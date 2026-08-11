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Banco Central de Honduras atribuye la inflación de julio al transporte y los alimentos

Los datos del Banco Central muestran un segundo retroceso consecutivo frente a junio, aunque el registro se mantuvo por encima de la meta de 4% más o menos un punto porcentual

El precio del barril de petróleo supera los 110 dólares y se traslada directamente a la gasolina y el diésel en Honduras. (Foto: VisualesIA)
El precio del barril de petróleo supera los 110 dólares y se traslada directamente a la gasolina y el diésel en Honduras. (Foto: VisualesIA)
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La inflación interanual de Honduras se ubicó en 5.58% al cierre de julio de 2026, por debajo del 5.83% de junio, según datos del Banco Central de Honduras, divulgados por la agencia de noticias EFE. Aunque hiló su segundo descenso consecutivo, el índice siguió por encima del objetivo oficial de 4% ± 1 punto porcentual.

Según el reporte del BCH, el comportamiento de la inflación durante los últimos doce meses estuvo influido por un contexto internacional más estable, que permitió atenuar parte de las presiones sobre los precios internos. El organismo atribuyó el resultado principalmente a la evolución de los precios en sectores como transporte, alimentos, energía y servicios de alojamiento, que continuaron ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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El sector transporte aportó la mayor incidencia en la inflación interanual, con 2.06 puntos porcentuales, aunque su contribución se redujo respecto a los 2.48 puntos registrados en junio. El informe de EFE señala que alimentos y bebidas no alcohólicas sumaron 1.31 puntos porcentuales, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles agregaron 0.90 puntos.

Por su parte, restaurantes y servicios de alojamiento representaron 0.59 puntos. En conjunto, estas cuatro divisiones explicaron el 87.1% de la inflación interanual, según datos oficiales. El Banco Central de Honduras (BCH) destacó que la presión sobre los precios de los alimentos se vinculó a una “menor oferta nacional” de algunos productos agrícolas, consecuencia de pérdidas de cosechas y condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de “El Súper Niño”.

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Este evento climático impactó la productividad de los cultivos y restringió la disponibilidad de productos básicos en el mercado interno. EFE subraya que estos factores climáticos incidieron en la dinámica inflacionaria observada en el país durante los últimos meses.

Fotografía de archivo de una vista general del edificio sede del Banco Central de Honduras(BCH), en la ciudad de Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador
Fotografía de archivo de una vista general del edificio sede del Banco Central de Honduras(BCH), en la ciudad de Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador

Qué pasó con los precios en julio

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor reportó en julio un incremento de 0.15%, el avance más bajo en los últimos seis meses. De acuerdo con la entidad, la inflación acumulada entre enero y julio alcanzó el 3.96%.

El informe del BCH resalta que la moderación de los precios se vio favorecida por las caídas observadas en el diésel y las gasolinas regular y súper, así como en algunos productos industrializados, limón, quesos semisecos y analgésicos.

El reporte también detalla que se observaron alzas en los precios del suministro de electricidad, el transporte en taxi colectivo y autobús interurbano, los refrescos gaseosos y el alquiler de vivienda. Además, productos perecederos como papa, huevos, frijoles rojos y cebolla registraron aumentos de precio durante el mes analizado.

En el desglose del comportamiento de la canasta, el BCH indicó que el 63% de los 405 bienes y servicios que componen el IPC experimentaron subas de precio en julio, mientras que el 27.1% mostró reducciones respecto al mes previo.

El antecedente de 2025

EFE recordó que Honduras cerró 2025 con una inflación acumulada de 4.98%, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales al resultado de 2024, que fue de 3.88%, según datos oficiales.

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