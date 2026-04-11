Tres universitarios hondureños mueren ahogados en viaje académico en El Salvador

Fredy Valle, Alexis Romero y Olvin Mejía, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santa Rosa de Copán, quienes fallecieron trágicamente durante un viaje académico en una playa de El Salvador. (Foto: Redes sociales)

Una excursión universitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santa Rosa de Copán de Honduras concluyó con la muerte de tres estudiantes hondureños y la desaparición de otro joven en las costas de El Salvador, justo antes de su regreso programado.

El suceso, que transformó una experiencia académica en un episodio trágico, ha causado conmoción en la comunidad educativa y en las familias de Fredy Valle, Alexis Romero y Olvin Mejía.

El grupo, conformado por 41 estudiantes, viajó el miércoles al territorio salvadoreño para desarrollar actividades de intercambio académico, visitas técnicas y sesiones de convivencia.

La tragedia ocurrió cuando, tras concluir una jornada de actividades, los jóvenes acudieron a la playa a pocas horas del retorno a Santa Rosa de Copán. Varios alumnos se adentraron en el mar sin prever la intensidad de las corrientes ni las condiciones del oleaje.

Testigos relataron que Valle, Romero y Mejía presentaron dificultades para mantenerse a flote. Aunque los compañeros intentaron ayudarlos, el mar los arrastró de forma rápida y no lograron regresar a la orilla. Equipos de rescate acudieron al lugar y recuperaron los cuerpos de dos víctimas horas después.

La excursión académica terminó en tragedia tras ser arrastrados los estudiantes hondureños por fuertes corrientes marinas, generando una emergencia inmediata. (Foto: Cortesía)

Un estudiante permanece desaparecido y la búsqueda continúa con la participación de cuerpos de socorro, especialistas en rescate acuático y voluntarios.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, se han utilizado diversos recursos técnicos para intensificar la búsqueda. La preocupación entre los familiares y amigos crece en tanto esperan noticias sobre la ubicación del estudiante no localizado.

El incidente sucedió pocas horas antes de que los universitarios regresaran a su ciudad de origen. El impacto emocional aumenta, ya que el desenlace altera un viaje formativo que debía culminar en un ambiente de logro y camaradería.

El estudiante cuya localización se desconoce no ha sido identificado oficialmente. Los operativos de búsqueda siguen activos y la comunidad sostiene la esperanza de hallarlo con vida. Las autoridades salvadoreñas iniciaron una investigación para determinar con precisión las circunstancias del accidente, incluyendo el estado del mar, la señalización de riesgo y los protocolos de seguridad implementados en la excursión.

El suceso reabre el debate sobre la necesidad de protocolos de seguridad más rigurosos en excursiones universitarias con actividades recreativas acuáticas. (Foto: Cortesía)

El hecho ha provocado una ola de mensajes de condolencia y solidaridad en redes sociales y medios locales. En Santa Rosa de Copán, amigos, familiares y vecinos se reúnen para brindar apoyo a los afectados y esperan información sobre la repatriación de los cuerpos y sobre el desarrollo de las investigaciones oficiales.

Como reacción al suceso, organizaciones comunitarias y sectores universitarios han implementado apoyo emocional y logístico para las familias y compañeros. Un docente señaló que los estudiantes fallecidos eran reconocidos por su dedicación y compromiso con el desarrollo nacional a través de la ingeniería.

El caso ha reavivado la discusión sobre la necesidad de protocolos de seguridad más rigurosos en viajes académicos que incluyan actividades recreativas. Diversos sectores enfatizan la urgencia de contar con personal acreditado en primeros auxilios y conocimiento detallado del entorno visitado.

La comunidad universitaria espera un comunicado formal de la Universidad Católica de Santa Rosa de Copán. El entorno académico permanece en duelo y reflexión. Estudiantes sobrevivientes publicaron mensajes en redes sociales recordando a sus compañeros, resaltando la unidad del grupo anterior y posterior al accidente.

Las autoridades salvadoreñas mantienen la investigación en curso mientras los equipos de rescate enfocan sus esfuerzos en ubicar al cuarto estudiante desaparecido. Se aguarda que la universidad y las instituciones correspondientes anuncien pronto datos oficiales sobre la identidad de las víctimas, los procedimientos de repatriación y nuevas medidas preventivas en futuras excursiones.