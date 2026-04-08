Honduras crecería 3.4 % en 2026, pero necesita al menos 6 % para generar riqueza

El flujo constante de remesas y el aumento de la estabilidad macroeconómica impulsan la resiliencia económica de Honduras en Centroamérica. (Foto: Cortesía)

Honduras se perfila entre los países de mayor resiliencia económica en Centroamérica, impulsada por el ascenso de remesas y una notable estabilidad macroeconómica, según señala el último Panorama Económico de América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial.

El informe, presentado este miércoles, alerta que tal avance es insuficiente frente a las necesidades estructurales de Honduras y plantea la urgencia de reformas orientadas a la calidad del empleo y a la productividad.

El mismo documento del Banco Mundial sitúa a Centroamérica como la subregión con mejor desempeño dentro de América Latina y el Caribe, en contraste con el crecimiento promedio regional estimado en 2,1 % para 2026, cifra menor al 2,4 % previsto para 2025.

Este dato coloca a Honduras, junto a Costa Rica, El Salvador y Guatemala, en un grupo que, pese a las adversidades globales, mantiene una dinámica robusta impulsada por el flujo de remesas, la expansión de servicios exportables y una creciente integración en cadenas de valor.

El respaldo más firme al crecimiento hondureño sigue proveniendo de factores externos, el flujo constante de remesas, el consumo interno y la actividad exportadora se sostienen como los pilares de la economía, según expone el Banco Mundial.

Centroamérica destaca como la subregión de mayor crecimiento de América Latina, con Honduras entre los países líderes en desempeño económico. (Foto: Banco Mundial)

El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, recalcó que la economía hondureña ha avanzado en los últimos años entre “3 y 4 % considerado raquítico que no genera riqueza” y planteó que el país “tendría que crecer al menos al 6 % para observar una mejora significativa”.

Además, Mossi advirtió sobre el impacto adverso del entorno global, indicando que “se necesitan políticas bien definidas” y lamentó la carencia de un plan gubernamental concreto para impulsar la economía: “en estos meses el Gobierno todavía se ha dedicado a seleccionar sus funcionarios y no hay un plan hay tangible de mejora”.

La región de América Latina y el Caribe continuará ralentizando su crecimiento hasta 2,1 % en 2026, lo que representa uno de los desempeños más bajos a nivel mundial, de acuerdo al informe del Banco Mundial.

Factores como los altos costos de financiamiento, una moderada demanda externa y el terreno incierto a escala internacional determinan este estancamiento. El consumo privado continúa como el principal motor económico, aunque la inversión sigue rezagada debido a la tensión geopolítica global, la volatilidad de los precios de la energía y las condiciones financieras más restrictivas.

En el caso de Honduras, la posibilidad de consolidarse como motor económico regional depende de acciones decididas en fortalecimiento institucional, mejoras en el clima de inversión y la implementación de reformas estructurales que favorezcan la creación de empleo formal y un aumento sostenido de la productividad.

El Banco Mundial remarca que la alta informalidad y la baja productividad aún “frenan la reducción de la pobreza y la generación de empleo formal”.

Expertos advierten que el crecimiento económico hondureño entre 3 % y 4 % resulta insuficiente para generar riqueza y reducir la pobreza. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

La política industrial vuelve a ocupar espacio como herramienta para dinamizar el empleo y la productividad. Según Susana Cordeiro Guerra, el reto para la región es “crear empleos de calidad que impulsen el crecimiento y eleven la productividad”. A su vez, el economista jefe William Maloney advierte en el informe que el crecimiento sostenido requiere inversión en habilidades laborales, fortalecimiento de las instituciones, mejora del financiamiento y consolidación de la integración comercial.

Las cifras y opiniones de expertos, sitúan a Honduras ante una perspectiva de crecimiento que, aunque notable si se compara con el contexto regional, enfrenta desafíos estructurales graves. La consolidación del país como motor económico regional está ligada al avance más allá de la estabilidad macroeconómica y la transformación del crecimiento en desarrollo sostenible.