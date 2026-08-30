Mundo

La policía suiza busca a los responsables del tiroteo en una fiesta que dejó un muerto y cinco heridos

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en todo el territorio nacional. La única víctima fatal es una joven de 22 años, de nacionalidad italiana

La policía suiza busca a los responsables del tiroteo en una fiesta que dejó un muerto (REUTERS/Romina Amato)
La policía suiza busca a los responsables del tiroteo en una fiesta que dejó un muerto (REUTERS/Romina Amato)
Guardar

La policía suiza desplegó este domingo un operativo de alcance nacional para localizar al autor o autores de un tiroteo registrado durante una fiesta de música electrónica en Aarau, capital del cantón de Argovia, en el norte del país, que dejó una mujer muerta y cinco personas heridas. El comandante Michel Leupold confirmó en una rueda de prensa que “las investigaciones y las operaciones siguen a pleno rendimiento” y que la búsqueda ya no se limita al cantón, sino que abarca todo el país.

Los disparos se produjeron poco después de las 2.30 de la madrugada, cuando el Aarau Rave Vol. 7, celebrado en el hipódromo de Schachen, se acercaba a su fin. Según relataron testigos al diario suizo Blick, la música se detuvo de golpe y, momentos después, varios asistentes confundieron los primeros disparos con fuegos artificiales de despedida. La portavoz policial Vanessa Rumpold explicó que se registraron “varios disparos en un grupo numeroso de personas”.

PUBLICIDAD

La policía suiza desplegó un operativo en todo el país (REUTERS/Romina Amato)
La policía suiza desplegó un operativo en todo el país (REUTERS/Romina Amato)

La víctima mortal es una mujer de 22 años residente en Suiza que falleció en el propio lugar del tiroteo. El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó horas después que la fallecida, así como dos de los heridos leves, eran de nacionalidad italiana, y precisó que estos últimos ya han podido regresar a su país. Entre los cinco heridos, con lesiones de gravedad diversa, hay cuatro hombres y otra mujer, de entre 24 y 27 años, hospitalizados en distintos centros médicos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “profundo pesar” por la muerte de la joven y trasladó su cercanía a los heridos y a los afectados por la tragedia. “Confiamos en el trabajo de las autoridades suizas para aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables”, pidió Meloni en un comunicado oficial. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, recibió una llamada de su homólogo suizo, Ignazio Cassis, quien le ofreció “plena e inmediata asistencia en la investigación para capturar al culpable”, según informó la parte italiana. Tajani agradeció el gesto en un momento en que ambos países habían mantenido recientes discrepancias por la gestión del incendio de un bar en Crans-Montana la pasada Nochevieja, en el que murieron 41 jóvenes, seis de ellos italianos.

PUBLICIDAD

Agentes de policía se encuentran cerca del lugar del tiroteo, en una estación de tren en Aarau, Suiza (REUTERS/Romina Amato)
Agentes de policía se encuentran cerca del lugar del tiroteo, en una estación de tren en Aarau, Suiza (REUTERS/Romina Amato)

En el lugar de los hechos se hallaron municiones de dos armas distintas, una pistola o metralleta y un fusil de asalto, lo que podría respaldar los testimonios de varios asistentes que aseguran haber visto a dos atacantes. La policía, no obstante, subrayó que este extremo no está confirmado y que existen precedentes de agresores que emplean más de un arma. Leupold reconoció que por el momento se desconoce la identidad de los responsables.

El operativo de búsqueda se ha reforzado con un helicóptero del Ejército suizo y con la colaboración de la policía alemana, dado que Aarau se encuentra a menos de 40 kilómetros de la frontera con Alemania, hacia donde las autoridades no descartan que el atacante haya podido huir. La policía suiza pidió además a los ciudadanos que enviaran a sus canales oficiales cualquier grabación o fotografía captada durante el suceso.

Giorgia Meloni envió sus condolencias a la familia de la joven italiana que fue asesinada durante una fiesta en Suiza (REUTERS/Remo Casilli)
Giorgia Meloni envió sus condolencias a la familia de la joven italiana que fue asesinada durante una fiesta en Suiza (REUTERS/Remo Casilli)

Sobre el riesgo para la población, Leupold señaló que los vecinos de Aarau podrán retomar este lunes su actividad habitual, ya que existe la convicción de que los autores ya no permanecen en la región, donde el nivel de riesgo es similar al del resto del país. Aun así, admitió que persiste un riesgo mientras los responsables sigan en libertad mientras los responsables sigan en libertad: “Tenemos que asumir que existe un riesgo residual mientras los responsables estén huidos”.

La investigación se centra por ahora en tres hipótesis de igual peso: un atentado terrorista, un ataque indiscriminado sin motivación política y un hecho delictivo vinculado a un ajuste de cuentas. “Estamos analizando intensamente estas tres líneas”, declaró Leupold, sin adelantar cuál de ellas cuenta con mayores indicios.

Temas Relacionados

SuizaTiroteoAtaque armado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El comandante israelí que lideró los rescates en Cali cuenta cómo fue la misión: “No quedaban desaparecidos cuando nos fuimos”

Yossi Pinto comandó la delegación de 80 rescatistas e ingenieros que trabajó doce días en la ciudad colombiana tras el terremoto de agosto. En diálogo con Infobae, reconstruye la tensión de los primeros días, el hallazgo de los últimos desaparecidos y el vínculo que la misión dejó con la ciudad

El comandante israelí que lideró los rescates en Cali cuenta cómo fue la misión: “No quedaban desaparecidos cuando nos fuimos”

Ucrania golpeó la mayor refinería de la Rusia europea y podría agravar la escasez de combustible que ya sufre el país

Un dron ucraniano impactó en la refinería Kirishinefteorgsintez, la segunda del país y que concentra buena parte de la producción de nafta clave para el norte y noroeste

Ucrania golpeó la mayor refinería de la Rusia europea y podría agravar la escasez de combustible que ya sufre el país

La isla de Kea dedica su museo al aire libre al agua y a su historia local

La cuarta edición del proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, se despliega en las plazas de los Héroes y del Faro entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, según Euronews

La isla de Kea dedica su museo al aire libre al agua y a su historia local

El cangrejo boxeador ante el cambio climático: una alianza en peligro

Este pequeño crustáceo del Indo-Pacífico utiliza organismos urticantes como defensa frente a depredadores, pero el aumento de la temperatura altera una relación simbiótica clave para su supervivencia

El cangrejo boxeador ante el cambio climático: una alianza en peligro

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

Con carreteras dañadas, comunidades aisladas y una cifra de víctimas que sigue en alza, el desastre en el Himalaya concentra la atención de Estados Unidos por la cantidad de ciudadanos afectados

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Es una de las mejores series del siglo XXI y 10 años después de su final vuelve a ser una de las más vistas de HBO Max: “Necesitas verla, sentirla y creer”

Es una de las mejores series del siglo XXI y 10 años después de su final vuelve a ser una de las más vistas de HBO Max: “Necesitas verla, sentirla y creer”

Fiscalía de Colombia y Ministerio Público de República Dominicana crean equipo conjunto para combatir la criminalidad transnacional

Ariadna Montiel pide a diputados del Edomex “conducta ejemplar” y austeridad para no poner en riesgo el avance de la 4T

Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella, será trasladado en avión ambulancia a Bucaramanga, confirmó presidente de la Fundación Cardiovascular

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: hallan cuerpo que correspondería al subdirector de Seguridad de Escuinapa, Sinaloa

DEPORTES

La llamativa foto en un yate de Flavio Briatore y Pierre Gasly: “La próxima es tu turno, Franco Colapinto”

La llamativa foto en un yate de Flavio Briatore y Pierre Gasly: “La próxima es tu turno, Franco Colapinto”

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate iguala con Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura

Tras apenas siete fechas, Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres de Córdoba: el acuerdo en la rescisión del contrato

Golpe en el mercado: River Plate está a un paso de vender a Joaquín Freitas al Flamengo por una cifra impactante

La decisión que tomó Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en medio de los rumores de su salida al Barcelona

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Ridley Scott recordó cómo consiguió la película que transformó su carrera: “Fui la quinta opción para dirigir ‘Alien’”

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Así fue el último adiós a Dolly Parton: un funeral íntimo y una sepultura junto a su esposo Carl Dean

Tony Iommi y su amistad con Brian May: “Es una de las dos personas del rock con las que mantuve contacto durante décadas”