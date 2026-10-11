Honduras

Honduras mantiene alerta amarilla y verde en otras regiones por lluvias

Las medidas tienen una vigencia de 48 horas ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos

Las autoridades recomiendan no cruzar ríos ni quebradas crecidas ante el riesgo de incidentes
Las autoridades recomiendan no cruzar ríos ni quebradas crecidas ante el riesgo de incidentes
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Honduras mantiene alertas por lluvias en varias zonas del país ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos durante las próximas 48 horas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) actualizó el mapa de alertas y confirmó que el Distrito Central, en Francisco Morazán, y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, permanecen bajo alerta amarilla.

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La alerta verde abarca los departamentos de Santa Bárbara y Copán, además de sectores específicos de Choluteca y la ciudad de San Pedro Sula, en Cortés.

Según las autoridades, las precipitaciones pueden ocasionar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y otras afectaciones, especialmente en comunidades vulnerables. Las medidas entraron en vigencia a las 6:00 p. m. del sábado 10 de octubre de 2026 y tienen una duración prevista de 48 horas.

En Alianza, la disposición incluye las comunidades de Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales.

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Alertas vigentes

La medida preventiva responde a la posibilidad de que las lluvias generen incidentes que pongan en riesgo a la población, particularmente en zonas expuestas a inundaciones o con terrenos propensos a deslizamientos.

Se recomienda a los habitantes de los sectores incluidos en la alerta mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y tomar precauciones si residen cerca de laderas inestables.

La actualización de Copeco establece alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara y Copán, además de comunidades específicas de Choluteca y sectores de San Pedro Sula.

En el municipio de Choluteca, la medida abarca Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna, El Carrizo y zonas aledañas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales fijó una vigencia de 48 horas para las medidas preventivas.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales fijó una vigencia de 48 horas para las medidas preventivas.

En Cortés, la disposición comprende la ciudad de San Pedro Sula, donde las autoridades también recomiendan tomar precauciones ante las condiciones lluviosas.

Los habitantes de estas zonas deben mantenerse informados y vigilar cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Las lluvias pueden afectar caminos, viviendas y áreas cercanas a cauces de agua, por lo que se aconseja evitar desplazamientos innecesarios por sectores inundados y prestar atención a las indicaciones de los organismos de emergencia.

Inundaciones y deslizamientos

Copeco advierte que la persistencia de la humedad y las precipitaciones puede incrementar el riesgo de incidentes en distintas regiones de Honduras.

Entre las principales recomendaciones figura no intentar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, dado que las corrientes pueden ser peligrosas incluso cuando el nivel del agua parece bajo.

El Distrito Central y el municipio de Alianza permanecen bajo alerta amarilla debido a la amenaza de crecidas.
El Distrito Central y el municipio de Alianza permanecen bajo alerta amarilla debido a la amenaza de crecidas.

También se aconseja revisar los alrededores de las viviendas, mantener despejados los desagües y evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer durante las lluvias.

Las personas que viven en zonas vulnerables deben prestar atención a señales de deslizamiento —grietas en el terreno o desprendimientos de tierra— y buscar un lugar seguro si detectan condiciones de peligro.

Las autoridades reiteran la importancia de consultar los canales oficiales para conocer posibles cambios en los niveles de alerta y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil mientras permanezcan las condiciones lluviosas.

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