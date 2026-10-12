Tres personas mueren durante el Feriado Morazánico en Honduras

Los equipos de prevención efectuaron 4.266 revisiones en restaurantes y 917 supervisiones en centros recreativos.

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Al menos tres personas perdieron la vida durante el Feriado Morazánico en Honduras, según el reporte de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Las autoridades atribuyeron dos de los fallecimientos a sumersiones y el tercero a un accidente de tránsito, (conducción bajo efectos del alchol) mientras equipos de respuesta atendieron rescates acuáticos, emergencias médicas, incendios y afectaciones por deslizamientos.

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El balance fue dado a conocer por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO). El despliegue de recursos humanos y operativos no evitó las víctimas mortales durante el asueto, en el que las instituciones de socorro mantuvieron presencia en distintos puntos del territorio hondureño.

Durante los nueve días de vacaciones, 33.340 integrantes de las instituciones que conforman el organismo preventivo fueron distribuidos en 1.603 puntos de control, según las cifras divulgadas por las autoridades.

Atenciones a nivel nacional

El personal fue desplegado en carreteras, playas, ríos, balnearios y los principales destinos turísticos del país, con labores de orientación a los viajeros, vigilancia, asistencia a la población y atención de emergencias.

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La operación involucró a instituciones encargadas de la prevención, la seguridad, el rescate y la atención sanitaria, en un período caracterizado por el aumento de los desplazamientos internos y la concentración de visitantes en espacios recreativos.

Los puntos de control tenían como propósito reforzar la vigilancia en las rutas de mayor circulación y mantener equipos disponibles para responder ante accidentes, incidentes acuáticos y otras situaciones que pudieran poner en peligro a los vacacionistas.

Las autoridades todavía debían completar el consolidado de personas movilizadas durante la semana para establecer el alcance total de los desplazamientos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Arita, informó que nueve personas fueron rescatadas en estos espacios recreativos, mientras que el balance general del operativo incluyó 34 rescates: 29 acuáticos y tres vehiculares.

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Los operativos de control vial dejaron un saldo de 6.649 licencias de conducir decomisadas y 656 vehículos retenidos.

Más de 6,000 pruebas de alcoholemia

En materia de tránsito, las instituciones desplegaron controles para detectar conductores bajo los efectos del alcohol y retirar de circulación a personas o vehículos que representaran un riesgo para otros usuarios de las carreteras.

Según el balance oficial, se realizaron 6,101 pruebas de alcoholemia, de las cuales 416 resultaron positivas, lo que equivale a aproximadamente el 6,8% del total. El reporte no especifica los niveles registrados en cada caso ni el protocolo técnico aplicado.

Las autoridades también informaron del decomiso de 6,649 licencias de conducir y 656 vehículos durante los controles del operativo.

El balance incluyó además 38 accidentes viales que dejaron 85 personas lesionadas. Las autoridades señalaron que no hubo víctimas mortales por siniestros de tránsito dentro de ese registro.

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Los patrullajes marítimos y terrestres, junto con la vigilancia en playas y balnearios, formaron parte de las acciones implementadas para atender incidentes y orientar a las personas que se desplazaron durante las vacaciones.

El sistema de respuesta sanitaria brindó 1.978 servicios prehospitalarios y 422 traslados en ambulancia.

Inspecciones en establecimientos

Los equipos de prevención realizaron inspecciones en establecimientos comerciales, restaurantes y centros de recreación. El balance incluyó 1.572 inspecciones preventivas, 4.266 revisiones en restaurantes y 917 supervisiones en centros recreativos. También se inspeccionaron 158 embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros.

La respuesta sanitaria fue otro componente del operativo: se brindaron 1.978 servicios prehospitalarios, se efectuaron 422 traslados en ambulancia y se contabilizaron 7.969 servicios hospitalarios, según datos preliminares del informe.

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