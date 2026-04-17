Honduras

“Le levantaron la cabeza y la degollaron”: El crudo relato de la muerte de una joven hondureña tras ser raptada

La misma sonrisa que cautivaba a miles de seguidores en TikTok se apagó entre los matorrales de una finca de palma africana en Tocoa. Una joven de 17 años conocida como Katy Mazorca’, no murió por azar; fue conducida al matadero por su propio novio en una emboscada disfrazada de oportunidad laboral

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Katerin Mejía Argueta, de 17 años, era una activa creadora de contenido y modelo en Tocoa, Colón (Foto cortesía La Voz Canal 51 Honduras).
Katerin Mejía Argueta, de 17 años, era una activa creadora de contenido y modelo en Tocoa, Colón (Foto cortesía La Voz Canal 51 Honduras).

El silencio de las fincas de palma africana en Tocoa, Colón, fue roto la mañana de ayer jueves 16 de abril, por el hallazgo de una escena dantesca.

En un sector desolado, cerca de la construcción del nuevo Hospital San Isidro, yacía el cuerpo sin vida de Katerin Mejía Argueta, una joven de apenas 17 años cuya vitalidad en las redes sociales le había ganado el cariño de miles bajo el nombre de “Katy Mazorca”.

Lo que inicialmente parecía un rapto al azar, se reveló en menos de 24 horas como una trama de traición, emboscadas digitales y una sangrienta “vendetta” que ha dejado a Honduras en estado de shock.

La tragedia comenzó a gestarse el miércoles 15 de abril por la noche. Katerin, conocida por ser una figura dinámica, modelo de marcas, futbolista y una de las “tiktoker” más populares de la zona, recibió un mensaje que parecía una oportunidad de oro. Un sujeto desconocido la contactó a través de sus redes sociales ofreciéndole un empleo para impulsar su carrera como creadora de contenido.

La carismática joven era reconocida en el departamento de Colón por su dinamismo y su participación en el modelaje local.
La carismática joven era reconocida en el departamento de Colón por su dinamismo y su participación en el modelaje local.

Confiada y con el deseo de ayudar económicamente a su familia, “Katy Mazorca” acudió a la cita. Eran las 7:25 p.m. cuando llegó a bordo de su motocicleta a la colonia La Salomón, frente a la Escuela Club Rotario N° 1, en el sector conocido como “La Subida”.

No iba sola; la acompañaba su novio, Óscar Adonis. Sin embargo, la supuesta oportunidad laboral era una emboscada perfectamente planificada.

Testigos en la zona relataron haber escuchado gritos de auxilio que se ahogaron bajo la amenaza de armas de grueso calibre. Un vehículo turismo color gris interceptó a la joven. Ante la mirada impotente de los vecinos, que no pudieron intervenir por el temor a ser acribillados, Katerin fue subida por la fuerza al automóvil. Su motocicleta quedó abandonada en la vía pública como el único rastro de su paso.

El hallazgo y la confesión del “testigo”

Tras horas de angustia, la peor pesadilla de su madre se hizo realidad. La Policía Nacional, alertada por denuncias ciudadanas, localizó el cuerpo de la joven en una zona de lotificaciones. El reporte preliminar fue crudo: Katerin presentaba una herida mortal de arma blanca en el cuello. Había sido degollada.

La pieza clave para resolver el rompecabezas no fue solo la investigación técnica, sino la confesión de quien se suponía debía protegerla. Óscar Adonis, el novio de la víctima, fue detenido y terminó relatando los detalles del crimen bajo custodia de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Su testimonio heló la sangre de los agentes: “Abigaíl y Melisa la tomaron del pelo, le levantaron la cabeza, para que Jefry Hernández le cortara el cuello”, declaró Adonis, admitiendo que él mismo ayudó a conducir a Katerin hacia sus verdugos bajo supuestas amenazas de muerte.

En un impactante testimonio, un joven detenido confiesa su participación en el asesinato de su pareja.

El móvil: Una cadena de muertes

El trasfondo del asesinato apunta a una espiral de violencia vinculada a la venganza. Según las declaraciones del detenido y las líneas de investigación de la Policía, el asesinato de la joven fue una respuesta directa a la muerte de un barbero ocurrida días atrás en Tocoa.

Los victimarios señalaban a Katerin como la presunta autora intelectual de aquel crimen, una acusación que la familia de la joven niega rotundamente, describiéndola como una muchacha “que no se metía con nadie”.

El Subcomisario Mendoza y el Director de Comunicaciones de la Policía Nacional, Wilber Mayes, confirmaron la captura de tres sospechosos: dos mujeres y un hombre, todos de aproximadamente 21 años.

Las autoridades han decomisado el vehículo utilizado en el rapto y aseguran que el caso está “robustecido” con pruebas técnicas y científicas.

Según las autoridades, el principal móvil del crimen sería la venganza.

“Me quitaron a mi muchachita”

Mientras la justicia avanza, el dolor se apodera de las calles de Tocoa. La madre de Katerin, entre sollozos desgarradores, recordaba a su hija como una joven “derrapada” (decidida), sin pena a nada y siempre dispuesta a trabajar.

“Ella no era mala. ¿Por qué me le hicieron eso? Yo quiero verla porque ella todavía está viva”, gritaba la mujer en las afueras de la escena, negándose a aceptar que la luz de su hija se había apagado.

Katerin estaba a las puertas de la mayoría de edad. Formaba parte de la selección de tiktokeras de la ciudad y era reconocida por su carisma en eventos de modelaje.

Su muerte no es un hecho aislado: con ella, suman ya 71 mujeres asesinadas de manera violenta en Honduras en lo que va del año, y es la quinta víctima femenina en el departamento de Colón en los últimos meses.

Imágenes impactantes muestran el momento en que una madre llega a la plantación de palma africana en Tocoa, Colón, donde su hija, Katy Mejía, fue encontrada sin vida.

La comunidad de Tocoa exige justicia, mientras el nombre de “Katy Mazorca” pasa de los algoritmos de entretenimiento a las páginas de sucesos, convirtiéndose en el rostro más reciente de una violencia que no da tregua a la juventud hondureña.

Las próximas horas serán cruciales para determinar si existen más implicados en esta red que, bajo la máscara de una oferta laboral, tendió un lazo mortal a una joven con toda una vida por delante.

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