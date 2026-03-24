Honduras

Gobierno de Honduras implementará teletrabajo ante alza en precio de los combustibles

Este conjunto de medidas tiene como prioridad brindar protección a la economía hogareña en un contexto de sostenida presión inflacionaria y volatilidad del precio de los insumos clave, según informó el secretario de Comunicaciones, José Argueta.

Guardar
Los subsidios estatales a la
Los subsidios estatales a la gasolina regular y el diésel absorberán el 50% del incremento internacional en los precios del petróleo. (Foto: Cortesía)

El Gobierno de Honduras ha dispuesto la introducción inmediata del teletrabajo en el sector público y la aplicación de subsidios estatales a los combustibles para contener el impacto del aumento internacional en los precios del petróleo, consecuencia directa de la crisis geopolítica desatada en Oriente Medio.

Las autoridades detallaron que el subsidio a los combustibles representa una carga financiera de 160 millones de lempiras semanales para el Estado, monto que se sostendrá mientras continúe los incremenos a nivel internacional del crudo.

Desde el martes 24 de marzo, todas las dependencias del Gobierno central y las instituciones desconcentradas migrarán al régimen de teletrabajo durante un plazo inicial de 15 días. La medida alcanza principalmente al personal no esencial, que trabajará a distancia para reducir el consumo de combustibles al disminuir la movilidad diaria de empleados públicos.

Cada área deberá determinar, a través de Recursos Humanos, cuáles puestos se pueden desempeñar remotamente. Por el contrario, las áreas de seguridad, salud y los servicios públicos básicos seguirán operando de forma presencial. Argueta expuso que el impacto se evaluará con indicadores concretos para definir una posible prórroga o ajuste.

El Gobierno dialoga con el
El Gobierno dialoga con el sector privado para que adopte el trabajo remoto y amplíe estrategias de ahorro energético a nivel nacional. (Foto: Destacada)

El teletrabajo, según las autoridades, no solo responde a la coyuntura, busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular en las principales ciudades del país. La menor circulación, señalaron, limitaría la demanda de combustibles y podría modernizar la gestión laboral estatal promoviendo la flexibilidad y el trabajo remoto.

Con base en los cálculos oficiales difundidos por la Secretaría de Comunicaciones, el Estado absorberá de forma temporal el 50 % del aumento del precio en la gasolina regular y el diésel: fijará en 4,97 lempiras el monto del subsidio por galón de gasolina regular y en 8,56 lempiras por galón en el caso del diésel. El plan, explicó Argueta, está enfocado en evitar que “estos incrementos alimenten una suba abrupta del costo de vida”.

El plan económico incluye conversaciones con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con el objetivo de que el sector privado adopte modalidades de trabajo remoto y amplíe la estrategia de ahorro energético en todo el territorio. El propósito es sumar a los empleadores privados en la reducción del consumo de hidrocarburos sin comprometer la productividad nacional.

Las medidas también se extienden al sistema educativo. El Gobierno, en diálogo con la Secretaría de Educación, estudia ajustes a los horarios escolares y la optimización logística para favorecer el flujo de estudiantes y padres a los centros educativos. Este reordenamiento busca reducir la congestión vehicular diaria y contribuir al ahorro general de combustibles.

Desde el 24 de marzo,
Desde el 24 de marzo, dependencias del Gobierno central y entidades desconcentradas migrarán por 15 días al régimen de teletrabajo, según los lineamientos oficiales. (Foto: Redes sociales)

La administración del presidente Nasry Asfura evalúa, además, la implementación de una reducción del 10 % en la factura final de los productos ofrecidos por la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). En palabras de Argueta, la medida apunta a “mitigar la presión sobre el gasto familiar que ha generado el encarecimiento de los hidrocarburos y otras materias primas esenciales”.

En esa línea, Honduras sigue la tendencia de otros países que han puesto en marcha acciones para frenar la transmisión del choque energético externo hacia sus economías domésticas. La estrategia articula esfuerzos entre organismos públicos, el sector privado y el sistema educativo, con el objetivo de generar un alivio inmediato y una transformación estructural.

Las autoridades mantendrán el monitoreo sobre la evolución del escenario internacional, con la disposición de realizar ajustes conforme fluctuén los precios del petróleo y varíe la inflación interna

Temas Relacionados

Hondurasgobiernomedidasteletrabajoimpactocombustiblesalzasempleados públicos

Últimas Noticias

El sector acuícola debatirá sobre innovación y sostenibilidad en encuentro regional en Antigua Guatemala

La iniciativa convocada por actores de la industria tendrá lugar en mayo, enfocándose en el intercambio de experiencias, la actualización técnica y el fortalecimiento de la competitividad frente a una creciente demanda mundial

El sector acuícola debatirá sobre

La primera dama Raquel Arbaje participará en cumbre global sobre educación digital en Washington

La representante oficial del país se unirá a un grupo de líderes, funcionarios y ejecutivos tecnológicos internacionales para dialogar sobre inclusión digital y protección de la infancia durante un foro internacional promovido por autoridades estadounidenses

La primera dama Raquel Arbaje

El presidente del Congreso sostiene encuentro con líderes del transporte por alza en combustibles en Guatemala

Las conversaciones impulsadas por la máxima autoridad legislativa se enfocan en la búsqueda de mecanismos que atenúen las consecuencias económicas de la reciente subida en los precios y fomenten soluciones consensuadas

El presidente del Congreso sostiene

El gobierno de Guatemala incauta productos valorados en 17.1 millones de quetzales en operativos contra el contrabando

Las acciones conjuntas de diferentes instituciones estatales permitieron reducir la distribución de mercancía ilegal y fortalecer los controles fiscales, impactando en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía guatemalteca durante el inicio de 2026

El gobierno de Guatemala incauta

El Salvador triplica sus reservas de oro en 12 meses y alcanza el mayor nivel registrado

Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador revela que las tenencias de oro del país se incrementaron más de 180% en un año, impulsadas por una estrategia de diversificación y protección de activos

El Salvador triplica sus reservas

TECNO

Apple Maps tendría anuncios: esto

Apple Maps tendría anuncios: esto es lo que debes saber sobre la nueva estrategia

Reddit planea verificar usuarios reales para combatir la invasión de bots

Microsoft planea un Windows 11 menos saturado de anuncios y más enfocado en el usuario

Nadie está por encima del mercado: el jurado que condenó a Elon Musk

El CEO de Pinterest apoya prohibir redes sociales a menores de 16 años por salud mental

ENTRETENIMIENTO

Entre rumores y estrategia legal:

Entre rumores y estrategia legal: la razón detrás de la difusión del video de la detención de Justin Timberlake

Un fan revela su diagnóstico de cáncer a John Cena y recibe un abrazo

Lisa Kudrow recordó con humor los looks de Friends: “Es increíble que lo llamen ‘moda’ otra vez”

Así es Patrick Warburton cuando nadie lo ve: “Soy mucho más familiero y tranquilo que David Puddy”

La insólita confesión de Spielberg sobre Drew Barrymore: “La adopté y ayudé a criarla... hasta la semana pasada”

MUNDO

Cinco misiles disparados desde Irak

Cinco misiles disparados desde Irak golpean una base militar siria en Hasaka

El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad”

El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos