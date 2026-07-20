Cuatro primos son asesinados tras ser raptados en Honduras

La Ceiba quedó conmocionada por el asesinato de cuatro primos que habían desaparecido tras asistir a una actividad religiosa.

La ciudad de La Ceiba en el departamento de Atlántida en Honduras, amaneció sacudida por el hallazgo de los cuerpos de cuatro primos que habían desaparecido tras asistir a una actividad religiosa. Las autoridades informaron que fueron raptados el viernes al salir de una iglesia y que aparecieron después en distintos puntos de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Canelas, de 22 años; Dylan Mateo Canelas, de 13; Daniel Canelas y Kevin Magdiel Canelas.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los cuatro jóvenes fueron interceptados y raptados por desconocidos cuando salían de una iglesia en la que habían participado en un evento religioso. Desde ese momento, sus familiares desconocían su paradero hasta que los cuerpos empezaron a aparecer en distintos sectores de la ciudad.

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Las primeras diligencias permitieron localizar los cadáveres de Diego Canelas y del menor Dylan Mateo Canelas en la colonia San José.

Horas más tarde, equipos policiales encontraron los cuerpos de Daniel Canelas y Kevin Magdiel Canelas en un callejón entre las colonias Suyapa y Canelas, lo que amplió la escena del crimen y llevó a las autoridades a desplegar un operativo en varias zonas de La Ceiba.

El caso generó conmoción entre los habitantes del municipio por el vínculo familiar entre las víctimas y por las circunstancias de su desaparición antes de ser asesinadas.

Qué hipótesis maneja la Policía

El subcomisionado de la Policía Nacional Edgardo Barahona indicó que una de las hipótesis iniciales apunta a que los responsables usaron distintos sitios para abandonar los cuerpos con el propósito de dificultar las investigaciones.

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Hallan muertos a cuatro primos raptados tras salir de una iglesia en La Ceiba. (Infobae Centroamérica/Cortesía)

Según explicó el funcionario, no se descarta ninguna línea investigativa y equipos de investigación criminal trabajan en la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y análisis forenses para identificar a los responsables del crimen.

Las autoridades aún no informaron sobre capturas relacionadas con el caso ni confirmaron el posible móvil del asesinato.

Tras el levantamiento cadavérico realizado por personal del Ministerio Público, los cuatro cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Ceiba, donde se les practicarán las autopsias correspondientes.

Los análisis forenses permitirán establecer con precisión las causas de muerte, el tiempo aproximado del fallecimiento y otros elementos que podrían fortalecer la investigación penal. Mientras tanto, familiares de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los cuerpos para darles sepultura.

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Violencia en Honduras

El asesinato de los cuatro primos ocurrió en un contexto en el que Honduras continúa enfrentando desafíos en materia de seguridad ciudadana.

Las autoridades informaron que los cuatro jóvenes fueron raptados al salir de una iglesia después de participar en un evento religioso.

Cómo sigue la investigación

Para 2025, las autoridades hondureñas informaron que la tendencia a la baja continuó durante gran parte del año, aunque varias regiones del norte del país, incluidas Atlántida, Cortés y Colón, siguieron concentrando una parte de los homicidios por disputas entre estructuras criminales, narcotráfico y otros delitos relacionados.

Pese a la reducción estadística nacional, persisten retos como las desapariciones forzadas, las masacres, la extorsión y los homicidios múltiples, fenómenos que mantienen altos niveles de percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

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Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de los cuatro primos y determinar quiénes participaron en el secuestro y el crimen.