Honduras avanza en el acuerdo con el FMI tras cumplir 11 de sus 17 metas estructurales

Roberto Lagos destacó la coordinación del Gabinete Económico para avanzar en los compromisos asumidos por Honduras ante el FMI. (FOTO: Cortesía)

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Honduras ha cumplido 11 de las 17 metas estructurales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que deberá avanzar en seis compromisos pendientes durante la sexta revisión del programa económico, informó el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

Según detalló, siete metas se cumplieron entre la cuarta y la quinta revisión, mientras que la administración anterior completó cuatro, para un total de 11 objetivos alcanzados.

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“Estas 17 metas estructurales, nosotros entre la cuarta y quinta revisión cumplimos siete, la administración anterior cumplió cuatro; en total, eso suma 11 metas estructurales, por lo tanto, quedan todavía seis metas estructurales por trabajar”, manifestó Lagos.

Entre los compromisos que todavía requieren atención mencionó la implementación inicial del Registro Único de Beneficiarios, asuntos relacionados con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), auditorías y aspectos regulatorios.

. Honduras registra avances en su programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y trabaja en seis compromisos pendientes para continuar con la revisión del acuerdo. (Foto: SEFIN)

Pese a los puntos pendientes, el titular del BCH consideró positivo el panorama económico y destacó que el Gobierno mantiene su compromiso con la prudencia y la disciplina fiscal. También aseguró que el Banco Central ha cumplido sus metas relacionadas con las reservas internacionales.

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“Nosotros desde el Banco Central tenemos nuestras metas cumplidas de reservas internacionales, entonces el panorama es positivo y simplemente es tratar de concretar. Eso le da mucha credibilidad al país”, afirmó.

Lagos señaló que avanzar en los compromisos establecidos con el FMI contribuye a fortalecer la percepción de Honduras ante los mercados internacionales y puede abrir la posibilidad de negociar un nuevo programa de cooperación con el organismo financiero.

El funcionario destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales para completar las metas que todavía están pendientes y aseguró que, desde su perspectiva, no identifican puntos de preocupación en la sexta revisión.

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El presidente del BCH aseguró que Honduras mantiene sus metas de reservas internacionales cumplidas, un aspecto que contribuye a las perspectivas económicas del país. (FOTO: El Cronista)

Asimismo, valoró la visita de Nigel Chalk, funcionario del FMI, al cierre de la misión, y la consideró una señal relevante dentro del proceso de evaluación del programa económico.

“Llevamos 10 meses de Gobierno y claramente hemos pasado, vamos a pasar tres revisiones del acuerdo con el Fondo. No es un tema menor”, expresó el presidente del BCH.

Lagos atribuyó estos avances al trabajo coordinado del Gabinete Económico del Gobierno que encabeza el presidente Nasry “Tito” Asfura, al que señaló como parte fundamental de los esfuerzos para cumplir con los compromisos pactados.

La revisión del programa contempla el seguimiento de las medidas estructurales acordadas con el organismo internacional. Por ello, las seis metas pendientes representan los principales asuntos que las autoridades deberán atender para continuar avanzando en el cumplimiento del acuerdo.

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Roberto Lagos señaló que el avance en el acuerdo con el FMI abre oportunidades para fortalecer la confianza de los mercados y explorar un próximo programa con el organismo internacional. (FOTO: TNH)

En materia energética, el titular del Banco Central destacó que la deuda acumulada con los generadores de electricidad se redujo de aproximadamente 15,000 millones a 7,400 millones de lempiras.

De acuerdo con Lagos, esta disminución contribuye a fortalecer la credibilidad del sistema de pagos del sector eléctrico, uno de los componentes que inciden en las finanzas públicas y en el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

No obstante, señaló que todavía existen desafíos que deben atenderse para mejorar la situación financiera de la estatal eléctrica, especialmente en lo relacionado con las pérdidas que registra la ENEE.

El funcionario remarcó que las autoridades responsables del sector energético deben abordar este problema y avanzar en la aplicación de las medidas contempladas en la reforma eléctrica aprobada.

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La reforma se encuentra actualmente en etapa de implementación, según explicó Lagos, por lo que su desarrollo constituye uno de los elementos relevantes para mejorar el desempeño del sector.