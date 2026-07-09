Más de 228 mil personas salieron por tierra desde Costa Rica hacia Nicaragua y Panamá en el último año

Miles de costarricenses utilizan los pasos fronterizos de Peñas Blancas y Paso Canoas cada año para viajar hacia Nicaragua y Panamá por motivos turísticos, familiares y comerciales. Crédito: TicaBus

Los viajes por carretera continúan ganando protagonismo entre los costarricenses.

Durante el último año, más de 228,000 nacionales salieron del país por vía terrestre con destino principalmente a Nicaragua y Panamá, una cifra que refleja la importancia que mantienen los pasos fronterizos para el turismo, las visitas familiares y las actividades comerciales en la región.

El movimiento constante de viajeros ha llevado a las empresas de transporte internacional a insistir en la necesidad de planificar cada desplazamiento con suficiente anticipación, especialmente ante los cambios que pueden experimentar las disposiciones migratorias y sanitarias de los países centroamericanos.

En ese contexto, Tica Bus emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tienen previsto cruzar alguna frontera terrestre durante las próximas semanas, con el objetivo de evitar inconvenientes que puedan retrasar el ingreso o incluso impedir el viaje.

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La empresa señala que el primer aspecto que debe verificar cualquier pasajero es que su pasaporte se encuentre vigente y en buen estado, además de confirmar si el país de destino exige visa o algún permiso especial de ingreso, requisito que puede variar dependiendo de la nacionalidad del viajero.

Otro punto fundamental corresponde a los requisitos sanitarios. Algunos países pueden solicitar certificados específicos de vacunación, como el de fiebre amarilla para personas que provengan o hayan transitado por zonas consideradas de riesgo. Estas disposiciones no son permanentes y pueden modificarse conforme evolucionen las condiciones epidemiológicas de cada nación.

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Las autoridades y operadores de transporte recomiendan revisar la vigencia del pasaporte y los requisitos migratorios antes de iniciar cualquier viaje terrestre por Centroamérica.

Asimismo, la compañía recomienda revisar con anticipación las políticas migratorias relacionadas con el tiempo máximo de permanencia autorizado, la demostración de solvencia económica o la presentación de boletos de salida cuando estas condiciones sean exigidas por las autoridades migratorias.

Otro aspecto que suele generar inconvenientes en los puestos fronterizos está relacionado con el equipaje. Antes de iniciar el recorrido es importante conocer cuáles son las dimensiones y el peso permitido, así como los artículos restringidos o prohibidos para el transporte internacional, con el fin de evitar inspecciones adicionales o demoras innecesarias.

Tica Bus también aconseja mantener toda la documentación organizada antes de llegar al puesto migratorio. Tener a mano el pasaporte y demás documentos facilita el proceso de revisión por parte de las autoridades y contribuye a reducir los tiempos de espera durante el cruce de la frontera.

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La empresa recuerda además que los requisitos pueden cambiar dependiendo del país al que se viaje. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, existen diferentes categorías y procedimientos de ingreso que pueden implicar exigencias particulares para determinados viajeros, razón por la cual recomienda consultar siempre la información oficial vigente antes de salir del país.

En ese sentido, la recomendación es verificar directamente con las embajadas, consulados o autoridades migratorias correspondientes cuáles son los documentos y trámites necesarios para cada caso específico, debido a que las disposiciones pueden modificarse sin previo aviso.

"Una buena planificación permite que el viajero disfrute de una experiencia mucho más tranquila. Revisar los requisitos antes de salir evita contratiempos en frontera y ayuda a que el recorrido sea más seguro y eficiente“, señaló Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Mobility ADO, empresa propietaria de la marca Tica Bus.

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Mantener la documentación organizada y conocer las restricciones de equipaje permite agilizar el paso por los puestos fronterizos y reducir los tiempos de espera. (Adobe Stock).

El crecimiento de los desplazamientos terrestres refleja que esta modalidad continúa siendo una alternativa competitiva frente al transporte aéreo para miles de personas que se movilizan dentro de Centroamérica.

La posibilidad de conectar ciudades de Costa Rica con destinos en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá e incluso el sur de México mantiene vigente este tipo de servicio para viajeros de distintos perfiles.

Con más de seis décadas de operación en la región, Tica Bus sostiene que una adecuada preparación sigue siendo el principal aliado para quienes deciden recorrer Centroamérica por carretera. La empresa enfatiza que verificar con tiempo la documentación, los requisitos migratorios y las condiciones sanitarias no solo agiliza el paso por las fronteras, sino que también permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad y seguridad.

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