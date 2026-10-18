El costarricense Jeison Rojas conquista el Oceanman en El Salvador y fortalece su preparación rumbo a Lima 2027

El fondista nacional se adjudicó la victoria absoluta en los 10K del Oceanman El Salvador 2026, consolidando una racha de triunfos en aguas abiertas que alimenta sus aspiraciones continentales (Cortesía: Oceanman El Salvador).

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El nadador costarricense Jeison Rojas volvió a demostrar su dominio en las aguas abiertas a nivel regional tras dejarse el primer lugar de la categoría principal de 10 kilómetros (Oceanman) en el prestigioso circuito Oceanman El Salvador 2026.

Con un registro oficial de 2:09:53, el atleta tico impuso su ritmo de principio a fin en las exigentes aguas del lago de Ilopango, coronándose como el ganador absoluto de la competencia y triunfador de la categoría masculina de 20 a 29 años.

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El logro reafirma el excelente momento deportivo por el que atraviesa Rojas, quien se ha posicionado como una de las figuras más destacadas e influyentes de la natación de larga distancia en Centroamérica. Su victoria en territorio salvadoreño fortalece una trayectoria ascendente cargada de consistencia, esfuerzo y resultados de primer nivel en aguas continentales.

Rojas no es ajeno al podio en el circuito Oceanman. En diciembre de 2025, el fondista ya había alcanzado la gloria al adjudicarse el primer puesto en el Oceanman Costa Rica, disputado en las playas de Guanacaste.

A este recorrido en eventos internacionales se suma su condición de actual Campeón Centroamericano de los 10 kilómetros y la medalla de plata obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, credenciales que respaldan su estatus como el referente indiscutible de las aguas abiertas costarricenses.

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En una prueba que exigió máxima resistencia física y lectura táctica, Jeison Rojas completó los 10K del lago de Ilopango (Cortesía: Oceanman El Salvador).

Detrás del triunfo en El Salvador existe una planificación estructurada que apunta a un objetivo aún mayor: clasificar y disputar las medallas ante las potencias del continente en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La preparación de Jeison Rojas se fundamenta en una evolución constante que combina superación personal, dirección técnica de alto rendimiento y fogueo internacional estratégico.

La estrategia y preparación de Jeison Rojas rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027

En los inicios de su carrera, el atleta oriundo de Cartago enfrentó serias limitaciones económicas para sostener las exigencias del deporte de alto rendimiento. Junto a su familia, Rojas acudía a la venta de brownies, postres y a la organización de rifas comunitarias para financiar pasajes, inscripciones y equipamiento deportivo.

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Sin embargo, su disciplina y los destacados resultados obtenidos entre 2025 y 2026 le permitieron ingresar al programa de apoyo integral del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y del Comité Olímpico Nacional (CON) de Costa Rica. Contar con este respaldo institucional ha transformado su rutina diaria, garantizándole las condiciones profesionales necesarias para enfocarse al cien por ciento en optimizar sus tiempos y marcas.

El pilar técnico del nadador costarricense se desarrolla bajo la dirección del entrenador Pablo Camacho. Rojas mantiene exigentes rutinas orientadas a perfeccionar la biomecánica de su brazada, la resistencia aeróbica y la capacidad de aceleración en los tramos finales de la carrera.

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El costarricense Jeison Rojas utiliza el circuito Oceanman como fogueo clave para medir fuerzas rumbo a la cita panamericana (Cortesía: Oceanman El Salvador).

Asimismo, la participación activa en pruebas de la franquicia mundial Oceanman forma parte deliberada de su macrociclo de entrenamiento. Competir en escenarios variados como el lago de Ilopango o la costa de Guanacaste le permite acumular volumen de nado en condiciones reales de mar y aguas abiertas. Este tipo de eventos resulta fundamental para afinar la orientación táctica, la toma de decisiones en grupo, la lectura de corrientes y el control del ritmo bajo situaciones adversas.

Con miras al desafío panamericano en Perú, el equipo de Rojas proyecta intensificar la carga de trabajo para reducir progresivamente su tiempo promedio en la distancia de los 10 kilómetros, el cual actualmente ronda las dos horas en escenarios complejos. El objetivo final es alcanzar el nivel técnico y físico indispensable para medirse de tú a tú contra los representantes de potencias continentales como Brasil, México y Estados Unidos.

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