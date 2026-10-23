Ucrania ordenó la evacuación obligatoria de todas las familias con niños en los últimos bastiones que controla en Donetsk

Personas transportan plantas en macetas frente a un edificio dañado —alcanzado, según las autoridades impuestas por Rusia, por un ataque con drones ucranianos durante la noche— en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania en Donetsk, una ciudad ucraniana bajo control ruso, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko

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Ucrania ordenó este jueves la evacuación obligatoria de todas las familias con niños que viven en las comunidades de Kramatorsk y Sloviansk, las dos últimas grandes áreas urbanas que Kiev controla en la región de Donetsk, en el este del país. La orden alcanza a todos los asentamientos de ambas comunidades, la unidad administrativa que agrupa una ciudad con las aldeas de su entorno, y amplía las medidas parciales vigentes desde junio.

Vadim Filashkin, jefe de la administración militar de Donetsk, lo anunció en redes sociales. Atribuyó la decisión al deterioro constante de la seguridad: Rusia bombardea a diario ambas ciudades y golpea viviendas, transporte público y espacios concurridos. A los padres les pidió no esperar a que un ataque impacte cerca de su casa y salir “ahora”.

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Policías y efectivos del Servicio Estatal de Emergencias participarán en el operativo. Trasladarán a las familias a un punto de tránsito, desde el que recibirán ayuda para reubicarse en zonas más seguras de Ucrania. Las autoridades no precisaron cuántas personas deben salir ni en qué plazo. La última cifra conocida, de mediados de octubre, indicaba que 350 niños permanecían en ambas comunidades pese a las órdenes anteriores, de unos 3.000 que vivían en toda la parte de Donetsk bajo control ucraniano.

Los ataques de los últimos días explican la urgencia. El martes, un bombardeo ruso mató a cuatro personas en Kramatorsk. El miércoles, dos niños resultaron heridos en Sloviansk. Vadim Liakh, jefe de la administración militar de esa ciudad, calificó de acertada la nueva orden y pidió a los padres que no demoren la salida.

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Los trabajadores municipales se encuentran frente a un edificio dañado por lo que las autoridades instaladas por Rusia describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos, en medio del conflicto Rusia-Ucrania en Donetsk, una ciudad de Ucrania controlada por Rusia, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko

La medida es el último paso de una ampliación gradual. El 9 de junio, las autoridades dispusieron la evacuación de calles concretas de Kramatorsk y Sloviansk. El 5 de agosto informaron de la salida forzosa de más de 500 niños de Kramatorsk. El 22 de octubre se extendieron las órdenes a las comunidades de Sviatohirsk, Sloviansk y Novodonetske. En cada fase, el perímetro se acercó a los dos núcleos que concentran lo que queda de la presencia ucraniana en la región.

Esa presencia se ha reducido de forma sostenida. Rusia ocupa casi toda Donetsk, y Kramatorsk y Sloviansk forman, junto con Kostiantynivka y Druzhkivka, el llamado cinturón de fortalezas, la línea de defensa ucraniana en el este. Las dos últimas localidades bloquean el avance ruso hacia Kramatorsk por la carretera principal, y de su resistencia depende el tiempo que Kiev conserve las dos ciudades mayores.

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Las primeras infiltraciones rusas en Kostiantynivka comenzaron hace un año. En junio, varios analistas anticiparon que caería en cuestión de semanas. La ciudad sigue en disputa, aunque Rusia la penetra de forma lenta, y su conquista no se considera inminente. El último parte militar ucraniano contabiliza 206 combates en 24 horas a lo largo de todo el frente, 15 de ellos en el sector de Kostiantynivka, con nuevos asaltos rusos cerca de Druzhkivka.

Los trabajadores se encuentran dentro de un edificio dañado golpeado por lo que las autoridades instaladas por Rusia describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos, en medio del conflicto Rusia-Ucrania en Donetsk, una ciudad de Ucrania controlada por Rusia, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko

La población civil que queda es escasa. Según cifras ucranianas, el 15 de octubre vivían 71.300 civiles en la parte de Donetsk que Kiev aún administra. La salida de los menores, por tanto, forma parte de un vaciamiento más amplio de una región que lleva años en el centro de los combates.

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Para Moscú, Donetsk es una pieza central de la guerra. El 14 de junio de 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, condicionó un alto el fuego a que Ucrania retirara sus tropas de las cuatro regiones que el Kremlin dice haber anexionado en 2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) y renunciara oficialmente a ingresar en la OTAN. Desde entonces, la toma completa de Donetsk figura como objetivo prioritario de Moscú, según informó la agencia alemana DPA en junio de este año. Esa exigencia explica por qué el frente en torno a Kramatorsk y Sloviansk concentra la atención militar y diplomática del conflicto.

Kiev no ha fijado un plazo para completar la evacuación ni ha publicado un recuento oficial de las familias afectadas. Mientras ambos datos falten, la eficacia de la orden se medirá por cuántos de esos menores abandonen las dos comunidades en las próximas semanas.

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