Panamá

Google activa en Panamá sistema de alertas para advertir sobre terremotos

La tecnología está integrada en teléfonos Android y puede ofrecer segundos de anticipación antes de las sacudidas más fuertes, sin necesidad de descargar una aplicación.

Primer plano de manos sosteniendo un celular con pantalla roja mostrando un ícono de advertencia, un símbolo de ondas y una forma de onda sísmica.
Los teléfonos Android compatibles utilizan sus acelerómetros para detectar vibraciones que pueden estar relacionadas con movimientos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá fue incorporado al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta gratuita de Google que puede advertir sobre un terremoto antes de que lleguen las sacudidas más fuertes.

El presidente José Raúl Mulino anunció la activación del servicio este jueves 15 de octubre, después del terremoto que afectó varias provincias del país.

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El mandatario agradeció la cooperación de Google y destacó la importancia de disponer de segundos adicionales para protegerse. La herramienta funciona en teléfonos Android compatibles, sin necesidad de instalar una aplicación independiente. Su objetivo es advertir sobre movimientos sísmicos que ya comenzaron, no predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

El sistema utiliza los acelerómetros incorporados en los celulares, sensores capaces de detectar las primeras vibraciones del suelo. Cuando varios dispositivos registran señales similares, envían información a los servidores de Google, que analizan los datos. Si identifican un terremoto, generan alertas para las zonas potencialmente afectadas.

Sismógrafo analógico con aguja de punta roja que dibuja ondas sísmicas en un papel cuadriculado sobre un tambor. Equipo técnico y papeles al fondo.
Las notificaciones pueden llegar segundos antes de las sacudidas más intensas, aunque el tiempo de anticipación depende de la distancia al epicentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología aprovecha que las ondas sísmicas iniciales, conocidas como P, viajan más rápido que las ondas S, responsables de buena parte de las sacudidas más intensas. Las comunicaciones electrónicas permiten transmitir la advertencia antes de su llegada, aunque el margen depende de la distancia al epicentro.

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Google ofrece dos tipos de notificaciones para sismos de magnitud 4,5 o superior. La alerta de advertencia informa sobre movimientos menos intensos, mientras que la alerta para tomar medidas ocupa la pantalla y puede emitir un sonido fuerte. También presenta recomendaciones para buscar protección inmediata.

La experiencia de Venezuela constituye uno de los ejemplos recientes de funcionamiento del sistema. Durante los terremotos del 24 de junio de 2026, Google informó que envió advertencias a 11,4 millones de personas. Alrededor de 1,4 millones recibieron notificaciones de mayor gravedad, destinadas a promover acciones de protección.

En algunas zonas venezolanas, los usuarios recibieron avisos hasta dos minutos antes de sentir las sacudidas. Numerosos ciudadanos compartieron sus experiencias en redes sociales, mientras Google aseguró que el mecanismo respondió según lo previsto. No existe una cifra confirmada de víctimas evitadas gracias a las alertas.

También se documentaron resultados en Filipinas, donde un terremoto de magnitud 6,7 en 2023 permitió enviar avisos con hasta 15 segundos de anticipación a personas cercanas al epicentro. En áreas más alejadas, algunos usuarios dispusieron de hasta un minuto, según los datos publicados por Google.

El terremoto del 9 de octubre provocó daños en viviendas, carreteras y edificios públicos de varias provincias de Panamá. Agencia de prensa
El terremoto del 9 de octubre provocó daños en viviendas, carreteras y edificios públicos de varias provincias de Panamá. Agencia de prensa

En Turquía, durante un sismo de magnitud 6,2 registrado en abril de 2025, las advertencias llegaron con algunos segundos y hasta 20 segundos de anticipación. El sistema distribuyó más de 11 millones de alertas, aunque su funcionamiento no garantiza que todos los usuarios sean notificados a tiempo.

Una investigación publicada en la revista Science encontró que el 36% de los usuarios encuestados recibió la alerta antes del temblor, el 28% durante y el 23% después. Los resultados muestran las posibilidades y limitaciones de esta tecnología, especialmente para quienes se encuentran cerca del epicentro.

Para activar o comprobar la función, los usuarios deben ingresar a Ajustes, Seguridad y emergencia y Alertas de terremotos. En algunos modelos, la opción aparece dentro de Ubicación. El teléfono necesita conexión a internet y la configuración correspondiente habilitada para recibir las notificaciones disponibles.

La incorporación ocurre tras el terremoto del 9 de octubre, registrado cerca de Tonosí, con una magnitud reportada de aproximadamente 7,5. El movimiento y sus réplicas afectaron viviendas, carreteras y edificios públicos. El último balance gubernamental informó de 600 centros educativos afectados y 69 instalaciones sanitarias con daños leves.

En Venezuela, el sistema de Google envió alertas a 11,4 millones de personas durante los terremotos registrados en junio de 2026. (EFE/ Henry Chirinos)
En Venezuela, el sistema de Google envió alertas a 11,4 millones de personas durante los terremotos registrados en junio de 2026. (EFE/ Henry Chirinos)

El Gobierno también reportó más de 465 toneladas de ayuda humanitaria movilizadas y 3.696 personas alojadas en albergues, mientras continuaban las evaluaciones y la recuperación de comunidades. En ese contexto, las nuevas alertas representan un mecanismo adicional de prevención, sin sustituir las indicaciones de protección civil.

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