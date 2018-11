"Como biógrafo personal de Perón en aquellos años, puedo afirmar que el General desconocía la actitud beligerante de este sujeto, quien meses después tuvo una relevante participación en la Revolución Libertadora que lo derrocó durante el sangriento bombardeo a Plaza de Mayo", continúa uno de los relatos menos conocidos de la historia argentina, Eleuterio Rivas, quien pasó de amar a odiar al líder de los desposeídos "por actitudes que prefiero llevármelas a la tumba como buen caballero que soy". Lo único que deja entrever es el modus operandi de "un partido que borra con el codo lo que escribe con la mano. Si no fíjense ahora que, con tal de volver al poder, están armando un frente encolumnados detrás de Cristina Kirchner, cuando hasta hace dos minutos por reloj se peleaban por ver quien la llevaba a Ezeiza para asegurarse de que no saliera más". Duro pero real. Tan real como que al Gobierno no le sale una bien, pero de ahí a que la oposición pretenda armar un seleccionado de veteranos al punto del retiro, dirigidos por el gordo Valor, es como mucho.