"No me ayudes, compartamos": ese es el lema de la nueva campaña publicitaria de Mr. Músculo, marca pionera en la limpieza, para debatir sobre el intercambio justo de tareas domésticas entre hombres y mujeres. El video habla de la necesidad de cambiar un concepto instaurado en la sociedad "no se trata de ayudar se trata de que sea compartido".