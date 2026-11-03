Cuba reduce su aparato gubernamental de 27 a 21 entidades y fusiona ministerios clave

Una prensa estatal comprime pilas de documentos burocráticos en bloques de sectores productivos frente al malecón de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Cuba oficializó una profunda reducción de su aparato ejecutivo que disminuye de 27 a 21 los organismos de la administración central a través de la fusión de ministerios y la eliminación de dependencias estatales. La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley 186 en la Gaceta Oficial, tras la ratificación que otorgó la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión plenaria.

La legislación reorganiza el funcionamiento estatal en La Habana con el objetivo oficial de reducir gastos y eliminar duplicidades burocráticas frente a las dificultades financieras de la isla.

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Conforme al texto legal, la nueva estructura gubernamental quedará conformada por 20 ministerios y el Banco Central de Cuba, institución que preserva su condición autónoma dentro de la administración central y continuará bajo la conducción de un ministro presidente.

Uno de los movimientos más amplios abarca el sector productivo. Las autoridades crearon el Ministerio de Agricultura y Alimentación, un organismo que concentra las funciones de dos carteras previas junto con las tareas históricas de la actividad azucarera. Esta entidad asume:

La producción agropecuaria

Cañera

Forestal

Pesca

Industria de bebidas y la elaboración de alimentos, actividades que antes operaban de manera dispersa en diferentes despachos.

En el ámbito monetario y fiscal, el Ejecutivo dispuso el nacimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que surge de la integración de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios.

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La nueva dependencia asume la elaboración del presupuesto estatal, la recaudación de tributos, las políticas de precios, el crédito público, los seguros y el diseño de la inversión nacional. Asimismo, el comercio interior y exterior convergen en el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, que absorbe la captación de capitales foráneos y el abastecimiento comercial interno.

Paralelamente, el sector fabril absorbió las obras civiles a través del Ministerio de Industrias y Construcción, entidad que aglutina la siderurgia, la química, la producción de medicamentos, el reciclaje y los proyectos de edificación.

La reforma institucional de Cuba reorganiza catorce organismos de la administración central para concentrar sus funciones en ocho ministerios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de los 20 ministerios de Cuba:

Ministerio de Agricultura y Alimentación

Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera

Ministerio de Cultura

Ministerio de Deportes y Recreación

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación

Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Industrias y Construcción

Ministerio de Información y Comunicación Social

Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Justicia

Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Turismo

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Ministerio del Interior

Ministerio del Transporte.

Una acuarela de Miguel Díaz-Canel integra documentos oficiales y sellos institucionales que aluden a la administración burocrática del gobierno de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa establece que los titulares de cada cartera cuentan con un plazo de 30 días naturales para entregar sus cronogramas de trabajo a la firma del primer ministro Manuel Marrero. El documento gubernamental determina además un periodo de transición de hasta un año con el propósito de transferir personal, inmuebles, partidas presupuestarias y contratos entre las dependencias salientes y las recién constituidas.

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La Ley 186 entrará en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que fija el inicio del nuevo orden administrativo para el 9 de noviembre. Fuentes oficiales informaron que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió la redistribución de funciones como un paso hacia la racionalidad del aparato estatal, mientras sostuvo que las transformaciones en marcha en Cuba no implicarán la privatización de las empresas públicas.