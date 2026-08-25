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De escuelas públicas a la universidad: el modelo de Integración que busca transformar el futuro de la juventud salvadoreña

El funcionario expuso en el programa Frente a Frente los detalles sobre la alianza público-privada: un esquema que permite a miles de jóvenes acceder a cientos de carreras mediante el mérito

Jóvenes estudiantes participan en actividades de formación técnica como parte del proceso requerido por la Dirección de Integración para acceder a becas universitarias (Cortesía: @integracionsv).
Jóvenes estudiantes participan en actividades de formación técnica como parte del proceso requerido por la Dirección de Integración para acceder a becas universitarias (Cortesía: @integracionsv).
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El presidente Ad Honorem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló en el programa de entrevista Frente a Frente que El Salvador ha consolidado una política pública de alcance masivo destinada a transformar el acceso a la educación superior.

Este esfuerzo estatal permite que miles de jóvenes de escuelas públicas superen las barreras históricas que les impedían continuar con su formación académica profesional.

Gutman fue enfático al aclarar que el programa no constituye un regalo directo, sino que funciona como un sistema riguroso basado en el esfuerzo personal de cada estudiante.

Los jóvenes interesados deben completar un proceso formativo previo exhaustivo antes de optar a una beca. Este proceso incluye refuerzos académicos en áreas críticas como Matemáticas y Lenguaje, capacitaciones en empresas, participación en actividades artísticas y sociales, además de cumplir con horas de servicio comunitario.

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“Los que tienen que apoyar la colita sobre la silla para estudiar son ellos”, afirmó Gutman durante el espacio transmitido por TCS. Una vez dentro de la universidad, los beneficiarios deben mantener un desempeño satisfactorio para conservar su lugar, asegurando así la calidad del compromiso académico.

Alejandro Gutman, titular de la Dirección de Integración, detalla la estrategia de formación y acceso a la educación superior en el país (Cortesía: @integracionsv).
Alejandro Gutman, titular de la Dirección de Integración, detalla la estrategia de formación y acceso a la educación superior en el país (Cortesía: @integracionsv).

Alianza público-privada como motor de oportunidad

El éxito de esta iniciativa radica en la alianza público-privada que ha logrado articular la Dirección de Integración. Las universidades y centros técnicos participan activamente mediante convenios donde comparten los costos de la educación con el Estado.

Por lo que, a través de esta colaboración, se ha concretado la inclusión de la gran mayoría de instituciones de educación superior del país, lo cual permite ofrecer a los estudiantes una oferta diversa de 545 carreras.

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“Es muy importante que hay que saber desde lo económico, pero también del acompañamiento y del seguimiento que le dan los rectores”, sostuvo el funcionario en la entrevista con TCS.

Para garantizar el orden y la equidad, la Dirección de Integración otorga una certificación, ya sea DI o DI Plus, dependiendo del cumplimiento del proceso formativo. Esta credencial habilita a los jóvenes para postularse a las universidades de su elección.

El sistema busca operar con total transparencia mediante un portal oficial, donde los estudiantes pueden consultar los cupos disponibles y las carreras existentes en cada institución.

Jóvenes beneficiarios del programa de becas de la Dirección de Integración durante el encuentro realizado en el estadio Mágico González (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Jóvenes beneficiarios del programa de becas de la Dirección de Integración durante el encuentro realizado en el estadio Mágico González (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Impacto cultural y cambio de paradigma

El presidente Ad Honorem abogó que el programa busca romper el ciclo histórico donde solo un porcentaje mínimo, estimado entre el 1% y el 5%, de los jóvenes de escuelas públicas lograba acceder a la universidad.

Gutman también señaló que este fenómeno no respondía únicamente a carencias económicas, sino a la falta de políticas públicas que incentivaran la continuidad educativa.

La actual estrategia enfatiza un cambio de mentalidad tanto en las familias como en los propios estudiantes, quienes ahora cuentan con una estructura estatal que les permite elegir su futuro profesional de manera autónoma, dejando atrás la estigmatización juvenil que prevaleció durante décadas en El Salvador.

“Hoy me siento menos importante y estoy feliz, porque esa construcción ya dejó de estar sobre uno y es compartida”, expresó Gutman al finalizar su intervención en Frente a Frente.

Ante la realidad geográfica y socioeconómica del país, la Dirección de Integración ha incorporado becas virtuales en alianza con diversas casas de estudio. Esta modalidad facilita el acceso a la educación superior para aquellos jóvenes que residen en zonas alejadas de los centros urbanos o que enfrentan limitaciones de tiempo debido a compromisos laborales.

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