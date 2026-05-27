Honduras alcanza un 98 % de impunidad en homicidios y sigue liderando violencia en Centroamérica

El entierro colectivo de 20 campesinos volvió a evidenciar la violencia que golpea al Bajo Aguán. (FOTO: Proceso Digital)

En Honduras, matar sigue siendo un crimen que casi nunca se castiga. Un nuevo informe de la ASJ revela que el 98 % de los homicidios permanece en la impunidad, mientras el país continúa atrapado entre la violencia, la extorsión y el aumento de ataques contra mujeres y menores, pese a los millonarios recursos invertidos por el Estado en seguridad y justicia.

Así lo revela la quinta entrega de la serie “Estado de País 2026”, sostiene que el país redujo la tasa de homicidios en los últimos años, pero mantiene debilidades en investigación y judicialización que dejan la mayoría de los casos sin sentencia.

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El reporte difundido por la organización describe un escenario en el que, en 2025, Honduras registró seis homicidios diarios y el 98% de los casos quedó sin condena, mientras el Estado asignó fondos millonarios a seguridad y justicia. ASJ también alertó por la extorsión, la violencia contra las mujeres y el abuso sexual infantil.

El informe consignó una reducción en la tasa de homicidios: pasó de 85,5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26,6 en 2025. Aun así, ASJ afirmó que Honduras continúa como la nación más violenta de Centroamérica.

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Homicidios e impunidad

Según el Instituto de la Justicia, el país registra en promedio seis homicidios por día. Para la organización, el dato refleja que la violencia sigue entre los principales desafíos para las autoridades.

Uno de los puntos centrales del estudio fue la impunidad en los delitos contra la vida. ASJ indicó que el 98% de los homicidios permanece sin sentencia condenatoria, el nivel más alto registrado en los últimos años.

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La organización precisó que, de los 74.820 homicidios informados en los últimos 15 años, solo una porción avanzó hasta una resolución judicial efectiva.

El paro de transportistas afecta directamente a trabajadores, estudiantes y familias, quienes enfrentan largas caminatas y tarifas más elevadas. (Foto: Redes sociales)

El informe cuestionó el impacto de los recursos asignados al sistema de seguridad y justicia. Entre 2022 y 2025, el Estado hondureño destinó más de 130 mil millones de lempiras al fortalecimiento institucional del sector y recaudó cada año alrededor de 4.423 millones de lempiras mediante la Tasa de Seguridad, de acuerdo con ASJ.

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“La asignación de más recursos no necesariamente se ha traducido en resultados efectivos para la ciudadanía”, advirtió el documento presentado por el Instituto de la Justicia.

Víctimas de extorsión

Otro capítulo del informe abordó el impacto de la extorsión. Es que cerca de 294.760 hogares fueron víctimas de ese delito durante 2025, con afectación a pequeños comerciantes, transportistas y familias en distintas regiones del país.

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La organización también expresó preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres y señaló que Honduras mantiene indicadores elevados de violencia de género en América Latina. En 2025 se registraron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo que equivale a un caso aproximadamente cada 33 horas, según el reporte.

El 98% de los homicidios en Honduras sigue sin sentencia condenatoria, lo que mantiene al país con uno de los niveles más altos de impunidad.

Además entre 2019 y 2025, se contabilizaron 2.278 femicidios, pero solo 67 obtuvieron sentencia condenatoria. Para el Instituto de la Justicia, esa relación deja una impunidad del 95,4% en los crímenes contra mujeres.

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El informe también expuso la vulnerabilidad de la niñez. Con base en estadísticas recopiladas por el Instituto de la Justicia, en 2025 se presentó una denuncia por abuso sexual infantil cada siete horas en el país, un indicador que, evidencia fallas en prevención, atención y protección de niños, niñas y adolescentes.

Ante el diagnóstico, se propuso medidas para fortalecer el sistema de seguridad y justicia. Entre ellas, las operaciones de inteligencia táctica, modernizar el sistema penitenciario y promover reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

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La organización también pidió priorizar políticas públicas orientadas a la prevención del delito, el fortalecimiento institucional y la protección de los sectores vulnerables.

De acuerdo con ASJ, la falta de resultados en la investigación y judicialización de delitos sigue debilitando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras.

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