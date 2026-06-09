Honduras

Honduras confirma cuarto caso importado de sarampión y refuerza vigilancia sanitaria ante aumento de contagios en la región

La Secretaría de Salud confirmó un nuevo caso importado de sarampión en una mujer residente en El Progreso, Yoro, elevando a cuatro los casos detectados en Honduras

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El país reforzó la vigilancia epidemiológica tras sumar cuatro contagios importados de sarampión este año
El país reforzó la vigilancia epidemiológica tras sumar cuatro contagios importados de sarampión este año

Las autoridades sanitarias hondureñas confirmaron un nuevo caso importado de sarampión en una mujer residente en El Progreso, Yoro, vinculada a casos detectados en Guatemala. Con este contagio, Honduras suma cuatro casos importados en lo que va del año y reforzó la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus.

La Secretaría de Salud informó que la paciente presentó fiebre, tos, dolor de cabeza y secreción nasal. Después desarrolló el sarpullido característico de la enfermedad.

Tras identificar el caso, personal sanitario activó los protocolos de investigación epidemiológica e hizo las pruebas de laboratorio que confirmaron la presencia del virus.

Qué informaron las autoridades

La Secretaría de Salud subrayó que se trata de un caso importado y no de transmisión comunitaria, ya que existe un antecedente de exposición fuera del país. Según las autoridades, el contagio se originó en el extranjero y no en una cadena activa de transmisión dentro de Honduras.

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Cómo se transmite el sarampión

El sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas del mundo. Se transmite por vía aérea a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar, y puede afectar en especial a niños pequeños, personas no vacunadas y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados.

La Secretaría de Salud llama urgentemente a padres a completar los esquemas de vacunación para prevenir brotes de sarampión en menores y población vulnerable.
La Secretaría de Salud llama urgentemente a padres a completar los esquemas de vacunación para prevenir brotes de sarampión en menores y población vulnerable.

Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, la enfermedad puede provocar neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte en casos graves.

Honduras fue declarada libre de sarampión en 1997 gracias a las campañas masivas de vacunación y a la vigilancia epidemiológica sostenida durante décadas. El aumento de la movilidad internacional y la reaparición de brotes en varios países elevaron el riesgo de casos importados.

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El llamado a la vacunación

La preocupación de las autoridades sanitarias se centra en la posibilidad de que el virus encuentre poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, lo que facilitaría la aparición de brotes locales.

Por eso, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a los padres de familia para verificar que los menores cuenten con las dosis correspondientes de la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)

La alerta sanitaria coincide con un repunte regional de la enfermedad. En los últimos años, varios países de América reportaron nuevos brotes asociados a la disminución de las coberturas de vacunación, los movimientos migratorios y las interrupciones en los programas de inmunización ocurridas durante y después de la pandemia de COVID-19.

Ante este escenario, las autoridades hondureñas mantienen un monitoreo permanente de personas con síntomas compatibles y continúan con rastreos epidemiológicos para detectar posibles contactos relacionados con los casos confirmados.

Por ahora, Salud insiste en que no existe circulación comunitaria del virus en Honduras. No obstante las autoridades sanitarias han intensificado las acciones de búsqueda activa de casos y la verificación de esquemas de vacunación en zonas consideradas de mayor riesgo,

Los expertos recuerdan que una sola persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 personas susceptibles, lo que convierte al sarampión en una de las enfermedades infecciosas más transmisibles. Por ello, mantener altas tasas de vacunación es considerado un requisito fundamental para evitar que los casos importados deriven en brotes locales.

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