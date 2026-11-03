Sequía agrava el hambre en el sur de Honduras y deja a miles de familias sin cosechas ni acceso al agua

La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

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La prolongada escasez de lluvias golpea las condiciones de vida de miles de familias que dependen de la agricultura para alimentarse y obtener ingresos en el sur de Honduras. En municipios como El Triunfo, Choluteca, la disminución de las fuentes de agua y las pérdidas de producción han reducido las posibilidades de subsistencia de pequeños agricultores.

EL PAÍS, diario español, documenta la situación de Henry Aguilar, un productor que durante años mantuvo a su esposa y cuatro hijos mediante el cultivo de maíz, maicillo y frijoles, además de árboles frutales como marañón, zapote y tamarindo.

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La economía familiar dependía de una combinación de producción para consumo propio y venta de una parte de las cosechas. Con esos recursos cubrían gastos de alimentación, educación, medicamentos y transporte.

Sin embargo, la falta de precipitaciones alteró esa dinámica. De los 12 pozos comunitarios que abastecían a su localidad, nueve se secaron, mientras que la primera cosecha del año se perdió.

La reducción de los alimentos disponibles obligó a la familia a disminuir las raciones y limitar el uso del agua almacenada. La crisis también afectó la educación de sus hijos: la falta de recursos impidió continuar pagando el transporte de la hija mayor al centro educativo.

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El caso ilustra cómo los efectos de la sequía van más allá de las pérdidas agrícolas y alcanzan otras necesidades básicas, especialmente en hogares sin ingresos alternativos ni servicios esenciales.

Unas 70 mil familias con pérdidas

La magnitud de las afectaciones se refleja también en los registros citados por el diario, que atribuye a reportes de Oxfam la estimación de aproximadamente 70.000 hogares de la zona con pérdidas de entre el 75% y el 100% de sus cosechas de maíz y frijol.

Estos cultivos son una fuente central de alimentación e ingresos para las familias campesinas. Cuando la producción se pierde, los agricultores enfrentan una doble dificultad: disminuyen los alimentos disponibles para consumo doméstico y desaparecen los excedentes que normalmente comercializan para cubrir otros gastos.

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En el caso de los pequeños productores, la pérdida de una cosecha puede comprometer la economía familiar durante varios meses, especialmente cuando no cuentan con sistemas de riego, ahorros o mecanismos de protección frente a eventos climáticos extremos.

Más de 100 municipios bajo alerta climática

El problema tiene alcance nacional. Alrededor del 80% del territorio hondureño se encontraba bajo algún tipo de alerta, con más de 100 municipios afectados por las condiciones climáticas, según los datos recogidos por el diario.

La escasez de agua también alcanzó a Tegucigalpa, donde el abastecimiento estuvo sujeto a períodos de racionamiento que llegaron a extenderse hasta nueve días. Hoy se mantienen.

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La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

El comportamiento climático presentó condiciones contrastantes: mientras algunas localidades registraron inundaciones y precipitaciones intensas, otras enfrentaron una reducción considerable de las lluvias y dificultades para abastecerse de agua.

Las respuestas del gobierno

EL PAÍS recoge declaraciones de Moisés Abraham Molina Guillén, secretario de Estado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), quien mencionó entre las acciones gubernamentales la estimulación de nubes para provocar precipitaciones, la perforación de pozos y la distribución de semillas a productores ubicados en zonas donde los pronósticos meteorológicos permitan desarrollar nuevos ciclos de siembra.

Sin embargo, organizaciones comunitarias consideran que las respuestas de emergencia deben acompañarse de soluciones estructurales para garantizar el abastecimiento de agua.

Christopher Joshua Castillo Sánchez, coordinador general de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, expresó preocupación por posibles cambios en la administración de los sistemas de agua potable y saneamiento que, según la organización, podrían trasladar su control a entidades privadas.

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Corredor Seco, región con 10 millones de habitantes

La emergencia hondureña forma parte de una problemática regional que afecta al Corredor Seco Centroamericano, una franja geográfica que comprende zonas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Esta región se caracteriza por precipitaciones irregulares, sequías recurrentes y una elevada exposición a fenómenos climáticos extremos. Aunque estas condiciones forman parte de sus características naturales, el cambio climático ha contribuido a intensificar sus efectos.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) citadas por el diario, alrededor de 10 millones de personas habitan en esta región. Cerca de la mitad vive en condiciones de pobreza y aproximadamente dos millones enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria.

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En Honduras, el impacto de las condiciones climáticas también se refleja en el aumento de la población con dificultades para conseguir alimentos. Los datos recogidos por EL PAÍS estiman que unas 300.000 personas adicionales comenzaron a enfrentar hambre respecto al año anterior al período analizado.

Mayor carga sobre las mujeres para conseguir agua

Las consecuencias de la sequía tienen también una dimensión social y de género. En muchas comunidades rurales, las mujeres son las principales responsables de conseguir agua para cocinar, lavar y atender las necesidades de sus familias.

A medida que desaparecen los pozos y disminuye la disponibilidad del recurso, las distancias que deben recorrer para abastecerse se hacen mayores, con más tiempo y esfuerzo destinados a las tareas domésticas.

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La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

El diario documenta el caso de Suyapa Aguilar, quien decidió trasladarse a la vivienda de sus padres para evitar los recorridos de aproximadamente dos horas que debía realizar hasta el río.

La falta de recursos también llevó a algunas mujeres a considerar la migración hacia Estados Unidos, aunque la ausencia de familiares o conocidos en ese país representa una dificultad adicional.

Aumento de casos de maltrato a mujeres

Otro efecto asociado al deterioro de las condiciones económicas es el incremento de las tensiones dentro de los hogares.

Un informe de CARE, organización humanitaria internacional, citado por EL PAÍS registró un aumento del 104,4% en los casos de maltrato contra mujeres en Choluteca, Yoro y Cortés durante el período comprendido entre julio y septiembre analizado por el estudio.

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El documento señala que el 82% de los casos registrados involucraba más de una modalidad de violencia, con predominio de las agresiones económicas y psicológicas.

La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

En las comunidades afectadas, las mujeres asumen mayores responsabilidades para conseguir agua y administrar los pocos alimentos disponibles, mientras enfrentan la incertidumbre económica y las tensiones familiares.

Alertas y calendarios de siembra

Desde el ámbito meteorológico, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló la importancia de fortalecer las medidas de prevención y adaptación frente a los efectos de El Niño.

Rodney Martínez, representante de ese organismo para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, destacó la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana, priorizar el abastecimiento de agua para consumo humano y ajustar los calendarios de siembra a las condiciones climáticas.

También planteó la implementación de acciones anticipatorias en las comunidades más vulnerables, con el propósito de reducir las consecuencias de los períodos prolongados de escasez de lluvias.

La planificación agrícola y el acceso a información meteorológica confiable son especialmente importantes en el Corredor Seco, donde los productores dependen de períodos específicos de precipitación para desarrollar sus cultivos.