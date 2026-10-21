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Japón cierra otra vez el acceso a un lago volcánico tras reabrirlo por primera vez en ocho años

El municipio revocó la habilitación dispuesta el 13 de octubre, tras comprobar que las rutas de evacuación no soportaban la llegada masiva de visitantes al cráter activo durante el fin de semana

Un cartel de madera con mapa en japonés en primer plano frente a un terreno montañoso y un lago de color turquesa dentro de un cráter
La decisión se produjo cinco días después de la habilitación, cuando la llegada de visitantes colapsó las vías cercanas al cráter activo y volvió inviable un desalojo ordenado (Captura de video)
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Apenas cinco días bastaron para que las autoridades de Kusatsu, en la provincia de Gunma, al norte de Tokio, decidieran clausurar nuevamente el paso al lago Yugama, una laguna de aguas verde esmeralda enclavada en el cráter del monte Kusatsu-Shirane. El paraje, que llevaba ocho años sin recibir turistas, volvió a quedar fuera de alcance tras una masiva afluencia que desbordó la capacidad del lugar y reavivó las preocupaciones por el riesgo de erupción volcánica.

La apertura, del 13 de octubre, respondía a la reducción del nivel de alerta al mínimo —categoría 1 en la escala de cinco puntos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA)— decretada en mayo de este año. Sin embargo, la respuesta del público superó cualquier previsión: cerca de 4.000 vehículos circularon por los alrededores durante el fin de semana, según informó la agencia estatal japonesa NHK. Las filas de automóviles generaron un embotellamiento de aproximadamente siete kilómetros en las carreteras circundantes.

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La masiva concurrencia obligó a replantear los protocolos de seguridad

El lago Yugama se encuentra en la cima de un volcán activo, lo que convierte cualquier visita en una actividad sujeta a estrictos planes de evacuación. Cuando la administración local levantó las restricciones, el cronograma original contemplaba mantener el sitio habilitado hasta el 8 de noviembre, con senderos abiertos entre las 10:00 y las 15:00 hora local y un estacionamiento operativo hasta las 16:00.

Lago de color turquesa dentro de un cráter rocoso, rodeado por laderas de tierra amarillenta con vegetación baja bajo un cielo azul
La afluencia del fin de semana superó las previsiones oficiales tras la reapertura del paraje, que había permanecido vedado durante ocho años por la alerta volcánica vigente desde 2018 en la zona (Captura de video)

No obstante, la congestión vehicular del primer fin de semana evidenció que las rutas de escape resultaban insuficientes ante una eventual emergencia. Los funcionarios evaluaron que, con semejante volumen de personas concentradas en un área volcánica, organizar un desalojo ordenado se tornaba inviable. El lunes, el municipio comunicó de forma oficial la decisión de restablecer la prohibición de acceso al perímetro de la laguna.

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Un cierre de casi una década precedió a la breve ventana de visitas

El monte Kusatsu-Shirane, que se extiende entre las provincias de Gunma y Nagano, permanecía vedado al turismo desde abril de 2018, cuando la JMA elevó la alerta a nivel 2 y recomendó a la población no acercarse al cráter. A partir de ese momento, el tránsito hacia la boca del volcán quedó suspendido de manera indefinida.

La progresiva disminución de la actividad sísmica en los años siguientes permitió que, en mayo de 2026, las autoridades rebajaran la advertencia al escalón más bajo. Esa decisión abrió la puerta para que el público pudiera contemplar el espejo de agua turquesa que, durante décadas, fue uno de los destinos naturales más frecuentados de la región gracias a su singular coloración, producto de la composición mineral del terreno.

Letrero de madera sobre base de piedra con texto en japonés junto a un sendero y una colina con escasa vegetación bajo el cielo azul
Desde el martes, el estacionamiento principal permanece clausurado y el ayuntamiento evalúa un nuevo esquema de seguridad (Captura de video)

La expectativa acumulada quedó en evidencia desde el primer día. Yoichi Takeshita, un visitante de 59 años que viajó desde la prefectura de Saitama junto a su esposa, describió la experiencia: “Me enteré de que podíamos ver el Yugama después de ocho años y quise venir. Era la primera vez que lo veía y me impresionó su belleza”.

Las autoridades no fijaron fecha para una nueva habilitación

Desde el martes, el estacionamiento principal ya se encontraba cerrado y el mirador desde el cual los turistas podían observar la formación permanecía inaccesible. El municipio de Kusatsu no precisó cuándo podrían reanudarse los recorridos ni bajo qué condiciones se autorizaría un nuevo período de ingreso.

Según fuentes locales, la vía de montaña que da servicio a la zona suele cerrarse a mediados de noviembre por la temporada invernal, y la reapertura no se proyecta antes de finales de abril de 2027.

El caso del Yugama expone las dificultades que enfrenta Japón para gestionar la afluencia a parajes naturales ubicados en terrenos de riesgo volcánico. La demanda acumulada durante casi una década superó los mecanismos de control disponibles, y las autoridades deberán diseñar un esquema más robusto antes de considerar una futura apertura del área.

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