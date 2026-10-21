El Servicio de Seguridad de Rusia arrestó a un ciudadano alemán acusado de ejercer actividades mercenarias en Ucrania. (AP/ARCHIVO)

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo a un alemán acusado de actividades mercenarias tras atribuirle un presunto servicio en las fuerzas armadas de Ucrania, informó el organismo de seguridad interna de Rusia el miércoles.

El FSB, sucesor de la KGB soviética, no difundió el nombre del detenido ni otros datos que permitieran identificarlo. Tampoco precisó dónde ni cuándo se produjo el arresto.

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El FSB informó que un ciudadano alemán fue detenido y acusado de actividades mercenarias por su presunto paso por el ejército ucraniano. Alemania confirmó conocer el caso, pero no detalló su identidad ni las circunstancias, mientras las autoridades rusas tampoco precisaron el lugar o la fecha del arresto.

Según el comunicado, el hombre integró las fuerzas armadas ucranianas entre 2016 y 2018. El organismo sostuvo que en 2025 firmó un contrato por tres años, aunque después desertó porque no recibió el pago acordado.

La agencia rusa también afirmó que el detenido participó en hostilidades en Afganistán junto al contingente alemán, además de Somalia y Siria. Las acusaciones del FSB no pudieron verificarse de forma independiente.

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El informe del FSB sostiene que el detenido integró las fuerzas militares ucranianas y desertó en 2025 por falta de pago. (REUTERS/ARCHIVO)

Kathrin Deschauer, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo que las autoridades del país conocían el informe. Añadió: “Nuestra prioridad es, ante todo, esclarecer los hechos”.

Otros detenidos extranjeros y liberaciones

La semana pasada, el FSB informó sobre la detención de un ciudadano sueco sospechoso de sabotaje y acusado de cruzar ilegalmente la frontera. También anunció el arresto de un periodista japonés bajo sospecha de espionaje.

Rusia ha detenido en los últimos años a varios extranjeros, principalmente estadounidenses, por distintos cargos penales. Algunos fueron liberados posteriormente en canjes de prisioneros con Estados Unidos y otros países occidentales.

Moscú reportó arrestos recientes contra un ciudadano sueco por presunto sabotaje y un periodista japonés bajo sospechas de espionaje. (REUTERS/ARCHIVO)

En agosto de 2024, Moscú liberó a los periodistas Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva, al estadounidense Paul Whelan y a disidentes rusos en un acuerdo multinacional que dejó libres a dos docenas de personas.

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Más estadounidenses encarcelados en Rusia recuperaron la libertad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió al cargo en enero de 2025. El enviado estadounidense Steve Witkoff anunció el miércoles la liberación de Stephen Hubbard, un exmaestro de Michigan de 74 años que pasó más de cuatro años preso en Rusia.

Hubbard fue condenado en 2024 por combatir como mercenario en Ucrania y recibió una pena de casi siete años de cárcel. Estados Unidos lo había designado como detenido injustamente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Vladímir Putin decidió liberarlo por “consideraciones humanitarias”.

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