Honduras

Dos presuntos integrantes del Cártel del Diablo mueren durante enfrentamiento en operación Escudo de Honduras

Las autoridades reportaron además 15 capturas en distintos puntos del país, como parte de los primeros resultados de la operación Escudo de Honduras, desplegada contra estructuras criminales señaladas por el Gobierno como asociaciones terroristas

El Ministro de Seguridad en Honduras, reportó dos personas fallecidas durante un enfrentamiento registrado en una zona montañosa de Marale. (Foto: Policía Nacional)
El Ministro de Seguridad en Honduras, reportó dos personas fallecidas durante un enfrentamiento registrado en una zona montañosa de Marale. (Foto: Policía Nacional)
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Dos personas que las autoridades identifican de manera preliminar como presuntos integrantes del denominado Cártel del Diablo murieron durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en una zona montañosa del municipio de Marale, Francisco Morazán, en el marco de la operación Escudo de Honduras.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que los dos fallecidos serían integrantes de una célula de esta estructura criminal, mientras continúan las operaciones en el sector para localizar a otras personas que, según los reportes oficiales, se encontraban en la zona al momento de la intervención.

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La operación se concentra en el norte de Francisco Morazán, en un área cercana al departamento de Yoro, donde las autoridades habían identificado indicios de actividad de estructuras criminales.

El despliegue forma parte de una estrategia nacional que busca ampliar la presencia de las instituciones de seguridad en zonas consideradas de interés operativo.

Las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de otras personas que podrían estar vinculadas con la estructura investigada en Marale. (Foto: Policía Nacional)
Las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de otras personas que podrían estar vinculadas con la estructura investigada en Marale. (Foto: Policía Nacional)

De acuerdo con el reporte policial, los agentes se encontraban realizando operaciones de seguridad cuando detectaron a varios sospechosos que se desplazaban en un vehículo y que aparentemente intentaban abandonar el lugar donde se habría producido un hecho violento.

La situación derivó en un enfrentamiento armado entre los sospechosos y los agentes de seguridad. Tras el intercambio de disparos, dos personas murieron en el lugar y fueron señaladas preliminarmente por las autoridades como posibles miembros del Cártel del Diablo.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las identidades de los fallecidos, determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el enfrentamiento y establecer las responsabilidades correspondientes.

La búsqueda de otras personas que podrían encontrarse vinculadas con el grupo continúa en las zonas montañosas de Marale.

Las autoridades hondureñas reportaron 15 capturas durante las primeras operaciones de la nueva estrategia de seguridad. (Foto: Policía Nacional)
Las autoridades hondureñas reportaron 15 capturas durante las primeras operaciones de la nueva estrategia de seguridad. (Foto: Policía Nacional)

El operativo ocurre en el contexto de la aplicación de la Ley Especial para el Combate contra Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, aprobada como parte de las medidas impulsadas por el Gobierno hondureño para enfrentar a las estructuras criminales identificadas como amenazas para la seguridad nacional.

Además de las dos muertes registradas en Marale, las autoridades informaron sobre la captura de 15 personas durante las primeras acciones de la operación Escudo de Honduras en diferentes puntos del territorio nacional.

El portavoz de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Mario Fu, informó que durante el despliegue se ejecutaron 12 operaciones en distintos sectores de Tegucigalpa, ocho intervenciones en San Pedro Sula y otras dos acciones en el departamento de Yoro.

Los operativos fueron desarrollados de manera simultánea en diferentes sectores, entre ellos Tegucigalpa, Los Pinos, Santa Lucía, Ojojona, San Pedro Sula, Yoro y Marale, como parte de una estrategia que, según las autoridades, tendrá alcance nacional.

Agentes de seguridad participan en los operativos desplegados contra estructuras criminales en diferentes puntos del territorio hondureño. (Foto: Policía Nacional)
Agentes de seguridad participan en los operativos desplegados contra estructuras criminales en diferentes puntos del territorio hondureño. (Foto: Policía Nacional)

En Tegucigalpa, las fuerzas de seguridad reportaron la detención de 12 personas en diferentes puntos de la capital. Durante estas acciones también fueron asegurados medios e instrumentos que, de acuerdo con la información oficial, serían utilizados para la comisión de actividades ilícitas.

En San Pedro Sula, las autoridades reportaron otras tres capturas de personas que serían integrantes de estructuras consideradas asociaciones terroristas. Los detenidos deberán enfrentar el procedimiento correspondiente ante las autoridades competentes.

Las acciones forman parte del nuevo escenario de seguridad establecido después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales: la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.

La MS-13 y la Pandilla 18 figuran además entre las estructuras criminales con presencia y antecedentes de actividad en Honduras y otros países de Centroamérica, mientras que las autoridades hondureñas han identificado al denominado Cártel del Diablo como una organización que también será objeto de operaciones específicas.

Fuerzas de seguridad mantienen operativos en zonas montañosas de Marale, Francisco Morazán, como parte de la operación Escudo de Honduras (Foto: Policía Nacional)
Fuerzas de seguridad mantienen operativos en zonas montañosas de Marale, Francisco Morazán, como parte de la operación Escudo de Honduras (Foto: Policía Nacional)

Escudo de Honduras entra en acción

La operación Escudo de Honduras surgió después de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional como parte del marco de combate contra las asociaciones terroristas.

El plan fue diseñado bajo un esquema de tres etapas: intervención territorial, control territorial y estabilización territorial, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, investigación y persecución del delito.

Las autoridades contemplan operaciones en diferentes zonas del territorio hondureño, con especial atención en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Copán, Danlí, Olancho y Yoro.

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostuvo que los primeros resultados muestran el despliegue de las instituciones contra las estructuras criminales que han sido establecidas como objetivos prioritarios dentro de la nueva estrategia.

Los operativos de Escudo de Honduras se extendieron a sectores de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Yoro y Francisco Morazán. (Foto: Policía Nacional)
Los operativos de Escudo de Honduras se extendieron a sectores de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Yoro y Francisco Morazán. (Foto: Policía Nacional)

El director de la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC), Julio Ruíz Cerrato, señaló que las operaciones se mantienen activas en diferentes departamentos y que el despliegue no se limita a las principales ciudades del país.

Ruíz Cerrato destacó la participación conjunta de instituciones de seguridad, agencias policiales y unidades militares, además del acompañamiento del Ministerio Público en las acciones desarrolladas contra las estructuras investigadas.

El funcionario adelantó que las operaciones continuarán en Marale y otros sectores del país, con especial énfasis en los departamentos de Yoro y Cortés, donde las autoridades mantienen identificados puntos de interés para las investigaciones.

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