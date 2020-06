“Yo soy una defensora de la tecnología en general, para su uso en todos los ámbitos”, dijo Briggiler y puso el foco en la necesidad que tiene la medicina por actualizarse en ese sentido: “En la medicina, el uso de la tecnología está muy relegado. Hay normativas viejas que quizás hace que sea más difícil innovar. Hay muchas regulaciones, porque hay que tener en cuenta de que estás haciendo cambios que impactan en la salud de la gente. Entonces existe un miedo a no equivocarse, a no tomar riesgos en algo que ya de por sí es riesgoso. La medicina es un área muy clásica, en la universidad no nos enseñan nada de tecnología, no nos enseñan nada de negocios, tampoco. Y después de graduarse, los médicos no saben cuánto van a cobrar, qué van a hacer, de qué van a vivir. Es una carrera que es muy ‘por amor al arte’, que está bien que así sea, pero deberían formarnos un poco en innovación, en cómo mejorar los procesos, como se hace en cualquier otra industria”, cerró.