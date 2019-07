"Creo que hay que invertir las prioridades. La ciudad de Buenos Aires tiene el mayor presupuesto de la Argentina. Es el más grande después del presupuesto nacional. No puede ser que la gente se muera de frío. No nos tenemos que acostumbrar a que familias vivan en la calle. El frío no mata. Matan las políticas de los gobiernos. Matan el abandono que esas personas vienen sufriendo hace muchísimo tiempo, la desocupación, el desempleo, la marginalidad. Hay que decidir adónde va el dinero: a salud, a educación, a vivienda. Hay 2 millones de viviendas ociosas en el país; 340.000 en la ciudad de Buenos Aires, de las cuales 200.000 están en condiciones de ser habitadas. ¿Por qué los jóvenes no pueden acceder a una vivienda? ¿Por qué la gente muere en las calles cuando hay viviendas desocupadas? Me refiero a la gran especulación inmobiliaria. De las viviendas ociosas que se utilizan para especular".