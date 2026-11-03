Cuba reduce su aparato gubernamental de 27 a 21 entidades y fusiona ministerios clave

El régimen de Cuba oficializó una profunda reducción de su aparato ejecutivo que disminuye de 27 a 21 los organismos de la administración central a través de la fusión de ministerios y la eliminación de dependencias estatales. La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley 186 en la Gaceta Oficial, tras la ratificación que otorgó la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión plenaria.
La legislación reorganiza el funcionamiento estatal en La Habana con el objetivo oficial de reducir gastos y eliminar duplicidades burocráticas frente a las dificultades financieras de la isla.
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Conforme al texto legal, la nueva estructura gubernamental quedará conformada por 20 ministerios y el Banco Central de Cuba, institución que preserva su condición autónoma dentro de la administración central y continuará bajo la conducción de un ministro presidente.
Uno de los movimientos más amplios abarca el sector productivo. Las autoridades crearon el Ministerio de Agricultura y Alimentación, un organismo que concentra las funciones de dos carteras previas junto con las tareas históricas de la actividad azucarera. Esta entidad asume:
- La producción agropecuaria
- Cañera
- Forestal
- Pesca
- Industria de bebidas y la elaboración de alimentos, actividades que antes operaban de manera dispersa en diferentes despachos.
En el ámbito monetario y fiscal, el Ejecutivo dispuso el nacimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que surge de la integración de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios.
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La nueva dependencia asume la elaboración del presupuesto estatal, la recaudación de tributos, las políticas de precios, el crédito público, los seguros y el diseño de la inversión nacional. Asimismo, el comercio interior y exterior convergen en el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, que absorbe la captación de capitales foráneos y el abastecimiento comercial interno.
Paralelamente, el sector fabril absorbió las obras civiles a través del Ministerio de Industrias y Construcción, entidad que aglutina la siderurgia, la química, la producción de medicamentos, el reciclaje y los proyectos de edificación.
Lista de los 20 ministerios de Cuba:
- Ministerio de Agricultura y Alimentación
- Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Deportes y Recreación
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Industrias y Construcción
- Ministerio de Información y Comunicación Social
- Ministerio de Comunicaciones
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Salud Pública
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Ministerio del Interior
- Ministerio del Transporte.
La normativa establece que los titulares de cada cartera cuentan con un plazo de 30 días naturales para entregar sus cronogramas de trabajo a la firma del primer ministro Manuel Marrero. El documento gubernamental determina además un periodo de transición de hasta un año con el propósito de transferir personal, inmuebles, partidas presupuestarias y contratos entre las dependencias salientes y las recién constituidas.
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La Ley 186 entrará en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que fija el inicio del nuevo orden administrativo para el 9 de noviembre. Fuentes oficiales informaron que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió la redistribución de funciones como un paso hacia la racionalidad del aparato estatal, mientras sostuvo que las transformaciones en marcha en Cuba no implicarán la privatización de las empresas públicas.
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