habitación en los hoteles y pagar siempre por medios digitales son algunos de los ejemplos, en los que la responsabilidad es la máxima para poder moverse con tranquilidad.

Los destinos se preparan y ultiman detalles (muchos ya recibieron el sello de Safe Travels del Consejo Mundial de Viajes y Turismo), se anunciaron varias medidas por parte de Nación, entre las que están los centros modulares sanitarios en los principales lugares de veraneo del país, y será fundamental el cumplimiento de la distancia, la higiene y los protocolos diseñados para cada actividad. Serán las reglas básicas que podrán seguir todos los que lleguen a los destinos para disfrutar sus vacaciones.

Para esta temporada, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación elaboró protocolos en conjunto con los principales actores del sector turístico, que siguen las indicaciones oficiales del Ministerio de Salud

Desde hoteles hasta restaurantes, playas, servicios de excursiones, turismo rural, parques, atracciones y bodegas, los protocolos cubren las distintas actividades que suelen realizarse en vacaciones. Incluyen pautas para los prestadores de servicios, pero también recomendaciones que deben seguir los turistas para extremar los cuidados al viajar.

(Shutterstock)

Cómo son los protocolos

En alojamientos

Los huéspedes deberán priorizar el pre check in online y el pago por medios digitales, y se sugerirá optar por el servicio de desayuno en la habitación o en modalidad take away.

A los hoteles se les recomienda colocar un buzón para el depósito de llaves, que serán desinfectadas. También deberán proveer alcohol en gel en zonas comunes y colocar paneles de vidrio como barreras cuando sea necesario. Se deberá pensar en una circulación en un solo sentido, con señalética para minimizar el cruce, e indicar la capacidad máxima de personas en las áreas de uso común. En los ascensores, lo sugerido es el uso individual o utilizar solo hasta el 30% de su capacidad.

Al salir a comer

Si se va a comer al lugar, se recomienda realizar la reserva con anticipación. Una vez en el lugar, solicitar el menú digital o en cartelera para evitar el contacto. Asimismo, verificar que las mesas vecinas se encuentren a por lo menos 2 metros de distancia y que los platos y cubiertos no estén dispuestos en la mesa previamente a la llegada. Además, no compartir ningún utensilio y priorizar el pago a través de medios digitales.

En la playa

En las playas públicas se recomienda la limitación de acceso según una determinada capacidad, por lo que antes de ir hay que chequear si hay un límite y evitar entrar si la ocupación es elevada.

Los balnearios -ya sean en la costa, ríos, lagos, lagunas u otros- también tendrán una capacidad máxima de carpas y sombrillas, para garantizar el distanciamiento. Juegos infantiles, recreativos y áreas deportivas deberán garantizar la adecuada limpieza y desinfección o permanecerán cerrados.

Además, se recomienda quedarse períodos más cortos en la playa para evitar aglomeramientos, y mantener la distancia de dos metros tanto dentro como fuera del agua.

Los objetos personales -toallas, reposeras y otros- deberán colocarse de forma que cumplan el distanciamiento y se sugiere no compartirlos. Además, habrá que higienizar los sectores de esparcimiento, como sombrillas, parrillas, mesas y sillas fijas, antes de usarlos.

Quienes disfruten de realizar actividades deportivas, deberán hacerlo de forma individual y siempre manteniendo la distancia establecida.

Excursiones y actividades

Los prestadores de servicios deberán planificar las salidas o tours de forma coordinada con otros operadores para evitar las aglomeraciones en las áreas y atractivos. Con respecto a cualquier tipo de equipamiento, deberá manipularse sin intervención ni contacto con el personal y desinfectarse para su reutilización.

Los servicios guiados que contemplan desplazamientos por senderos o lugares estrechos deberán marchar en fila respetando el distanciamiento social y procurar las paradas en lugares amplios.

En visitas guiadas en museos, centros de interpretación o áreas naturales protegidas, es importante establecer citas o reservas previas con horarios escalonados, e informarse sobre el cupo máximo por visita y por sala o sector.

Vida de campo

El turismo rural es el gran candidato a la hora de elegir un destino, dado los cambios de hábitos empujados por la pandemia. Los protocolos recomiendan que los establecimientos de campo determinen su capacidad máxima, una agenda estricta de ingreso y egreso y de la duración de cada actividad, para evitar el cruce y habilitar el tiempo para la desinfección.

Si hay degustaciones, no deberán superar los 15 minutos y se harán con utensilios descartables. Se sugiere instalar vitrinas en el caso de venta de productos y pre-armar kits para agilizar el proceso. Y en las actividades que utilicen monturas, arreos y lomeras, deben estar recubiertos con material que pueda desinfectarse.