Honduras

Iglesia Católica en Honduras llama a vivir la fe con coherencia en el “Viernes de Dolores”, antesala de la Semana Santa

Según el arzobispo, esta conmemoración debe ser una oportunidad para renovar la fe, practicar la honestidad y transformar la vida cotidiana con autenticidad y coherencia evangélica.

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El arzobispo de Tegucigalpa destaca la honestidad y la coherencia evangélica como ejes del mensaje para la Semana Santa 2024 en Honduras. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
El arzobispo de Tegucigalpa destaca la honestidad y la coherencia evangélica como ejes del mensaje para la Semana Santa 2024 en Honduras. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

En el Viernes de Dolores, antesala litúrgica al Domingo de Ramos, monseñor Vicente Nácher Tatay, arzobispo de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, exhortó a los católicos de Honduras a trascender las prácticas tradicionales de la Semana Santa y asumir un compromiso espiritual genuino.

Durante su intervención, Nácher Tatay afirmó que el significado real de la Semana Santa va más allá de las expresiones externas, como las procesiones o actos culturales. Planteó que lo fundamental es renovar la relación personal con Dios y asumir una responsabilidad ética diaria.

“Vivimos en la verdad, y unido a la verdad está la honestidad y la honorabilidad. Estamos llamados a vivir de manera consecuente con lo que creemos y confesamos”, enfatizó el arzobispo, citado por la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

En su mensaje, Nácher Tatay vinculó la celebración de la Semana Santa con un llamado específico a la honestidad y a la transparencia como principios esenciales del cristiano. Recordó las palabras de Jesucristo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida” y subrayó que la fe debe expresarse en actos concretos de integridad, capaces de contribuir al bien común y a la convivencia social.

La Arquidiócesis de Tegucigalpa organiza actividades litúrgicas, misas y viacrucis para fortalecer la participación activa de los fieles hondureños. (Foto: Redes sociales)
La Arquidiócesis de Tegucigalpa organiza actividades litúrgicas, misas y viacrucis para fortalecer la participación activa de los fieles hondureños. (Foto: Redes sociales)

Este enfoque resulta aún más relevante en el contexto hondureño actual, en el cual diversos sectores enfrentan desafíos en materia de ética pública. Según el arzobispo, la vivencia plena de los valores de la fe puede funcionar como motor de transformación para una sociedad más justa y solidaria, de acuerdo con las informaciones difundidas por la propia Arquidiócesis.

El 2024 es también un momento fundamental para la Iglesia católica en Honduras, marcado por el Año de la Santa Misión Nacional. Esta iniciativa busca revitalizar la fe y promover la participación constante de los fieles en la vida eclesial, otorgando a la Semana Santa un carácter más profundo y desafiante para la comunidad creyente.

La Semana Santa contempla días de descanso oficial para la mayoría de los hondureños, lo que generalmente se traduce en viajes a destinos turísticos y en actividades familiares.

No obstante, el arzobispo sugirió la importancia de equilibrar estas prácticas con espacios de reflexión y vida interior. “Es muy bueno compartir con la familia y amigos, pero invitamos a tomar también un tiempo de oración y meditación”, señaló Nácher Tatay.

Las palabras del religioso adquieren significado especial al detallar que los episodios recordados en Semana Santa, la entrada de Jesús en Jerusalén, la Última Cena, la pasión, muerte y resurrección, constituyen los pilares históricos y espirituales de la fe católica. Nácher Tatay subrayó que estos no deben ser considerados relatos del pasado, sino como realidades actuales que desafían al creyente a reforzar su vínculo con Dios.

Destacó que el sacrificio de Cristo debe vivirse como un hecho actualizado. “Cristo es una persona real, Dios y Hombre verdadero que nos amó hasta el extremo. Su sacrificio es por nuestra salvación”, remarcó el arzobispo, invitando a los fieles a contemplar con gratitud y reverencia la profundidad de este misterio.

Monseñor Nácher Tatay invita a equilibrar las actividades familiares y turísticas con tiempos de oración y reflexión espiritual durante la Semana Santa. (Foto: Redes sociales)
Monseñor Nácher Tatay invita a equilibrar las actividades familiares y turísticas con tiempos de oración y reflexión espiritual durante la Semana Santa. (Foto: Redes sociales)

La Iglesia considera que la comprensión de este acto es imprescindible para el significado integral de la Semana Santa. Este hecho constituye el fundamento de la esperanza cristiana en la resurrección y motiva a mantener un compromiso genuino con los valores religiosos y sociales.

Monseñor Nácher Tatay instó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la vida litúrgica, más allá de la sola presencia en procesiones. La Arquidiócesis de Tegucigalpa ha organizado misas, viacrucis y otras actividades para acompañar espiritualmente a la población durante este periodo reconocido como “tiempo de gracia”.

Estas procesiones, que recorren las principales calles de las ciudades hondureñas, configuran una manifestación cultural y religiosa profundamente arraigada. Constituyen una demostración de devoción pública y parte del patrimonio que sustenta la tradición católica de Honduras.

Tatay resaltó que la verdadera esencia de estos días emerge en la capacidad del mensaje de Jesús para “tocar y transformar los corazones”. Subrayó la transformación interior como objetivo fundamental de las celebraciones.

El Viernes de Dolores pasa de ser apenas una preparación litúrgica a convertirse en una invitación clara para encarnar una fe coherente en la vida cotidiana, en consonancia con el propósito de renovación que la Iglesia hondureña propone para este año.

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