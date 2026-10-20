Honduras

Capturan en Honduras a nicaragüense que ingresó con más de US$14,000 sin declarar

Un ciudadano nicaragüense de 35 años fue detenido en el punto de control de Pavana, Choluteca con US$10,935 y 3,145 euros en efectivo

El detenido fue identificado como Ever Alberto Sánchez Pérez, de 35 años.
El detenido fue identificado como Ever Alberto Sánchez Pérez, de 35 años.
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Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue detenido en el sector de Pavana, en la zona sur de Honduras, luego de que las autoridades informaran que transportaba dólares estadounidenses y euros en efectivo sin haberlos declarado al ingresar al territorio hondureño.

El detenido fue identificado como Ever Alberto Sánchez Pérez, de 35 años. Durante el procedimiento, la Policía Nacional le encontró USD 10.935 y 3.145 euros no declarados ante las autoridades migratorias, según el reporte del caso.

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El monto total supera un estimado de USD 14.000 al convertir ambas monedas, El caso será trasladado a las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará si existen elementos para iniciar un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos o si corresponde aplicar una sanción administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de declaración de divisas.

Los decomisos representan la mayor parte del dinero incautado. A esa cantidad se suman 3.145 euros, Las autoridades no han detallado el origen del dinero, su destino ni el propósito por el cual el ciudadano transportaba esas cantidades.

Tampoco se han divulgado datos que permitan establecer si el efectivo estaba relacionado con alguna actividad ilícita.

Bajo control de las autoridades

La detención y el decomiso deben distinguirse de una eventual acusación formal: el hallazgo de dinero no declarado puede dar lugar a verificaciones y actuaciones legales, pero no demuestra por sí solo que los fondos procedan de una actividad criminal.

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La Policía Nacional informó que remitirá al ciudadano a los juzgados competentes para que determinen la vía legal aplicable.

Entre las posibilidades figura una investigación por el presunto delito de lavado de activos, hipótesis que las autoridades deberán examinar a partir de los indicios disponibles, la documentación que presente el detenido y las diligencias que se practiquen.

La otra posibilidad es la aplicación de una multa, aunque la decisión dependerá de la valoración jurídica de los hechos.

Los investigadores buscarán reconstruir la ruta del dinero, identificar a posibles involucrados y establecer el destino final del efectivo.
Capturan en Honduras a nicaragüense que ingresó con más de US$14,000 sin declarar.(imagen ilustrativa).

La información disponible deja varios aspectos sin resolver: la procedencia de los dólares y los euros, si el portador cuenta con documentos que respalden su origen, el destino del dinero y la disposición que adopten las autoridades judiciales.

Otros casos similares

En febrero de 2026, un ciudadano salvadoreño de 37 años fue detenido en el punto de control de La Corteza, en el municipio de El Triunfo, Choluteca, cuando transportaba US$89,000, equivalentes a más de L2.3 millones. Según la Policía Nacional, el dinero fue decomisado durante una inspección y el caso fue remitido a las autoridades competentes por la presunta comisión de lavado de activos.

En febrero de 2026, un ciudadano salvadoreño de 37 años fue detenido en el punto de control de La Corteza, en el municipio de El Triunfo, Choluteca.
En febrero de 2026, un ciudadano salvadoreño de 37 años fue detenido en el punto de control de La Corteza, en el municipio de El Triunfo, Choluteca.

Otro decomiso de mayor cuantía se registró el 21 de agosto de 2026, cuando las autoridades encontraron US$260,000, unos L6.8 millones, ocultos en compartimentos falsos de un vehículo interceptado en el sector de La Corteza, Choluteca.

De acuerdo con reportes policiales divulgados las investigaciones buscaban establecer la procedencia y el destino del efectivo, así como determinar si existía alguna relación con actividades ilícitas.

La reiteración de estos decomisos en Choluteca mantiene bajo atención los controles policiales en los principales corredores de la zona sur de Honduras, especialmente por el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

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