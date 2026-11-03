Cuba

Cuba reduce su aparato gubernamental de 27 a 21 entidades y fusiona ministerios clave

Las autoridades de La Habana promulgaron la normativa que establece veinte despachos ejecutivos con el propósito de simplificar trámites, agrupar sectores productivos y contener erogaciones fiscales durante un proceso paulatino de transición

Prensa mecánica sobre pilas de documentos junto a bloques con iconos de barcos, cosechadoras y torres eléctricas frente a la bahía.
Una prensa estatal comprime pilas de documentos burocráticos en bloques de sectores productivos frente al malecón de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El régimen de Cuba oficializó una profunda reducción de su aparato ejecutivo que disminuye de 27 a 21 los organismos de la administración central a través de la fusión de ministerios y la eliminación de dependencias estatales. La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley 186 en la Gaceta Oficial, tras la ratificación que otorgó la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión plenaria.

La legislación reorganiza el funcionamiento estatal en La Habana con el objetivo oficial de reducir gastos y eliminar duplicidades burocráticas frente a las dificultades financieras de la isla.

PUBLICIDAD

Conforme al texto legal, la nueva estructura gubernamental quedará conformada por 20 ministerios y el Banco Central de Cuba, institución que preserva su condición autónoma dentro de la administración central y continuará bajo la conducción de un ministro presidente.

Uno de los movimientos más amplios abarca el sector productivo. Las autoridades crearon el Ministerio de Agricultura y Alimentación, un organismo que concentra las funciones de dos carteras previas junto con las tareas históricas de la actividad azucarera. Esta entidad asume:

  • La producción agropecuaria
  • Cañera
  • Forestal
  • Pesca
  • Industria de bebidas y la elaboración de alimentos, actividades que antes operaban de manera dispersa en diferentes despachos.

En el ámbito monetario y fiscal, el Ejecutivo dispuso el nacimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que surge de la integración de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios.

PUBLICIDAD

La nueva dependencia asume la elaboración del presupuesto estatal, la recaudación de tributos, las políticas de precios, el crédito público, los seguros y el diseño de la inversión nacional. Asimismo, el comercio interior y exterior convergen en el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, que absorbe la captación de capitales foráneos y el abastecimiento comercial interno.

Paralelamente, el sector fabril absorbió las obras civiles a través del Ministerio de Industrias y Construcción, entidad que aglutina la siderurgia, la química, la producción de medicamentos, el reciclaje y los proyectos de edificación.

Infografía con textos, iconos temáticos de sectores económicos e ilustración de un edificio gubernamental con columnas sobre fondo claro.
La reforma institucional de Cuba reorganiza catorce organismos de la administración central para concentrar sus funciones en ocho ministerios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de los 20 ministerios de Cuba:

  • Ministerio de Agricultura y Alimentación
  • Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio de Deportes y Recreación
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Educación
  • Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación
  • Ministerio de Energía y Minas
  • Ministerio de Industrias y Construcción
  • Ministerio de Información y Comunicación Social
  • Ministerio de Comunicaciones
  • Ministerio de Justicia
  • Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Salud Pública
  • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
  • Ministerio de Turismo
  • Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
  • Ministerio del Interior
  • Ministerio del Transporte.
Ilustración en acuarela de un hombre de traje junto a carpetas de expedientes, hojas impresas y sellos de tinta sobre fondo blanco.
Una acuarela de Miguel Díaz-Canel integra documentos oficiales y sellos institucionales que aluden a la administración burocrática del gobierno de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa establece que los titulares de cada cartera cuentan con un plazo de 30 días naturales para entregar sus cronogramas de trabajo a la firma del primer ministro Manuel Marrero. El documento gubernamental determina además un periodo de transición de hasta un año con el propósito de transferir personal, inmuebles, partidas presupuestarias y contratos entre las dependencias salientes y las recién constituidas.

La Ley 186 entrará en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que fija el inicio del nuevo orden administrativo para el 9 de noviembre. Fuentes oficiales informaron que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió la redistribución de funciones como un paso hacia la racionalidad del aparato estatal, mientras sostuvo que las transformaciones en marcha en Cuba no implicarán la privatización de las empresas públicas.

Temas Relacionados

CubaMinisterios de CubaMiguel Díaz-CanelReforma del EstadoSupresión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La madre de un recluta cubano volvió a exigir respuestas por la muerte de su hijo en una unidad militar de La Habana

La madre del joven de 18 años denuncia presiones y maltrato psicológico antes del fallecimiento, ocurrido el 18 de agosto de 2025, y rechaza la versión oficial de una decisión propia

La madre de un recluta cubano volvió a exigir respuestas por la muerte de su hijo en una unidad militar de La Habana

Estados Unidos estrecha el cerco energético sobre GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana

Un dossier del analista Emilio Morales reveló que el aparato militar del régimen utiliza MIPYMES como intermediarias para sortear las sanciones y preservar sus fuentes de financiamiento en dólares

Estados Unidos estrecha el cerco energético sobre GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana

Amnistía Internacional pide la excarcelación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, a quien califica de presa de conciencia

La organización difundió el caso de Sayli Navarro Álvarez bajo la campaña #CubaSinRepresión, conectando su detención con uno de los episodios represivos más recordados por la oposición en la isla

Amnistía Internacional pide la excarcelación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, a quien califica de presa de conciencia

El régimen cubano detuvo a 71 personas entre ellas ciudadanos considerados “ilegales” en la capital

El despliegue se realizó en San Miguel del Padrón y alcanzó a personas acusadas de delitos y a residentes de otras provincias sin autorización administrativa para vivir en La Habana

El régimen cubano detuvo a 71 personas entre ellas ciudadanos considerados “ilegales” en la capital

Central eléctrica turca abandona Cuba mientras los cortes de luz se extienden hasta tres días consecutivos

La salida de la Erol Bey reduce a menos de la mitad la capacidad instalada por las plantas flotantes turcas. El deterioro de la infraestructura y la escasez de combustible profundizan una emergencia que el propio régimen calificó de extremadamente tensa

Central eléctrica turca abandona Cuba mientras los cortes de luz se extienden hasta tres días consecutivos

TECNO

Reparan una lavadora en dos horas desde la casa, usando un celular y una IA

Reparan una lavadora en dos horas desde la casa, usando un celular y una IA

La falsa promesa del streaming gratis: así infectan tu celular las APKs de origen desconocido

Ahora se buscan paseadores de perros robot: pagan hasta 20 dólares la hora

Crean un perro robot controlado por neuronas humanas vivas y logran que se mueva solo

Google cortará el buscador a las escuelas que rechacen su IA para estudiantes

ENTRETENIMIENTO

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ será el encargado de la película de ‘Naruto’

Jessica Lange, tras cinco décadas de trayectoria: “En verdad siento que estoy llegando a un final”

Estreno de ‘La emperatriz divorciada’: Shin Min-ah y Ju Ji-hoon protagonizan el nuevo fenómeno coreano de Disney+

7 millones de dólares y 250 artistas: así es la ambiciosa serie animada que MrBeast estrenó en YouTube

MUNDO

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

Polonia confirmó un despliegue de seguridad en la frontera con Kaliningrado ante amenaza de sabotaje

Eisenkot promete acelerar las negociaciones para formar un Gobierno de emergencia nacional

Colapsó parte de un edificio sagrado en Tailandia: así fue el momento del impactante derrumbe