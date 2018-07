"Antes que nada, aclaremos que a la Argentina no le quedan muchas opciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al Gobierno no le va bien, lo que sigue es el abismo. Será por eso que estoy tan enojado con el Jefe de Gabinete, a quien considero mucho más inteligente que esta versión aníbalfernandezca a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos, donde todo está bárbaro, no hay nada que corregir, los problemas que aquejan al país son culpa del otro y no se hace cargo de los errores propios, que son varios", comenta un influyente operador político, asiduo visitante de la Casa Rosada. "Este país vive la eterna desgracia de tener que convivir con un peronismo agazapado, dispuesto a resolver los desastres que ellos mismos crearon, como si estuviéramos en un loop eterno. Así que a bancarse las críticas muchachos. Si algo no se está haciendo bien, hay que mejorarlo. Punto. No es el fin del mundo"