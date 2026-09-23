Segunda vuelta electoral queda en suspenso ante falta de votos en el Congreso de Honduras

Las organizaciones impulsoras sostienen que el balotaje permitirá ampliar el respaldo del presidente electo mediante acuerdos entre fuerzas políticas. (FOTO: Contracorriente)

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El balotaje volvió a colocarse en el centro de la discusión política hondureña tras la presentación de un paquete de 87 propuestas de reformas electorales ante el Congreso Nacional.

La iniciativa fue elaborada por una coalición de diez organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales.

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Entre las modificaciones planteadas, una de las principales es la implementación de una segunda vuelta para elegir al presidente de la República.

La propuesta busca que el balotaje se active cuando el candidato presidencial más votado no alcance el 45% de los votos válidos, o cuando el ganador supere ese porcentaje pero no obtenga una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar.

Según las organizaciones, el objetivo es que el presidente electo llegue al poder con un respaldo electoral más amplio y que los candidatos busquen consensos entre la primera y una eventual segunda ronda.

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Sin voluntad, ni votos

El diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera, reconoció que actualmente no existe el respaldo suficiente para aprobar la segunda vuelta. Rivera señaló que el tema continuará siendo discutido dentro de la comisión, donde participan representantes de distintas fuerzas políticas. “No están los votos suficientes para una segunda vuelta”, afirmó el diputado.

El legislador explicó que, si se logra reunir el respaldo necesario, el proyecto podría ser enviado al pleno del Congreso Nacional para su discusión. La aprobación de una reforma de este tipo requiere 86 votos, debido a que implica una modificación constitucional.

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Qué propone la sociedad civil

Las organizaciones que presentaron el paquete de reformas plantean que la segunda vuelta no se realice automáticamente en todas las elecciones presidenciales. El mecanismo se activaría únicamente si se presenta alguno de los dos escenarios establecidos en su propuesta.

La iniciativa condiciona la segunda vuelta a que el candidato ganador no alcance el 45% de los votos válidos o no supere por 10 puntos al segundo lugar.

El primero: que ningún candidato alcance el 45% de los votos válidos. El segundo: que el candidato más votado supere el 45%, pero no consiga una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre quien ocupe el segundo lugar.

Con este esquema, la elección podría pasar a una segunda ronda entre los dos candidatos más votados. Las organizaciones sostienen que el mecanismo permitiría ampliar el respaldo político del mandatario electo y propiciar acuerdos entre las fuerzas políticas.

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Rivera también expuso sus dudas sobre la conveniencia de implementar la segunda vuelta en el sistema político hondureño. El diputado señaló que existen diferencias entre Honduras y otros países latinoamericanos que utilizan el balotaje.

De acuerdo con su análisis, en algunos de esos países participan numerosos partidos políticos en la primera ronda electoral. En Honduras, dijo, existen alrededor de cinco partidos, aunque considera que actualmente solo tres tienen posibilidades reales de competir por la Presidencia. “Eliminas a la tercera fuerza política y solo van los primeros dos a la segunda vuelta”, explicó.

El calendario, otro obstáculo

Otro de los puntos señalados por Rivera está relacionado con el calendario electoral. El diputado planteó el escenario de que una primera vuelta se realice el último domingo de noviembre y que una eventual segunda ronda tenga que celebrarse en enero, cerca de la fecha establecida para la toma de posesión del nuevo gobierno.

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La propuesta de la sociedad civil está orientada a los comicios de 2029, por lo que el debate actual busca determinar si el país incorporará el balotaje como parte de las reglas para futuros procesos electorales.

El diputado Antonio Rivera confirmó la falta de los 86 votos necesarios en el Congreso Nacional para aprobar la modificación constitucional.

La segunda vuelta es solo una de las 87 iniciativas presentadas por la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales. El paquete incluye propuestas relacionadas con diferentes áreas del sistema político y electoral hondureño.

Entre los temas planteados están la integración de las Juntas Receptoras de Votos, el financiamiento político, la fiscalización, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones electorales. También se incluyeron modificaciones relacionadas con las elecciones de medio término para diputados y corporaciones municipales.

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La Comisión de Asuntos Electorales continuará revisando las distintas iniciativas de reforma para determinar cuáles pueden ser integradas en un paquete común. Una vez elaborado el dictamen correspondiente, las propuestas que requieran aprobación del pleno serán sometidas a consideración de los diputados.