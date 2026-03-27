Honduras

Fiscalía de Honduras logra detención judicial contra sospechoso de violación y tentativa de feminicidio en Copán

Impactantes hechos bajo investigación judicial dejan preocupación creciente entre habitantes locales y aumentan la demanda social por mayor apoyo a los grupos más indefensos

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El acusado agredió a una mujer de 65 años, y le generó una asfixia parcial en el caserío Guanaja, Trinidad, Copán./ (Cortesía: Periódico El Caribe)
El acusado agredió a una mujer de 65 años, y le generó una asfixia parcial en el caserío Guanaja, Trinidad, Copán./ (Cortesía: Periódico El Caribe)

El Ministerio Público de Honduras, a través del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) de la Fiscalía Regional de Santa Rosa de Copán, obtuvo la detención judicial de Jorge Nahún López Sarmiento, tras presentar el requerimiento fiscal por los delitos de violación agravada y feminicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de una mujer de la tercera edad.

Este caso, que ha generado alarma en la comunidad de Copán, se encuentra en investigación mientras las autoridades refuerzan las acciones para proteger a sectores vulnerables.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2026, cuando la víctima, de 65 años, regresaba de una reunión religiosa en el caserío Guanaja, municipio de Trinidad, Copán.

Mientras transitaba por un callejón que conecta con la comunidad de San Juan Planes, fue interceptada por el imputado, plenamente identificado por la víctima.

López Sarmiento la sujetó violentamente del cuello y la llevó a una zona montañosa, donde cometió una agresión sexual bajo amenazas y uso excesivo de fuerza. Según la denuncia, el agresor la sometió sujetándola de los brazos y presionando su cuello, lo que provocó que la víctima experimentara asfixia parcial. Posteriormente, la golpeó en la cabeza y el rostro, la dejó inconsciente y la abandonó, creyendo que había muerto.

Horas después, la mujer recobró el conocimiento, pero volvió a desmayarse mientras buscaba ayuda. Vecinos del sector la encontraron y la trasladaron al Hospital Regional de Occidente, donde recibió atención médica de urgencia.

El reporte médico indica que la víctima sufrió múltiples golpes, lesiones en el cuello y una fractura de clavícula como consecuencia de la agresión. La gravedad del caso, el riesgo de fuga, la posibilidad de represalias y la probabilidad de reincidencia llevaron al Ministerio Público a solicitar y obtener la detención judicial del sospechoso, quien permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias investigativas.

Jorge Nahún López Sarmiento fue detenido por tentativa de feminicidio y violación agravada./(Ministerio Público de Honduras)
Jorge Nahún López Sarmiento fue detenido por tentativa de feminicidio y violación agravada./(Ministerio Público de Honduras)

La Fiscalía enfatizó que el acompañamiento a la víctima y el avance de la investigación forman parte de un esfuerzo conjunto para asegurar justicia y frenar la impunidad en delitos que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. El caso ha generado consternación en la comunidad local y ha motivado llamados a redoblar la protección a mujeres mayores en zonas rurales.

Detienen a hombre acusado de agresión sexual y tratos degradantes contra dos menores de edad en San Pedro Sula

En un segundo caso, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIñEZ) de la Regional Norte obtuvo la detención judicial de Nelson Roberto Sandoval Zúñiga, acusado de delitos de agresiones sexuales continuadas y tratos degradantes cometidos contra dos menores de edad. La captura fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) durante un allanamiento en Ciudad Jaraguá, San Pedro Sula, departamento de Cortés, con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Según el expediente de los agentes de la ATIC, los hechos investigados habrían comenzado en el año 2022. Desde entonces, los dos menores fueron víctimas de agresiones sexuales reiteradas, entre ellas el tocamiento constante de partes íntimas por parte del acusado, así como la obligación de observar otras conductas consideradas inapropiadas. Además, el informe señala que el sospechoso grababa a las víctimas con su teléfono celular mientras se bañaban, y las sometía a tratos degradantes de índole física y psicológica.

Durante el allanamiento, las autoridades recopilaron indicios que podrían vincular a Sandoval Zúñiga con otros delitos, ya que en su dispositivo móvil se hallaron videos con contenido sexual de menores, lo que amplía el marco de investigación. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) también participa para determinar si existen más víctimas o delitos asociados.

En San Pedro Sula, Nelson Roberto Sandoval Zúñiga fue detenido por agresión sexual continuada y tratos degradantes contra dos menores de edad./ (Ministerio Público de Honduras)
En San Pedro Sula, Nelson Roberto Sandoval Zúñiga fue detenido por agresión sexual continuada y tratos degradantes contra dos menores de edad./ (Ministerio Público de Honduras)

La audiencia de declaración de imputado permitió formalizar la detención judicial de Sandoval Zúñiga, quien permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan nuevas diligencias. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar con rigor en casos que involucran violencia y abuso contra menores, destacando la importancia de la denuncia y el acompañamiento a las víctimas en procesos judiciales de alta complejidad.

Ambos casos subrayan la labor de las fiscalías regionales y especializadas para combatir delitos sexuales y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña. Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar para garantizar el acceso a la justicia y frenar la impunidad.

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