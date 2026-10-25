Honduras: Médicos suspenden asambleas tras 48 días de conflicto y reanudarán consultas y cirugías el lunes

El doctor Héctor Carranza confirmó el acuerdo entre el Colegio Médico de Honduras y las autoridades sanitarias. Las consultas externas y las cirugías electivas tienen previsto reanudarse el lunes 26 de octubre en los establecimientos de salud. (Foto: Cortesía)

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La atención médica en los hospitales y centros asistenciales de Honduras comenzará a normalizarse el lunes 26 de octubre, luego de que el gremio médico y las autoridades sanitarias alcanzaran un acuerdo para suspender las asambleas informativas que afectaron varios servicios durante las últimas semanas.

El acuerdo pone en pausa un conflicto que se prolongó durante 48 días y que provocó la interrupción de consultas externas y cirugías electivas en distintos establecimientos de salud del país. Sin embargo, la solución definitiva dependerá de los avances en las negociaciones sobre los salarios pendientes y los problemas administrativos señalados por los profesionales.

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El doctor Héctor Carranza, miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), confirmó que el entendimiento se alcanzó durante una reunión virtual celebrada la noche del viernes 23 de octubre, con la participación de representantes del Gobierno y delegados del gremio médico a nivel nacional.

“Tenemos buenas noticias, porque ya el lunes se vuelve a las consultas externas y a las cirugías electivas”, expresó Carranza en una entrevista concedida al medio de comunicación HCH.

El conflicto entre los médicos y la Secretaría de Salud se prolongó durante 48 días y afectó la prestación de servicios asistenciales. (Foto: Cortesía)

La suspensión de las asambleas permitirá retomar estos servicios mientras continúan las conversaciones para atender las demandas del personal médico y resolver los retrasos en el pago de salarios.

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Uno de los principales puntos que deberá resolver la mesa técnica es la situación de los profesionales de la medicina que todavía no han recibido el pago correspondiente por sus servicios.

Carranza aseguró que el gremio ha identificado a numerosos médicos afectados por estos retrasos y cuestionó los procedimientos administrativos de la Secretaría de Salud (Sesal).

“Hay mucho desorden en la Secretaría de Salud. Por lo menos hay más de 500 médicos a los que no se les ha pagado”, manifestó el representante del Colegio Médico.

La denuncia evidencia uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución definitiva al conflicto, debido a que los atrasos salariales han sido una de las razones que mantienen las diferencias entre las autoridades gubernamentales y los galenos.

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Representantes del Ministerio de Trabajo, Finanzas y Servicio Civil participarán en las conversaciones con el gremio médico. (Foto: Cortesía)

Ante esta situación, las partes acordaron instalar una mesa técnica ampliada a partir del lunes 26 de octubre, con el propósito de revisar los casos pendientes y establecer mecanismos que permitan resolver las dificultades relacionadas con las planillas y la asignación de recursos para el pago del personal.

En este espacio se prevé la participación de representantes de la Secretaría de Salud, el Colegio Médico de Honduras, el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaría de Finanzas.

La intervención de estas instituciones permitirá examinar los expedientes de los profesionales afectados e identificar los problemas administrativos que han dificultado el cumplimiento de las obligaciones salariales.

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Con la suspensión de las asambleas informativas, los establecimientos sanitarios podrán retomar las consultas externas y las cirugías electivas, dos de los servicios más afectados durante las semanas de conflicto.

Los pacientes que quedaron pendientes de consultas deberán ser atendidos conforme se normalicen las actividades en los centros asistenciales. (Foto: Cortesía)

No obstante, el regreso a la actividad habitual representa un desafío para el sistema sanitario, debido a la cantidad de pacientes que quedaron a la espera de una evaluación médica o de un procedimiento quirúrgico.

Carranza reconoció que la interrupción de las atenciones generó un rezago que deberá ser atendido por los establecimientos de salud una vez que se reanuden las actividades.

“Toda esa gente que no ha recibido consulta externa está rezagada y va a tener que evacuarse en el menor tiempo posible. Todo se va a ir resolviendo en el camino”, señaló.

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El representante del CMH sostuvo que el trabajo de la mesa técnica será determinante para avanzar en la resolución de las demandas salariales y evitar que las dificultades administrativas continúen afectando al personal sanitario.