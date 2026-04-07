Confirman que el río Chamelecón está libre de cianuro y ordenan entierros con protocolos COVID-19 en Honduras

Las autoridades hondureñas descartan contaminación del río Chamelecón tras el accidente con camión de cianuro en Santa Bárbara. (Foto: cortesía)

Las autoridades de Honduras confirmaron que el río Chamelecón no presenta signos de contaminación tras el accidente vial en el que un camión transportaba cianuro. El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, aseguró que los análisis descartan riesgos para la población y el entorno acuático.

El incidente, registrado el 5 de abril, involucró la colisión de una rastra que trasladaba cianuro granulado con un autobús en el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.

La tragedia dejó nueve personas fallecidas y siete heridas. Sánchez lamentó la pérdida de vidas y detalló que las autoridades, junto con el alcalde local y el Cuerpo de Bomberos, brindaron acompañamiento inmediato a los afectados y sus familias.

A pesar de que el camión implicado transportaba material altamente tóxico, los reportes oficiales confirmaron que no hay evidencia de derrame hacia el cauce del río. Tampoco existe peligro para el personal médico que atiende a los heridos en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Por precaución, la zona permanece bajo alerta roja, con vigilancia y medidas especiales en vigor.

Protocolo sanitario para víctimas y respuesta de las autoridades

Las autoridades dispusieron que los cadáveres sean entregados a sus familiares bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Los cuerpos se envolverán y serán colocados en ataúdes completamente sellados, siguiendo medidas sanitarias similares a las implementadas durante la pandemia de COVID-19. Esta decisión busca eliminar cualquier posibilidad de exposición al cianuro granulado transportado por el camión, según información compartida por Diario La Tribuna.

Los cuerpos de las víctimas serán entregados bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con ataúdes sellados para evitar exposición al cianuro granulado. (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

Por razones de seguridad sanitaria, se informó a los familiares que no estará permitido realizar velatorios y que los entierros deberán hacerse de manera inmediata tras la entrega de los cuerpos. Estas medidas, aunque dolorosas para los allegados, se consideran indispensables para prevenir cualquier riesgo.

El anuncio de estos protocolos ha causado mayor consternación entre los familiares de las víctimas, quienes debieron afrontar la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos en los términos habituales, sumando dolor al duelo.

Medidas preventivas y monitoreo continuo

El Gobierno analiza posibles restricciones de horarios para la circulación de camiones con materiales peligrosos durante períodos de alta movilidad, como feriados nacionales, para reducir riesgos en las principales carreteras.

El monitoreo sanitario y la vigilancia institucional continúan en la zona, con acompañamiento a las familias afectadas y cierre temporal del área mientras se garantizan condiciones seguras para la comunidad de Quimistán y localidades cercanas.

Alerta roja y restricciones en Santa Bárbara tras el derrame de cianuro

La declaración de alerta roja en varias comunidades de Santa Bárbara fue adoptada tras el derrame de cianuro en la carretera CA-4. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 800 metros a la redonda y restringieron el acceso a la zona afectada, mientras se mantiene la vigilancia para evitar riesgos a la salud pública.

Declaran alerta roja en varias comunidades de Santa Bárbara. (Publicación: Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias)

Se habilitó una ruta alterna para vehículos livianos entre San Marcos y Petoa, y el tramo de carretera afectado permanecerá cerrado hasta que se garantice la seguridad total. Las personas evacuadas recibieron atención médica y, según los reportes iniciales, no presentaron síntomas de intoxicación relacionados con el cianuro.

Como parte de las medidas, la Comisión Permanente de Contingencias recomendó suspender actividades como pesca y uso del agua del río Chamelecón hasta nuevo aviso.