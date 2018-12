"¿Ustedes se creen que van a armar una fiesta para debatir hacia donde va el mundo en mis propias narices y no me van a invitar a mí? Justamente a mí que soy la creadora de Patricia Bullrich, de Mariana Zuvic, la que le puso un pulmotor a Pino Solanas y se lo sacó, la que le hizo bullying constante a la UCR, le dio cámara a Prat Gay y al chico este que mandaron de embajador a EEUU. Soy el rating de Majul, de Morales Solá, le paso las primicias a Lanata, le escribo las columnas a Fernández Díaz y a Alejandro Borenzstein domingo por medio (porque no puedo con todo), durante estos años me enfrenté a las mafias, al kirchnerismo, al narcotráfico y -como si esto fuera poco- en el tiempo que me quedó libre, lo inventé a Macri, lo casé con Juliana, elegí el nombre de Antonia, armé Cambiemos, gané las elecciones y soy la guardiana de la República", grita Elisa Carrió a quien quiera escucharla en su casa de Exaltación de la Cruz.