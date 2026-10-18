Guatemala

Procuraduría General de Guatemala reúne a 700 menores retornados con sus familias en menos de 72 horas

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia aceleró verificaciones y contactos para concretar reintegraciones directas, una medida que evitó alojamientos en centros estatales administrados por la Secretaría de Bienestar Social

Un niño con chaqueta negra está de pie junto a un adulto con chaleco que apoya su mano en el hombro del menor en una sala
La Procuraduría General de la Nación reunificó con sus familias a 700 menores retornados sin acompañamiento (PGN Guatemala)
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala completó este año la reunificación familiar de 700 niñas, niños y adolescentes retornados no acompañados, una cifra que casi triplica los 212 casos registrados en agosto de 2025. El proceso de reunificación se ejecuta en menos de 72 horas desde la llegada de cada menor al país, según los datos difundidos por la propia institución.

El 80% de los menores atendidos ingresó a Guatemala por vía aérea, mientras que el resto lo hizo por vía terrestre. Dentro de ese universo, los adolescentes de 14 a 17 años concentraron la mayor incidencia de casos, y San Marcos figuró entre los departamentos de origen más recurrentes, junto con Huehuetenango y Quiché.

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Un niño con chaqueta negra está de pie junto a un adulto con chaleco que apoya su mano en el hombro del menor en una sala
La Procuraduría General de la Nación reunificó con sus familias a 700 menores retornados sin acompañamiento (PGN Guatemala)

La velocidad del proceso evita el ingreso a casas hogares

El trabajo recae en la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA), dependencia de la PGN encargada de brindar protección y acompañamiento a los menores guatemaltecos que regresan al país sin la compañía de un adulto responsable. La institución prioriza que estos menores sean reintegrados de manera directa con sus familias, y el fortalecimiento de la PNA permitió acortar los plazos de reunificación a menos de tres días.

Esa rapidez redujo el ingreso de niñas, niños y adolescentes a residenciales a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, uno de los principales objetivos del esquema de atención que aplica la PGN desde la llegada del menor al territorio guatemalteco.

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Un plan de protección individual acompaña cada caso

La intervención institucional no concluye con la reunificación familiar. Para cada caso se diseña un plan de protección individualizado, que contempla las necesidades identificadas durante el proceso de atención. A través de estos planes, la PGN coordina derivaciones con instituciones que prestan servicios sociales, con el objetivo de que el menor y su familia cuenten con los recursos y mecanismos de apoyo necesarios para su desarrollo integral.

La atención busca que el retorno al país represente una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares, según explicó la institución, y para garantizar condiciones que permitan a los menores desarrollarse en un entorno seguro, con acceso a los servicios que requieran.

La protección de la niñez se extiende a la búsqueda de menores desaparecidos

El esquema de atención a menores retornados se suma a otro mecanismo que la PGN mantiene activo de forma permanente: el Sistema de Alerta Alba-Keneth, vigente desde 2010 para la localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o sustraídos. Desde su creación, el sistema permitió localizar a más de 85.200 menores, según informó Infobae en una nota publicada el 1 de agosto.

El mecanismo, regulado por el Decreto Número 28-2010 del Congreso de la República, elimina cualquier plazo de espera para presentar una denuncia. Cualquier desaparición o sustracción puede reportarse de inmediato al número 1546, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, y da inicio a la coordinación entre las siete instituciones que integran la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

Tanto la atención a menores retornados como la operación del Sistema Alba-Keneth responden a la misma lógica institucional: priorizar el interés superior del niño y acortar al máximo los tiempos de respuesta, ya sea para reunificar a un menor con su familia o para localizarlo en caso de desaparición.

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