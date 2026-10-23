Mundo

Ucrania ordenó la evacuación obligatoria de todas las familias con niños en los últimos bastiones que controla en Donetsk

Unos 350 menores seguían en la zona a mediados de octubre, con las tropas rusas a pocos kilómetros. Rusia ocupa casi toda la región y busca su control total.

Personas transportan plantas en macetas frente a un edificio dañado —alcanzado, según las autoridades impuestas por Rusia, por un ataque con drones ucranianos durante la noche— en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania en Donetsk, una ciudad ucraniana bajo control ruso, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko
Personas transportan plantas en macetas frente a un edificio dañado —alcanzado, según las autoridades impuestas por Rusia, por un ataque con drones ucranianos durante la noche— en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania en Donetsk, una ciudad ucraniana bajo control ruso, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko
Guardar

Ucrania ordenó este jueves la evacuación obligatoria de todas las familias con niños que viven en las comunidades de Kramatorsk y Sloviansk, las dos últimas grandes áreas urbanas que Kiev controla en la región de Donetsk, en el este del país. La orden alcanza a todos los asentamientos de ambas comunidades, la unidad administrativa que agrupa una ciudad con las aldeas de su entorno, y amplía las medidas parciales vigentes desde junio.

Vadim Filashkin, jefe de la administración militar de Donetsk, lo anunció en redes sociales. Atribuyó la decisión al deterioro constante de la seguridad: Rusia bombardea a diario ambas ciudades y golpea viviendas, transporte público y espacios concurridos. A los padres les pidió no esperar a que un ataque impacte cerca de su casa y salir “ahora”.

PUBLICIDAD

Policías y efectivos del Servicio Estatal de Emergencias participarán en el operativo. Trasladarán a las familias a un punto de tránsito, desde el que recibirán ayuda para reubicarse en zonas más seguras de Ucrania. Las autoridades no precisaron cuántas personas deben salir ni en qué plazo. La última cifra conocida, de mediados de octubre, indicaba que 350 niños permanecían en ambas comunidades pese a las órdenes anteriores, de unos 3.000 que vivían en toda la parte de Donetsk bajo control ucraniano.

Los ataques de los últimos días explican la urgencia. El martes, un bombardeo ruso mató a cuatro personas en Kramatorsk. El miércoles, dos niños resultaron heridos en Sloviansk. Vadim Liakh, jefe de la administración militar de esa ciudad, calificó de acertada la nueva orden y pidió a los padres que no demoren la salida.

PUBLICIDAD

Los trabajadores municipales se encuentran frente a un edificio dañado por lo que las autoridades instaladas por Rusia describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos, en medio del conflicto Rusia-Ucrania en Donetsk, una ciudad de Ucrania controlada por Rusia, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko
Los trabajadores municipales se encuentran frente a un edificio dañado por lo que las autoridades instaladas por Rusia describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos, en medio del conflicto Rusia-Ucrania en Donetsk, una ciudad de Ucrania controlada por Rusia, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko

La medida es el último paso de una ampliación gradual. El 9 de junio, las autoridades dispusieron la evacuación de calles concretas de Kramatorsk y Sloviansk. El 5 de agosto informaron de la salida forzosa de más de 500 niños de Kramatorsk. El 22 de octubre se extendieron las órdenes a las comunidades de Sviatohirsk, Sloviansk y Novodonetske. En cada fase, el perímetro se acercó a los dos núcleos que concentran lo que queda de la presencia ucraniana en la región.

Esa presencia se ha reducido de forma sostenida. Rusia ocupa casi toda Donetsk, y Kramatorsk y Sloviansk forman, junto con Kostiantynivka y Druzhkivka, el llamado cinturón de fortalezas, la línea de defensa ucraniana en el este. Las dos últimas localidades bloquean el avance ruso hacia Kramatorsk por la carretera principal, y de su resistencia depende el tiempo que Kiev conserve las dos ciudades mayores.

Las primeras infiltraciones rusas en Kostiantynivka comenzaron hace un año. En junio, varios analistas anticiparon que caería en cuestión de semanas. La ciudad sigue en disputa, aunque Rusia la penetra de forma lenta, y su conquista no se considera inminente. El último parte militar ucraniano contabiliza 206 combates en 24 horas a lo largo de todo el frente, 15 de ellos en el sector de Kostiantynivka, con nuevos asaltos rusos cerca de Druzhkivka.

Los trabajadores se encuentran dentro de un edificio dañado golpeado por lo que las autoridades instaladas por Rusia describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos, en medio del conflicto Rusia-Ucrania en Donetsk, una ciudad de Ucrania controlada por Rusia, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko
Los trabajadores se encuentran dentro de un edificio dañado golpeado por lo que las autoridades instaladas por Rusia describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos, en medio del conflicto Rusia-Ucrania en Donetsk, una ciudad de Ucrania controlada por Rusia, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko

La población civil que queda es escasa. Según cifras ucranianas, el 15 de octubre vivían 71.300 civiles en la parte de Donetsk que Kiev aún administra. La salida de los menores, por tanto, forma parte de un vaciamiento más amplio de una región que lleva años en el centro de los combates.

Para Moscú, Donetsk es una pieza central de la guerra. El 14 de junio de 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, condicionó un alto el fuego a que Ucrania retirara sus tropas de las cuatro regiones que el Kremlin dice haber anexionado en 2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) y renunciara oficialmente a ingresar en la OTAN. Desde entonces, la toma completa de Donetsk figura como objetivo prioritario de Moscú, según informó la agencia alemana DPA en junio de este año. Esa exigencia explica por qué el frente en torno a Kramatorsk y Sloviansk concentra la atención militar y diplomática del conflicto.

Kiev no ha fijado un plazo para completar la evacuación ni ha publicado un recuento oficial de las familias afectadas. Mientras ambos datos falten, la eficacia de la orden se medirá por cuántos de esos menores abandonen las dos comunidades en las próximas semanas.

Temas Relacionados

DonetskGuerra Rusia Ucraniaevacuación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet: al menos 16 muertos y más de 30 heridos

Las autoridades locales confirmaron grietas en viviendas, derrumbes parciales e interrupciones de electricidad y telecomunicaciones en el distrito de Baqen, una zona elevada y de baja densidad poblacional cercana al epicentro

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet: al menos 16 muertos y más de 30 heridos

Francia dictó condenas rápidas contra más de 200 personas tras los disturbios durante las protestas

Las detenciones ascendieron a unas 2.700 desde el sábado, informó Gerald Darmanin, quien anticipó más condenas mediante procesos acelerados por violencia, saqueos y daños en distintas ciudades del país durante aquella jornada

Francia dictó condenas rápidas contra más de 200 personas tras los disturbios durante las protestas

Donald Trump pidió a Elon Musk que retire las restricciones de velocidad de Starlink en Ucrania

La red satelital de uso bélico comenzó a operar con mayor normalidad el jueves, tras una conversación telefónica entre ambos, aunque responsables del país señalaron que el servicio todavía no recuperó todas sus funciones

Donald Trump pidió a Elon Musk que retire las restricciones de velocidad de Starlink en Ucrania

La “flota fantasma” de Irán se quedó sin petróleo tras meses de bloqueo estadounidense

Un monitoreo de la consultora Kpler determinó que los inventarios acumulados fuera del país ya no tienen cargamentos, tras sostener durante meses los suministros destinados a las refinerías chinas

La “flota fantasma” de Irán se quedó sin petróleo tras meses de bloqueo estadounidense

Francia aumentará un 20% el despliegue policial para las protestas del próximo sábado

El Gobierno reforzará el operativo con militares, unidades de élite, helicópteros y vehículos blindados, mientras varias ciudades imponen restricciones a las manifestaciones tras los disturbios del 17 de octubre

Francia aumentará un 20% el despliegue policial para las protestas del próximo sábado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Expertos piden combatir el huachicol en las aduanas y refinerías de Pemex

Expertos piden combatir el huachicol en las aduanas y refinerías de Pemex

Hijo de AMLO defiende a comunicadores afines a la 4T, pero admite: “Se les ve de fiesta, con botellas y varias mujeres”

Envían a la cárcel a dos procesados por el atentado con explosivos contra el Batallón Pichincha en Cali, en abril de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 22 de octubre: Tormenta tropical Vance se ubica cerca de Acapulco y Frente frío 3 entra al noroeste

Plan de choque en salud avanza en Colombia: se han entregado más de 12 millones de medicamentos y se han resuelto más de 400.000 procedimientos

DEPORTES

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

Cabezazo del Diablito Echeverri, grito de Prestianni y zurdazo de Maher Carrizo: las perlitas de los argentinos en los torneos europeos

La burda agresión del arquero del Milán que terminó con expulsión y penal para su rival: el dardo de su entrenador

ENTRETENIMIENTO

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

¿Madre e hija en los Oscar? Samantha Morton y Esmé Creed-Miles podrían competir en la categoría de mejores actrices de reparto