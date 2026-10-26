Honduras se encamina a la temporada seca y anuncian primeros frentes fríos

La temporada de frentes fríos influirá en el territorio hondureño entre los meses de noviembre y marzo.

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Honduras avanza hacia la temporada seca, un cambio que ya se observa principalmente en las regiones central, occidental y oriental del territorio nacional. Sin embargo, la transición no significa que las precipitaciones hayan terminado por completo, pues algunas zonas todavía podrían registrar lluvias aisladas durante los próximos días.

Jairo García, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), explicó que la influencia de condiciones provenientes del norte está favoreciendo la disminución de las lluvias que afectaron al país durante septiembre y los primeros días de octubre, cuando se reportaron precipitaciones intensas en diferentes regiones.

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El cambio en las condiciones atmosféricas marcará el inicio de una etapa con menor presencia de lluvias en buena parte del territorio hondureño, aunque la evolución del clima dependerá de los sistemas que continúen ingresando al país.

En la capital hondureña aún podrían presentarse lloviznas aisladas, al igual que en algunos sectores del norte y noreste de Tegucigalpa. Según García, estas precipitaciones serían menos intensas que las registradas durante las semanas anteriores.

Pese a esta tendencia, la finalización gradual de la temporada lluviosa no descarta nuevos episodios de lluvia. Las condiciones deberán seguirse evaluando mediante los pronósticos oficiales, especialmente en las regiones donde la humedad y la influencia de sistemas atmosféricos todavía puedan favorecer las precipitaciones.

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Lluvias en la zona norte

Mientras las precipitaciones disminuyen en buena parte del territorio, el panorama será diferente para algunos sectores de la región norte, donde todavía podrían registrarse lluvias capaces de incrementar los acumulados de agua.

Honduras inicia la transición hacia la temporada seca en las regiones central, occidental y oriental.

García señaló particularmente a los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, así como a sectores de Olancho próximos a Atlántida, como áreas donde las precipitaciones podrían continuar aportando cantidades importantes de lluvia.

Estas diferencias regionales muestran que el cambio de temporada no ocurre de manera uniforme en todo el país. Mientras algunas zonas avanzan hacia condiciones más secas, otras pueden seguir expuestas a episodios de lluvia, por lo que resulta importante considerar las particularidades climáticas de cada región.

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La evolución de las precipitaciones también será relevante para las comunidades que experimentaron lluvias intensas durante las últimas semanas, especialmente en áreas donde las condiciones locales pueden favorecer nuevos acumulados de agua.

Con la disminución gradual de las lluvias, Honduras también se prepara para el período en el que suelen presentarse los frentes fríos, fenómenos cuya influencia comienza a sentirse hacia el cierre del año.

De acuerdo con las tendencias climáticas mencionadas por García, estos sistemas suelen presentarse entre noviembre y marzo. Sin embargo, todavía no es posible establecer una fecha precisa para el ingreso del primer frente frío ni determinar con anticipación cuál será su intensidad.

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Pronósticos oficiales

La llegada de estos fenómenos puede modificar las condiciones del tiempo, especialmente en las regiones del norte, donde su influencia suele asociarse con lluvias, descensos de temperatura y cambios en los vientos, dependiendo de las características de cada sistema.

El país avanza hacia la temporada seca con menos lluvias en las regiones central, occidental y oriental.

Aunque Honduras comienza a encaminarse hacia la época seca, las condiciones atmosféricas todavía pueden cambiar y provocar precipitaciones en distintas partes del territorio. La disminución de las lluvias será más evidente en las regiones central, occidental y oriental, mientras que algunos sectores del norte podrían mantener una mayor actividad lluviosa.

Ante este escenario, García recomendó a la población mantenerse pendiente de los pronósticos oficiales para conocer cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. El seguimiento será especialmente importante para las comunidades de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y las zonas de Olancho cercanas a Atlántida, donde todavía podrían registrarse lluvias que incrementen los acumulados de agua.

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La fecha de llegada del primer frente frío y su posible intensidad siguen sin definirse, por lo que el comportamiento del clima deberá confirmarse conforme avance la temporada.