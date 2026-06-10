Honduras

Iglesia Católica advierte fractura social en Honduras y pide respuestas urgentes ante crisis que afecta a las familias

Los obispos hondureños lanzaron una advertencia sobre el impacto que la violencia, la migración y las dificultades económicas están teniendo en los hogares

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La Conferencia Episcopal de Honduras advirtió que la inseguridad, la violencia, el desempleo, la migración y la falta de oportunidades deterioran las condiciones sociales de miles de hogares.
La Conferencia Episcopal de Honduras advirtió que la inseguridad, la violencia, el desempleo, la migración y la falta de oportunidades deterioran las condiciones sociales de miles de hogares.

La Conferencia Episcopal de Honduras advirtió este miércoles sobre el deterioro de las condiciones sociales que afectan a miles de hogares del país y alertó por el impacto de la inseguridad, la violencia, el desempleo, la migración y la falta de oportunidades en la vida familiar y comunitaria.

Los obispos señalaron que numerosos hondureños viven bajo la presión de problemas que van desde la inseguridad y la violencia hasta la falta de empleo y las limitadas oportunidades económicas, situaciones que continúan empujando a muchas personas a abandonar sus comunidades y, en algunos casos, a migrar fuera del país.

En su pronunciamiento, describieron una realidad marcada por familias que enfrentan pérdidas humanas, separación de seres queridos y dificultades para garantizar condiciones dignas de vida. A su juicio, estos factores han debilitado progresivamente la convivencia familiar y comunitaria.

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Violencia sobre las mujeres

Uno de los puntos señalados en el mensaje fue la persistencia de hechos violentos que afectan directamente a la población. La Conferencia Episcopal expresó solidaridad con quienes han perdido familiares a causa de la criminalidad y lamentó que numerosos casos continúen sin respuesta efectiva de la justicia.

La Iglesia también puso énfasis en las agresiones que sufren miles de mujeres en Honduras. Los obispos afirmaron que la violencia física, psicológica, económica y sexual continúa representando una amenaza para la dignidad humana y advirtieron que este fenómeno tiene consecuencias que trascienden el ámbito familiar y afectan a toda la sociedad.

El pronunciamiento surge en un contexto en el que organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de mujeres han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas.

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Los obispos de Honduras señalaron que la falta de empleo y las oportunidades económicas limitadas empujan a muchas personas a abandonar sus comunidades y migrar fuera del país.
Los obispos de Honduras señalaron que la falta de empleo y las oportunidades económicas limitadas empujan a muchas personas a abandonar sus comunidades y migrar fuera del país.

Migración, pobreza y adicciones

Otro de los temas abordados por la Conferencia Episcopal fue el impacto de la migración en la estructura familiar. Los religiosos señalaron que la búsqueda de mejores oportunidades económicas ha provocado la separación de miles de familias, dejando a niños, jóvenes y adultos mayores frente a largos períodos de ausencia de sus seres queridos.

A ello se suman problemas relacionados con el desempleo, la precariedad económica y las adicciones, factores que, según la Iglesia, contribuyen a profundizar situaciones de vulnerabilidad en distintos sectores de la población.

Pese a este panorama, los obispos señalaron que miles de familias continúan sosteniendo sus hogares mediante el esfuerzo cotidiano y el acompañamiento mutuo en medio de las dificultades.

El llamado a las autoridades

La Conferencia Episcopal instó a las autoridades a impulsar políticas orientadas a fortalecer la protección social, mejorar las oportunidades de empleo y enfrentar con mayor contundencia la violencia, la corrupción y otras problemáticas que afectan el desarrollo del país.

Los líderes religiosos señalaron que la recuperación del tejido social requiere acciones concretas que permitan garantizar mejores condiciones de vida para las familias, especialmente aquellas que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.

También insistieron en la promoción de valores como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y el compromiso familiar como elementos fundamentales para construir una sociedad más estable y cohesionada.

La Conferencia Episcopal de Honduras advierte por el deterioro social que golpea a miles de hogares
La Conferencia Episcopal de Honduras advierte por el deterioro social que golpea a miles de hogares

El mensaje a padres y jóvenes

Dentro de su reflexión, la Iglesia hizo un llamado a los padres de familia a reforzar su papel en la formación de los hijos, especialmente en una época marcada por los desafíos que plantea el entorno digital y los cambios sociales.

De igual forma, exhortó a los jóvenes a valorar proyectos de vida basados en el compromiso, la responsabilidad y la construcción de relaciones estables, frente a lo que definieron como una cultura marcada por la inmediatez y la falta de permanencia.

El mensaje fue presentado públicamente por Juan Ángel López, quien reiteró el compromiso de la Iglesia Católica de acompañar a las familias hondureñas en medio de los desafíos actuales.

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