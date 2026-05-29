Honduras confirma segundo caso de sarampión procedente de Guatemala

Honduras busca evitar nuevos brotes mediante campañas masivas de inmunización. (FOTO: Infobae)

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó el segundo caso importado de sarampión en Honduras, situación que ha encendido nuevamente las alertas epidemiológicas en el país y llevado a las autoridades a reforzar el llamado urgente a la vacunación para evitar la propagación de enfermedades altamente contagiosas.

El caso fue confirmado mediante una prueba RT-PCR positiva realizada a un hombre de 27 años procedente de la ciudad de Guatemala, quien ingresó al territorio hondureño de manera asintomática, pero días después comenzó a presentar síntomas característicos de la enfermedad.

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De acuerdo con el reporte oficial, el paciente presentó fiebre, malestar general, erupciones en la piel tipo sarpullido, congestión nasal, diarrea, dolores musculares y conjuntivitis, por lo que fue sometido a una evaluación clínica y epidemiológica que posteriormente confirmó el diagnóstico.

La Sesal informó que todas las personas que tuvieron contacto con el paciente ya están bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento médico para descartar nuevos contagios relacionados con este caso.

Este nuevo diagnóstico ocurre apenas una semana después de que las autoridades sanitarias confirmaran el primer caso importado de sarampión desde 1997, también relacionado con un ciudadano procedente de Guatemala.

Ante el incremento del riesgo epidemiológico en la región, la Secretaría de Salud decidió ampliar la Jornada Nacional de Vacunación hasta el próximo 15 de junio, con el objetivo de aumentar la cobertura de inmunización en la población hondureña.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, manifestó preocupación debido a la baja asistencia de la población a los centros de vacunación, señalando que la meta establecida es inmunizar a 2.5 millones de personas, pero hasta la fecha ni siquiera se ha alcanzado el millón de vacunados.

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“La meta es 2.5 millones y no hemos llegado ni al millón. Es preocupante la apatía de la población para asistir a los establecimientos de salud a vacunarse”, expresó el funcionario.

Autoridades sanitarias ampliaron la Jornada Nacional de Vacunación hasta el 15 de junio. (FOTO: SESAL Honduras)

Mejía recordó que el sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que se transmite a través de gotas respiratorias al toser, hablar o estornudar, afectando especialmente a niños menores de cinco años, adultos mayores no vacunados, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

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Asimismo, explicó que enfermedades que anteriormente estaban controladas o en proceso de erradicación han comenzado a reaparecer debido a la disminución de los niveles de vacunación en los últimos años.

“El sarampión estaba en fase de erradicación y ha vuelto otra vez. La tosferina también estaba controlada y ha regresado. Esto se debe a que no hemos estado vacunando a nuestros niños ni a las personas que corresponde”, advirtió.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es gratuita y está disponible en centros de salud, brigadas móviles, parques y centros comerciales habilitados en diferentes regiones del país.

De igual manera, recomendaron a las personas que tengan planificado viajar al extranjero vacunarse al menos 14 días antes de salir del país, especialmente si visitarán naciones donde se reportan brotes activos de sarampión.

“En Guatemala hay muchos casos y si va a viajar al Mundial igualmente debe vacunarse”, agregó Homer Mejía al insistir en la importancia de prevenir contagios importados.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)

La Sesal también recordó que las mujeres embarazadas deben aplicarse las vacunas correspondientes durante el último trimestre de gestación y que los bebés deben iniciar su esquema de inmunización a partir de los dos meses de edad.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y acudir a vacunarse para evitar que Honduras enfrente un brote mayor de enfermedades prevenibles que durante años permanecieron bajo control gracias a las campañas nacionales de inmunización.

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