Rusia dijo que Putin sólo se reuniría con Trump y Zelensky para firmar un acuerdo que ponga fin a la guerra

El Kremlin afirmó que una cumbre entre Vladimir Putin, Donald Trump y Volodimir Zelensky solo se celebrará si existe un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

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El Kremlin afirmó este domingo que una eventual cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y Ucrania, Volodimir Zelensky, solo se celebrará cuando exista un acuerdo capaz de poner fin a la guerra. Moscú sostuvo que el encuentro no está pensado para resolver las diferencias entre los mandatarios, sino para formalizar los términos de una solución previamente negociada.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, explicó que Putin mantiene esa condición frente a las propuestas para organizar una reunión a tres bandas. Según el funcionario, un eventual pacto no consiste en un entendimiento limitado, sino en el resultado de un proceso diplomático complejo.

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“Ellos pueden reunirse solo para firmar los acuerdos”, afirmó Peskov. El portavoz añadió que esos acuerdos podrían incluir “una gran cantidad de detalles” y consideró innecesario que los presidentes se reúnan para discutir directamente cada uno de esos asuntos.

La declaración se produjo mientras el proceso diplomático entre Moscú y Kiev continúa sin avances concretos. Peskov reconoció recientemente que las conversaciones se encuentran “totalmente estancadas” y señaló que, por ahora, no existen nuevas propuestas capaces de reactivarlas.

Dmitri Peskov sostuvo que la reunión entre Putin, Trump y Zelensky serviría para firmar una solución negociada y no para resolver diferencias entre los presidentes. (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Aun así, el Kremlin aseguró que Rusia no ha cerrado la puerta a las negociaciones. “Nos mantenemos abiertos a las negociaciones”, dijo Peskov, aunque inmediatamente matizó que Moscú “de momento no vemos premisas” para retomar el diálogo.

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Uno de los principales obstáculos sigue siendo la posición rusa sobre el territorio ocupado. Peskov sostuvo que Ucrania conoce las exigencias de Moscú y mencionó específicamente el retiro de las fuerzas ucranianas de todo el Donbás, una demanda que Kiev rechaza.

El portavoz ruso vinculó además la falta de avances diplomáticos con la continuidad de las operaciones militares.

“La parte ucraniana conoce perfectamente nuestras demandas”, afirmó, antes de sostener que Kiev no está dispuesta a discutirlas mediante una negociación.

Reuniones en Moscú

Mientras el Kremlin establece esas condiciones para una futura cumbre, Zelensky confirmó que Washington mantiene canales de información abiertos con Kiev sobre los contactos desarrollados en Moscú durante los últimos días. El mandatario ucraniano dijo que Estados Unidos les comunicó que se habían producido “una serie de reuniones”, aunque no precisó quiénes participaron ni cuáles fueron los asuntos tratados.

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Volodimir Zelensky confirmó que Estados Unidos informó a Kiev sobre una serie de reuniones en Moscú y agradeció a Washington por mantener abiertos esos contactos.

“Hoy recibimos información de la parte estadounidense sobre las reuniones en Moscú que tuvieron lugar estos días”, escribió Zelensky.

También agradeció a Washington por transmitir esa información y por mantener, según dijo, “el tono necesario de la conversación con Rusia”.

Esos contactos coincidieron con la presencia en Moscú de John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Su visita no fue confirmada públicamente con un objetivo específico y el Kremlin restó importancia a las versiones sobre su contenido.

El presidente estadounidense también negó que Putin tenga intención de atacar a un país miembro de la OTAN, en medio de las informaciones sobre los contactos entre funcionarios estadounidenses y rusos.

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En paralelo, Putin recibió en su residencia de Novo-Ogariovo al dictador bielorruso, Alexandr Lukashenko, uno de sus principales aliados. Ambos dirigentes destacaron la cooperación bilateral, mientras el mandatario ruso aseguró que el intercambio comercial entre ambos países alcanzó casi 52.000 millones de dólares el año pasado.

La agenda diplomática de Vladimir Putin incluye un encuentro en Biskek con Masud Pezeshkian para tratar Medio Oriente y las relaciones bilaterales, tras reuniones en Moscú con Alexandr Lukashenko. (EFE/ Ignacio Ortega)

La actividad diplomática de Putin continuará en los próximos días. El 1 de septiembre tiene previsto reunirse en Biskek con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Según el Kremlin, ambos abordarán la situación de Medio Oriente y las relaciones bilaterales.