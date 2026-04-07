Honduras

Confirman que el río Chamelecón está libre de cianuro y ordenan entierros con protocolos COVID-19 en Honduras

El análisis oficial garantiza la seguridad del río Chamelecón luego del accidente, mientras los entierros de las víctimas se realizan sin velatorios y bajo normas sanitarias excepcionales para evitar cualquier exposición

Guardar
Las autoridades hondureñas descartan contaminación del río Chamelecón tras el accidente con camión de cianuro en Santa Bárbara. (Foto: cortesía)
Las autoridades hondureñas descartan contaminación del río Chamelecón tras el accidente con camión de cianuro en Santa Bárbara. (Foto: cortesía)

Las autoridades de Honduras confirmaron que el río Chamelecón no presenta signos de contaminación tras el accidente vial en el que un camión transportaba cianuro. El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, aseguró que los análisis descartan riesgos para la población y el entorno acuático.

El incidente, registrado el 5 de abril, involucró la colisión de una rastra que trasladaba cianuro granulado con un autobús en el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.

La tragedia dejó nueve personas fallecidas y siete heridas. Sánchez lamentó la pérdida de vidas y detalló que las autoridades, junto con el alcalde local y el Cuerpo de Bomberos, brindaron acompañamiento inmediato a los afectados y sus familias.

A pesar de que el camión implicado transportaba material altamente tóxico, los reportes oficiales confirmaron que no hay evidencia de derrame hacia el cauce del río. Tampoco existe peligro para el personal médico que atiende a los heridos en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Por precaución, la zona permanece bajo alerta roja, con vigilancia y medidas especiales en vigor.

Protocolo sanitario para víctimas y respuesta de las autoridades

Las autoridades dispusieron que los cadáveres sean entregados a sus familiares bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Los cuerpos se envolverán y serán colocados en ataúdes completamente sellados, siguiendo medidas sanitarias similares a las implementadas durante la pandemia de COVID-19. Esta decisión busca eliminar cualquier posibilidad de exposición al cianuro granulado transportado por el camión, según información compartida por Diario La Tribuna.

Los cuerpos de las víctimas serán entregados bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con ataúdes sellados para evitar exposición al cianuro granulado. (EFE/Gustavo Amador/Archivo)
Los cuerpos de las víctimas serán entregados bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con ataúdes sellados para evitar exposición al cianuro granulado. (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

Por razones de seguridad sanitaria, se informó a los familiares que no estará permitido realizar velatorios y que los entierros deberán hacerse de manera inmediata tras la entrega de los cuerpos. Estas medidas, aunque dolorosas para los allegados, se consideran indispensables para prevenir cualquier riesgo.

El anuncio de estos protocolos ha causado mayor consternación entre los familiares de las víctimas, quienes debieron afrontar la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos en los términos habituales, sumando dolor al duelo.

Medidas preventivas y monitoreo continuo

El Gobierno analiza posibles restricciones de horarios para la circulación de camiones con materiales peligrosos durante períodos de alta movilidad, como feriados nacionales, para reducir riesgos en las principales carreteras.

El monitoreo sanitario y la vigilancia institucional continúan en la zona, con acompañamiento a las familias afectadas y cierre temporal del área mientras se garantizan condiciones seguras para la comunidad de Quimistán y localidades cercanas.

Alerta roja y restricciones en Santa Bárbara tras el derrame de cianuro

La declaración de alerta roja en varias comunidades de Santa Bárbara fue adoptada tras el derrame de cianuro en la carretera CA-4. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 800 metros a la redonda y restringieron el acceso a la zona afectada, mientras se mantiene la vigilancia para evitar riesgos a la salud pública.

Declaran alerta roja en varias comunidades de Santa Bárbara. (Publicación: Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias)
Declaran alerta roja en varias comunidades de Santa Bárbara. (Publicación: Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias)

Se habilitó una ruta alterna para vehículos livianos entre San Marcos y Petoa, y el tramo de carretera afectado permanecerá cerrado hasta que se garantice la seguridad total. Las personas evacuadas recibieron atención médica y, según los reportes iniciales, no presentaron síntomas de intoxicación relacionados con el cianuro.

Como parte de las medidas, la Comisión Permanente de Contingencias recomendó suspender actividades como pesca y uso del agua del río Chamelecón hasta nuevo aviso.

Temas Relacionados

Río ChamelecónSanta BárbaraAccidentes QuímicosProtocolos SanitariosHonduras

Últimas Noticias

El salvadoreño Brayan Gil rompe récord en Rusia con el Baltika y despierta el interés del Fluminense

El delantero salvadoreño Brayan Gil ha sacudido los cimientos del fútbol europeo tras convertirse en el máximo goleador del FC Baltika en una sola temporada de la élite rusa

El salvadoreño Brayan Gil rompe récord en Rusia con el Baltika y despierta el interés del Fluminense

La inversión extranjera directa en Costa Rica alcanza los 5,121.8 millones de dólares en 2025 y consolida dos años récord

El flujo de capital internacional mantuvo su tendencia positiva a pesar del entorno global desafiante, con un volumen sin precedentes de reinversiones por parte de empresas ya establecidas en el país

La inversión extranjera directa en Costa Rica alcanza los 5,121.8 millones de dólares en 2025 y consolida dos años récord

Médicos advierten sobre crisis laboral en el sistema público de Honduras y emplazan al gobierno a dar solución en 48 horas

El Colegio Médico de Honduras emplaza al gobierno para una negociación urgente, exigiendo soluciones definitivas ante los despidos arbitrarios y la falta de pagos que afectan a miles de médicos en el sistema público

Médicos advierten sobre crisis laboral en el sistema público de Honduras y emplazan al gobierno a dar solución en 48 horas

El gobierno de Costa Rica impulsa una investigación conjunta con la DEA tras decomiso de cocaína en Nicaragua

La colaboración entre autoridades costarricenses y estadounidenses responde a la preocupación por la magnitud del cargamento asegurado en territorio nicaragüense y por las inconsistencias detectadas en los procedimientos desplegados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas

El gobierno de Costa Rica impulsa una investigación conjunta con la DEA tras decomiso de cocaína en Nicaragua

La Dirección de Aduanas de El Salvador inicia el registro obligatorio de conductores de transporte de carga

El nuevo proceso digital, supervisado por el Ministerio de Hacienda, requiere que todos los conductores de carga internacional completen su registro antes del 15 de abril de 2026 para continuar con sus operaciones comerciales

La Dirección de Aduanas de El Salvador inicia el registro obligatorio de conductores de transporte de carga

TECNO

Encuentra ayuda gratis en salud mental con Gemini de Google: no importa el problema que tengas

Encuentra ayuda gratis en salud mental con Gemini de Google: no importa el problema que tengas

1 de cada 10 jóvenes en Estados Unidos piden a la IA consejos sobre su salud mental: qué riesgos hay

El creador de ChatGPT publicó el contrato social para sobrevivir a la tecnología que él mismo está desatando

Las 5 mentiras más usadas por estafadores telefónicos para vaciar tu cuenta bancaria

Estos son los códigos de Free Fire para canjear hoy 7 de abril de 2026

ENTRETENIMIENTO

Se desmienten los rumores de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Rhode Island

Se desmienten los rumores de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Rhode Island

Venta de entradas BTS 2026: precios por país y fechas de la gira ARIRANG en Latinoamérica

Reino Unido bloquea la entrada de Kanye West y desencadena el colapso del Wireless Festival

¿Habrá segunda temporada de “Algo terrible está a punto de suceder”?

Javier Bardem lidera la esperada serie “Cabo de miedo” producida por Scorsese y Spielberg

MUNDO

Por qué la isla de Kharg está en la mira de todos

Por qué la isla de Kharg está en la mira de todos

El momento en el que fue baleado uno de los atacantes frente al consulado de Israel en Estambul

Ola de ataques contra la infraestructura estratégica en Irán: bombardearon puentes y ferrocarriles

El régimen de Irán llamó a formar cadenas humanas en torno a las plantas eléctricas amenazadas por el ultimátum de Trump

El ejército israelí atacó un complejo petroquímico e instalaciones militares en Irán y Líbano