"Me preocupa la Ciudad en su contexto. Cómo se usa el dinero de los contribuyentes. Nosotros pagamos todos los días para tener mejores servicios y vemos que no vuelven. Se malgasta toda esa gran cantidad de dinero que podría aplicarse a mejores cosas para nuestra vida diaria. Las personas no están para trabajar para el Estado, sino que es el Estado el que los tiene que servir".